Чем «токсичная» мать отличается от неидеальной

Современный семейный человек постоянно повышает уровень своих знаний о детской, родительской и супружеской психологии. К сожалению, наша жажда получить как можно больше информации о психологических аспектах человеческих отношений довольно часто приводит нас к источникам с недостоверными данными.

Современный семейный человек постоянно повышает уровень своих знаний о детской, родительской и супружеской психологии. К сожалению, наша жажда получить как можно больше информации о психологических аспектах человеческих отношений довольно часто приводит нас к источникам с недостоверными данными.

Например, сейчас довольно много говорят и пишут о таком явлении как «токсичность» родителей, однако к проявлениям этого опасного нарушения привязанности относят вещи и события, не имеющие отношения к реальному отравляющему воздействию на личность ребенка.

Какая разница между "токсичной" и неидеальной матерью

Ведущий семейный психолог страны Людмила Петрановская, рассказала о феномене «токсичности» родителей. Говоря о явлении «токсичности», она отметила, как важно не путать это злокачественное влияние на ребенка с другими, эпизодическими приступами материнского несовершенства.

«Понятие ‘токсичности’ стало пониматься слишком широко», — подчеркнула Петрановская.

Итак, как же понять, когда ребенок действительно оказался в плену отношений с «токсичной» матерью?

Материнская «токсичность» — это систематическое разрушающее воздействие на ребенка. По мнению Психолога, в случае с реальной «токсичностью» многие действия матери имеют осознанную природу и не могут быть расценены как срыв на почве усталости, нервного истощения, измотанности.

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Как именно проявляется материнская «токсичность»?

«Токсичная» мать в общении с ребенком постоянно использует оскорбления , злой сарказм, унизительные слова, направленные на уничтожение личности.

«Токсичная» мать прибегает к унижающим достоинство ребенка действиям . Часто эти действия напрямую касаются темы половой принадлежности ребенка или его естественных отправлений.

«Токсичная» мать эмоционально шантажирует ребенка , угрожает ему своей смертью или болезнью.

«Токсичная» мать словом и делом подавляет любые проявления воли, силы, свободы ребенка .

«Токсичная» мать контролирует и манипулирует ребенком , при этом вызывая у него чувство страха, оцепенения.

«Токсичная» мать прибегает к прямому насилию, регулярно избивает ребенка, не испытывая при этом чувство вины и подчеркивая, что он сам виноват и сам ее довел.

Получается, что все мамы в каком-то смысле «токсичны»?

Нет, это не так. У всех мам время от времени случаются срывы и эпизоды эмоциональной опустошенности. В таких случаях возникает и раздражение на ребенка, и злость, и даже — крики, шлепки и фантазии на тему того, как беспечно жилось бы без него.

Однако психологически здоровая женщина после подобных историй не предпринимает никаких направленных против ребенка действий, не доставляет ему боли нарочно, не причиняет ему вред и в большинстве случае испытывает чувство вины.

Такая мама не испытывает деструктивного импульса по отношению к своему ребенку. «‘Токсичная’ мать — не так, которая ошибается, а та, что делает ребенку плохо и считает, что она абсолютно права», — поясняет Петрановская.

Папа тоже может быть «токсичным»?

Да, «токсичным» может быть любой близкий родственник ребенка — мама, папа, бабушка или дедушка. Кроме того, «токсичность» может проявиться и по отношению к приемному ребенку.

Как правило, источником «токсичности» матерей является их нарциссизм (редко — серьезная психологическая травма).

«Токсичность» отцов же чаще носит социофобный или психопатический характер.

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Как ребенку «токсичной» матери преодолеть последствия ее пагубного воздействия?

По словам Петрановской, в большинстве случаев, повзрослев, ребенку токсичной матери нужно навсегда разорвать с ней отношения. «Это тяжелое решение, потому что это фактически добровольное сиротство», — подчеркивает специалист.

Именно поэтому многие выросшие дети «токсичных» матерей нуждаются в помощи психологов и психотерапевтов.

Лишившись витальной материнской поддержки, человеку необходимо найти источник ресурсов — им могут выступать не только специалисты, но и друзья, партнеры и даже их матери — в их лице можно найти себе «приемных» матерей и попробовать построить доверительные отношения.опубликовано econet

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