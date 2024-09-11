7 фраз, которыми нельзя обмениваться при детях

Кто сказал: «Неважно, что человек говорит, важно, что он делает»? У этого человека явно не было детей, которые учатся отношениям через словесное взаимодействие родителей. Вы язвительны с партнером по браку? Ваши дети тоже будут язвительными. Но есть и менее очевидная территория: вроде бы невинные фразы, которые вы бросаете партнеру, но они ужасно вредят вашим детям, которые их слышат, потому что они будут разговаривать так же.

Кто сказал: «Неважно, что человек говорит, важно, что он делает»? У этого человека явно не было детей, которые учатся отношениям через словесное взаимодействие родителей.

Вы язвительны с партнером по браку? Ваши дети тоже будут язвительными. Вы допускаете вспышки гнева? Они тоже будут взрываться. Вы нецензурно выражаетесь? И ваши дети тоже будут сквернословить.

О чем нельзя говорить в присутствии детей

Но есть и менее очевидная территория: вроде бы невинные фразы, которые вы бросаете партнеру, но они ужасно вредят вашим детям, которые их слышат, потому что они будут разговаривать так же.

Ты слишком чувствительный/-ая

Вообще-то никто никому не должен говорить, что можно чувствовать, а что нельзя. Эта фраза имеет плохой посыл.

«Такое выражение обесценивает чувства вашего партнера, мол, кто ты такой, чтоб обижаться?!» — говорит Кимберли Хершенсон, семейный психотерапевт из Нью-Йорка. — «Но ведь это ваши чувства, никто не может сказать вам, что вы чувствуете «неправильно».

Мне все равно

«Если партнер спрашивает вашего мнения или совета, а вы отвечаете: «Мне все равно», это говорит о том, что вам наплевать на то, что он хочет вам сказать», — считает Херщенсон.

Есть более деликатные способы сообщить о том, что вы думаете по-другому или что уверены, что разница между китайской и тайской едой на ужин — минимальна, ведь а) обе эти кухни — великолепны, б) после такого трудного дня вы будете благодарны любому готовому ужину.

Я занят/-а

Сейчас люди бывают ужасно одинокими, не смотря на все новейшие технологии, позволяющие всегда оставаться на связи.

«Говорить своему партнеру, что вы заняты, продолжая писать в чате или проверяя мейл, это значит делать его еще более одиноким»,- говорит Хершенсон. А дети это слышат и понимают, что вы друг другу совсем недороги.

Мне нужно заняться спортом, потому что я…

Даже если вам действительно нужно сбросить пару десятков килограмм, эти фразы могут ударить по тому, как ваши дети воспринимают собственное тело, так говорит доктор Фрэн Уолфиш, психотерапевт и писательница из Беверли-Хиллз.

«Если ваш ребенок слышит от вас каждый день, что вы «толстая», он может перенять привычку не принимать и нещадно критиковать свое тело, не надо внушать эту модель поведения детям.»

Я тебе говорил/-а

Эта фраза никому не нравится. Джонатан Р. Беннетт, семейный консультант и писатель, поясняет: «Вроде бы и ничего такого — напомнить вашему партнеру, что вы были правы, а он -ошибался. Но детям это говорит следующее: главное, что я прав, а наше общее дело — второстепенно».

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Посмотри, что ты наделал/-а

Вот это выражение означает, что ошибка — это какая-то космическая, глобальная проблема, хотя вообще-то это не так, да и грубо звучит.

«Лучше сконцентрируйтесь на том, как исправить эту ошибку так, чтобы всем было хорошо. Ведь ошибки для того и даются, чтобы на них учиться».

Ты ничего тут не делаешь

«Если вы обвиняете партнера в том, что он по дому ничего не делает, то значит вы сами — слишком занятой человек, вам некогда заниматься домом», — говорит Беннетт. «Дети, которые проводят много времени дома, могут подумать, что партнер, который по-другому делает вклад в семью, например, работает допоздна, недостаточно старается для семьи, если «ничего не делает» для дома».опубликовано econet

Фото © Alain Laboile

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet