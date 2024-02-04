Если вы уперлись в стену

Иногда жизнь складывается так, что единственный твой путь вдруг упирается в стену. И тут есть несколько вариантов. Можно долго идти вдоль стены...
Иногда жизнь складывается так, что единственный твой путь вдруг упирается в стену.
И тут есть несколько вариантов.
Тут есть опасность, что время и силы могут закончиться раньше.
Можно изыскивать возможности и средства, чтобы вскарабкаться на неё, перелезть, перепрыгнуть. Иногда это становится смыслом и оправданием одновременно. Или работой. Или даже подвигом.
Но бесконечные попытки редко засчитываются как результат.
Можно сидеть перед стеной и ждать. Ждать, когда что-нибудь изменится само.
Или придёт кто-то более умный, сильный и смелый. И принимать своё ожидание за смирение. Или за урок. Или за практику.
Можно вспомнить все детские сказки и все взрослые сны, и рисовать на стене дверь. Потом пытаться эту дверь открыть или материализовать. Чертить тайные знаки и сакральные иероглифы. Шептать заклинания и молитвы. И принимать это за знание. Или за веру. Или за чудо.
Иногда всё оказывается слишком просто.
Либо нет никакой стены, либо это не твой путь. опубликовано econet
© Елена Касьян, "Нутряки"
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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