ПОЧЕМУ взрослые дети не уважают родителей

Уважение детей к родителям и старшим является самой важной из семи добродетелей. «Почитай отца твоего и мать…» (помните?). Если ребенок не уважает и не любит своих родителей, то он похож на молодое дерево, у которого нет корней, или на ручей, у которого больше нет источника.

Дети редко перевирают наши слова.

Они удивительно точно повторяют все то,

чего нам не следовало говорить.

Уважение детей к родителям и старшим является самой важной из семи добродетелей. «Почитай отца твоего и мать…» (помните?). Если ребенок не уважает и не любит своих родителей, то он похож на молодое дерево, у которого нет корней, или на ручей, у которого больше нет источника.

Как аукнется, так и откликнется

Родители подарили нам жизнь. Трудно описать, какие усилия они приложили, чтобы вырастить нас такими, какие мы есть.

Чего же ожидают родители в ответ? Им необходимо внимание, забота, в идеале любовь, но прежде всего уважение (таким образом, ребенок показывает им свою благодарность).

Посмотрим значение слова «уважение»:

Уважение – это чувство почтения, отношение, основанное на признании достоинств, высоких качеств кого-либо, чего-либо. / Признание важности, значимости, ценности; высокая оценка.

А теперь задумаемся, много ли мы наблюдаем семей, где счастливо складывались бы отношения между взрослыми (взрослыми!) детьми и их родителями?

Так уж устроено у людей,

Хотите вы этого, не хотите ли,

Но только родители любят детей

Чуть больше, чем дети своих родителей.

Родителям это всегда, признаться,

Обидно и странно. И все же, и все же,

Не надо тут видимо удивляться

И обижаться не надо тоже.

Любовь ведь не лавр под кудрявой кущей.

И чувствует в жизни острее тот,

Кто жертвует, действует, отдает,

Короче: дающий, а не берущий.

Любя безгранично своих детей,

Родители любят не только их,

Но плюс еще то, что в них было вложено:

Нежность, заботы, труды свои,

С невзгодами выигранные бои,

Всего и назвать даже невозможно!

А дети, приняв отеческий труд

И становясь усатыми «детками»,

Уже как должное все берут

И покровительственно зовут

Родителей «стариками» и «предками».

Когда же их ласково пожурят,

Напомнив про трудовое содружество,

Дети родителям говорят:

- Не надо товарищи, грустных тирад!

Жалоб поменьше, побольше мужества!

Так уж устроено у людей,

Хотите вы этого, не хотите ли,

Но только родители любят детей

Чуть больше, чем дети своих родителей.

И все же не стоит детей корить.

Ведь им же не век щебетать на ветках.

Когда-то и им малышей растить,

Все перечувствовать, пережить

И побывать в «стариках» и «предках»!

Эдуард Асадов

Почему так происходит? Когда начинается Эпоха большой нелюбви?

Чаще всего, родители любят своих маленьких детей (особенно, если они послушны) и они отвечают им взаимностью. Даже, если это не так большинство родителей никогда не признаются в своей нелюбви к детям (даже себе).

Они терпеливо стараются удовлетворить их потребности. Но, давайте задумаемся, о каких потребностях идет речь? Чаще всего их забота касается удовлетворения физиологических (в еде и т.д.) потребностей и потребности в безопасности.

Уже с потребностью в любви у многих возникают проблемы. Любовь подменяется гиперопекой. Излишняя забота не дает ребенку возможности развиваться, потому что развитие, как известно, может быть лишь на уровне преодоления.

"Ребенок не растение, его нельзя взращивать в парнике, под колпаком собственного влияния" (А. Сорин).

Таким образом, дети лишаются возможности научится доверять себе, растут с убеждением, что от них ничего не зависит. Зачастую такие отношения становятся для детей удушающими, и здесь есть два выхода – бунт и смирение. Хорошо, если ребенок бунтует. Хуже, если привыкает.

В последнем случае родители навсегда берут ответственность за жизнь своих детей. А ведь чем больше ответственности мы берем за своего ребенка, тем меньше ответственности у него остается. Тем самым мы инфантилизируем его и перегружаем себя.

Никому не известно точно, в каком возрасте можно считать, что родители «совсем ни при чем», и будет ли такое когда-нибудь вообще. Поэтому они чувствуют пожизненную ответственность за все, что сделано их детьми. Итак, кто-то, вместо ребёнка (ЗА него) берёт на себя функцию контроля над ним. Зачем тогда ребёнку вырабатывать такое умение у себя?

Ламарк, аж в 18 веке сказал: «Неиспользуемая функция - атрофируется или дистрофируется». И чем дальше – тем хуже…

Маленького ребенка легко контролировать, но дети растут. И чем меньше возможностей у родителей принимать непосредственное участие в жизни детей, тем больше их тревога из-за ощущения невозможности «пилотировать» их полет (ведь они и только они отвечают за результат!), и тем больше желание критиковать и запрещать – как попытка вернуть себе контроль.

Вот и получается, что в большинстве случаев, когда дети ждут от родителей поддержки в своем становлении, родители больше тормозят их, чем помогают развиваться. Ребёнок вырастает во взрослого, который не имеет адекватного представления о собственных возможностях и не считает себя ответственным за свою жизнь.

Какое будущее ждет родителей таких детей?

«Все лучшее детям – до их старости?

Дети растут, обгоняя доходы родителей?»

(Г.Малкин)

И не нужно потом удивляться тому, что родителям так тяжело живется, а остальным в их окружении ни до чего нет дела! Вы думаете, что дети испытывают к таким родителям благодарность? Как бы ни так. То, что легко дается, обычно мало ценится, если вообще замечается.

Вывод: Не надо брать всю ответственность, нужно взять только свою!

Зачем родителям стремиться контролировать своего ребенка? Затем, что они рассматривают его как продолжение себя… Вы же контролируете свою руку или ногу? Поэтому для многих родителей это странный вопрос.

А как обстоят дела с потребностями более высокого уровня? А никак. Можно ли сказать, что родители уважают своих детей? Понимают и ценят их индивидуальность? «Какая глупость» - с возмущением скажут многие родители. За что их уважать? Взрослых мы уважаем за достижения, у детей их нет…» (ой ли)

Много ли реальной теплоты и понимания интересов ребенка в подобных отношениях? Итак, родители (в лучшем случае) любят детей как часть себя... и все… Уважение к индивидуальности в этой системе отсутствует в принципе.

К чему это приводит?

Элементарное неуважение к личности в детском возрасте (а личность несомненно есть) обычно распространяется и дальше. Собственно, именно в этом и кроется одна из основных причин конфликтов между поколениями. Дети растут, но родители продолжают считать их своей собственностью, бесцеремонно вторгаясь в их личную жизнь.

Какие такие границы? У многих родителей в принципе отсутствует понятие личного пространства.

Как строится их общение? Как правило, по принципу «мама (папа) лучше знает, что тебе надо». Но ведь и по мере взросления детей мама тоже приобретает все больший жизненный опыт – а значит, снова знает лучше.

Родители стараются привить детям свои привычки и взгляды на жизнь. Им больно от того, что дети оказываются не такими, какими они хотят их видеть, поэтому они безжалостно искореняют любое инакомыслие и отличие, как сорняк. Конечно, из добрых побуждений (так им кажется).

Они искренне стараются уберечь своих детей от ошибок. Вот только каким путем? Как правило, путем постоянного поиска недостатков и указания на них… Тем самым, они превращают их в неудачников, как в собственных глазах, так и в глазах самих же родителей. «Благими намерениями вымощена дорога в ад»…

Если родитель считает, что ребенок его продолжение, улучшенная копия, то ребенок неизбежно становится заложником родительских амбиций, комплексов, орудием для сведения счетов как с другими людьми, так и с миром в целом. Он «должен» оправдать надежды родителей, достичь того, что не смогли они, вести правильный по их понятиям образ жизни и т.д.

На самом деле мы снова имеем дело с неуважением к личности другого, с отказом ему в праве самому решать, как жить. «Окажи родителям чуточку доверия, и они воспользуются им как ломом, чтобы вскрыть тебя и переустроить твою жизнь, лишив ее всякой перспективы» (Дуглас Коупленд) А «против лома, нет приема»…

Родительское тщеславие способно как помочь ребенку – поддержать в достижении результатов на собственном пути и после принести обоснованное чувство гордости за него, так и серьезно осложнить жизнь.

Сценарий в этом случае может развиваться несколькими путями.

1. Успешная реализация предписанного сценария ценой огромных усилий, дающая таки родителям возможность гордиться ребенком, но идущая вразрез с его подлинными интересами. При этой схеме страдает сын / дочь.

2. Разочарование родителей по поводу неуспешности жизни сына (дочери), который либо не сумел реализовать предписанный родителями сценарий из-за отсутствия склонностей, либо и не пытался этого сделать. При таком развитии ситуации страдают как родители, так, скорее всего, и их дети. Осознание того, что разочаровал близких людей – более того, родителей (первые и, как правило, самые значимые фигуры в жизни любого человека) – может быть невыносимым грузом.

3. Достижение успеха вопреки желаниям родителей, возможно – реализация антисценария. При этой схеме, даже если жизнь человека складывается успешно и с его, и с общепринятой точек зрения, родительская гордость не имеет каких-либо оснований. Ведь успех достигнут не благодаря, а вопреки родителям и, фактически, служит опровержением их собственных убеждений, ценностей, а в конечном счете, всего их жизненного опыта (т.е. их жизни в целом). Такой вариант развития событий порой благоприятен для самого ребенка, его реализовавшего, но, как правило, не для родителей.

Следует помнить: любой сценарий (хоть прямой, хоть «антисценарий») – это жесткая схема, ограничивающая гибкость, мобильность, адаптивность личности. Если стремление опровергнуть сценарий, предписанный родителями, начинает определять жизнь человека, оно может завести его столь же далеко от его главной задачи – самореализации – как и покорное следование их воле.

Основная задача родителей – создать условия, в которых ребенок постепенно сможет научиться опираться на себя, обращаться к собственным ресурсам и развивать способность самому удовлетворять свои потребности.

Главный отличительный признак хорошего родителя — он видит в ребенке человека (личность), а не «материал», из которого можно «вылепить» все, что родитель считает нужным.

К сожалению, многим родителям в голову не приходит, что радость за успех детей, признание их самостоятельности в его достижении и просто уважение к их индивидуальности также могут быть вкладом в создание детьми их собственной уникальной жизни.

А что касается основного орудия воспитательного процесса – критики и указания на ошибки, то «что посеешь, то и пожнешь».

Притча

Однажды к мудрецу пришел человек.

— Ты мудрый! Помоги мне! Мне плохо. Моя дочь не понимает меня. Она не слышит меня. Она не говорит со мной. Она жестокая. Зачем ей сердце?

Мудрец сказал:

— Когда ты вернешься домой, напиши ее портрет, отнеси его дочери и молча отдай ей.

На следующий день к мудрецу ворвался разгневанный человек и воскликнул:

— Зачем ты посоветовал мне вчера совершить этот глупый поступок!? Было плохо. А стало еще хуже! Она вернула мне рисунок, полная негодования!

— Что же она сказала тебе? — спросил мудрец.

— Она сказала: «Зачем ты мне это принес? Разве тебе недостаточно зеркала?»

Главное, что дети унаследовали от родителей – это привычку критиковать. Дети выросли такими, какие они есть рядом с ними. Оценивающими и критикующими, знающими «как надо», «как правильно» быть родителем. Родителем вообще и нашим в частности.

Когда-то их родители много рассказывали им, что значит быть «хорошим» ребенком, теперь их очередь. Родители ведь считают возможным сравнивать детей с кем-то еще (в подавляющем большинстве случаев не в их пользу).

Тогда почему они удивляются, что взрослые дети сравнивают родителей с кем-то? С кем-то, кто достиг большего, дал своим детям больше? «Уважение? За что уважать моих родителей, спрашивает взрослый ребенок – «Какая глупость» Взрослых мы уважаем за достижения, у моих родителей их нет…» (знакомая фраза, правда?).

Критикуя, воспитываешь лишь критиков. Сам критикуешь, а в ответ хочешь лишь благодарности и уважения? Но, откуда дети этому научатся, если родители им только замечания делают, тем самым прочно вбивая в голову идею, что они неудачники и все что они делают недостаточно хорошо?

Мы втянуты в круговой процесс неуважения. Воспитать в детях — уважение, если ты сам – НЕ УВАЖАЕШЬ других, НЕВОЗМОЖНО. Как обстоят дела у родителей с уважением других людей? Например, собственных родителей? «Что ты сам сделаешь для родителей своих, того же ожидай и себе от детей» (Питтак).

Уважению, благодарности и признанию достижений тоже учить надо, желательно на личном примере. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, — так и вы поступайте с ними» (Лк. 6: 31).

Притча

«Один человек зашел в магазин и к своему немалому удивлению увидел, что за прилавком стоит Сам Бог.

Помявшись, посетитель все же решился подойти и спросил:

— Что Вы продаете?

— Чего желает ваше сердце? – сказал Бог.

Недолго думая покупатель ответил:

— Я хочу счастья, мира в душе и свободы от страха… для себя и для всех остальных.

На это Бог сказал:

— Это можно. Но Я здесь не продаю плоды. Только семена».

Взрослые дети по-прежнему нуждаются в обратной связи, совете, помощи и одобрении родителей. Можно спорить насколько сильно (это зависит от того является ли родитель по-прежнему для них авторитетом), но с уверенностью можно сказать, что они нуждается в поддержке гораздо больше, чем в критике, негативных замечаниях и отрицательных оценках.

Детям (в любом возрасте) очень важно получить от родителей подтверждение своего успеха, достижений, удачного освоения новых социальных ролей.

Почему родители не понимают этого? Почему так много критикуют и упрекают?

«1. Родители переносят на детей свой собственный опыт, создавая атмосферу воспитания через критику, в которой воспитывались сами.

2. Родители оценивают успехи детей, сравнивая их с тем, как относятся к собственным достижениям. И если они считают себя неудачниками, то им трудно признать успехи своих детей. Тот, кто не уважает себя, не способен уважать других. К сожалению, очень часто можно наблюдать, как самоутверждение одних осуществляется через поиск недостатков или обесценивание других. Подчас это происходит неосознанно, интуитивно и привычно, а иногда даже подчеркивается как ведущий жизненный принцип: «Ошибки надо находить, чтобы их изживать».

3. Дети нередко идут путем, в котором родители узнают самих себя (родительский сценарий). Предостерегая и ругая детей, они фактически критикуют самих себя в прошлом»

(Н. Манухина).

Самое главное вовремя понять, что дети выросли. Иначе детям ничего не остается, как отстраняться от родителей или даже избавляться от них, как от старого балласта, - уехав куда-нибудь подальше. Какое уж тут уважение и благодарность…

Основой требований уважения к родителям является суждение о том, что пожилой человек заслуживает почтения уже потому, что он старше («Мы жизнь прожили! Доживешь до моих лет…»).

Однако, как не жестоко это звучит, теоретически человек старшего возраста заслуживает уважения:

за то, что он о нас заботился и теперь вправе рассчитывать на ответную заботу;

с годами он приобрел бесценный жизненный опыт.

За заботу, несомненно, спасибо – заботились, как умели и действительно вправе ожидать от нас ответной поддержки. Ожидать, а не требовать (как бы ни возмущало это многих родителей!).

«Родители и учителя – это в первую очередь дающие, а дети и ученики – берущие. Правда, родители тоже получают что-то от своих детей, а учителя от своих учеников. Но равновесия это не восстанавливает, а лишь смягчает его отсутствие.

Но родители сами были когда-то детьми, а учителя – учениками. Свой долг они погашают, передавая следующему поколению то, что получили от предыдущего. И ту же возможность имеют их дети и ученики»

(Хеллингер Б.И.)

По сути, вообще неправильно рассматривать этот процесс как возвращение долга. Ведь невозможно отдать долг за жизнь, которую подарили нам родители. Такой долг никогда не может быть «погашен».

А требование его вернуть вызывает протест детей: «Я вам ничего не должен», «Воспитывая меня вы лишь выполняли свой родительский долг» (причем для многих детей: «Родительский долг растет по мере погашения» (Г.Малкин), «Я вас не просил меня рожать».

Если жизнь и забота о нас – это долг, то его можно вернуть только тому, у кого брал. Такая точка зрения останавливает течение жизни, порождая у детей вину, отчаяние и злость, а у родителей, которых «кинули», не вернув то, что взяли в долг, ощущение бессмысленности прожитой жизни.

Другое дело, если рассматривать отношения родителей и детей как вклад в их развитие. «Вклад – это предоставление кому-то в пользование результатов своих достижений на договорных условиях: под проценты, в обмен на что-либо, на определенных условиях, понятных обеим сторонам. Долг – это груз, вклад – это поддержка.

Вкладывая в детей, родители могут надеяться на получение «процента» в старости: их внимание, помощь, уход. Это то, что родители получили от своих родителей, когда сами были детьми. Это то, что их дети дадут своим детям. Именно дадут, а не отдадут» (Н. Манухина).

Поэтому важно воспитывать детей, которые понимают, что в жизни необходимо не только брать, но и давать. Иначе неизбежны обвинения в недостаточности вложения, либо вообще обесценивание родительского вклада (недодали, дали, но не то и т.д.)

Можно ли исправить такие отношения? В подавляющем большинстве, можно (было бы желание). Каким образом? Решится вступить в диалог. Разобраться во взаимных ожиданиях (ведь они не всегда очевидны для другой стороны!). Выразить свои чувства, ведь там, где есть такая ненависть, обязательно есть и любовь.

Просто взаимные обиды не дают ей возможности «выйти наружу», как могильная плита перекрывают доступ к свободе от взаимных обвинений, критики, недовольства. Те родители, которые искренне радуются достижениям своих детей, всегда остаются нужными и желанными для них. Их дети признают, что многому хорошему и полезному их научили родители.

Признание другого делает свободным самого себя. И тогда появляется радость общения. И звучат слова принятия, благодарности в адрес друг друга (именно друг друга).

А о том, как будет происходить это общение всегда можно договориться. Как «взрослый» с «взрослым». Ведь в норме родители не живут только ради детей, только их жизнью, они имеют свои интересы, строят отношения со многими людьми. Не хранят все «сбережения» (вклады) в одном банке…

С уважением к жизненному опыту родителей сложнее. Жизненный опыт ценен в том случае, если делает человека мудрее. Но если когда-то пожилые люди являлись, по существу, носителями традиции, передаваемой следующим, подрастающим поколениям, то в наше время это не обязательно так.

Что же касается мудрости, то многим из представителей старшего поколения она отнюдь не присуща. Если что-то с годами и наживается, то это скорее обида на весь мир в сочетании с никуда не девающимся желанием лезть в жизнь давно взрослых детей.

Мудрость предполагает расширение картины мира с учетом большого жизненного опыта. А, следовательно, большую гибкость и терпимость к другим, в основе которых лежит знание людей, понимание того, что все мы отличаемся друг от друга, и уважение к индивидуальности.

Конфликт «отцов и детей» - вечен. Любое общество представляет собой систему взаимодействия возрастных слоев, а его развитие – это последовательная смена и преемственность поколений, которая всегда избирательна: одни знания, нормы и ценности усваиваются и передаются следующим поколениям, другие, не соответствующие изменившимся условиям, отвергаются или трансформируются.

Родители и дети смотрят на мир с разных точек зрения. Дети хотят перемен, родители сдерживают прогресс, вызываемый детьми, чтобы переход от старого к новому прошел более гладко. «Молодым кажется, что старики глупы, но старики-то знают, что молодые - дурачки!» (Агата Кристи).

Важно не забывать о взаимном уважении (именно взаимном, а не прятаться за фразой «яйцо курицу не учит»), признавать право на инакомыслие.

Так кто должен начать движение навстречу (если есть желание наладить отношения)? Дети или родители?

Тот, кто мудрее.

Если это родители, то не им ли следует первыми сделать шаг навстречу детям? Если это дети, то не пора ли им прекратить строить стены, и начать строить мосты? Но, ведь в большинстве случаев, и те и другие считают, что их дело требовать (любви, заботы, уважения, благодарности).опубликовано econet

Требования - это путь в никуда. Так может пора изменить направление (перейти от движения «от» друг друга к движению «к»)? А если не получается, пойти на терапию, где специалист, не вовлеченный в семейные «разборки», поможет наладить контакт…

Литература, использованная при написании статьи:

1. Манухина Н.М. Родители и взрослые дети: Парадоксы отношений. – М.: «Класс», 2011.

2. Хеллингер Б. И в середине тебе станет легко. М., 2003.

Автор Тина Уласевич

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