Отношения БЕЗ обязательств

Если вы хотите только таких отношений, то имейте смелость озвучить своему партнеру вслух следующее: "Я с тобой только до тех пор, пока нам с тобой хорошо. Как только мне что-то перестанет нравиться, я ухожу.

Я категорически отказываюсь видеть смысл в отношениях без обязательств.

Отношения - не для слабых духом

Если вы хотите только таких отношений, то имейте смелость озвучить своему партнеру вслух следующее:

"Я с тобой только до тех пор, пока нам с тобой хорошо. Как только мне что-то перестанет нравиться, я ухожу.

Тем самым я подтверждаю, что я не собираюсь тратить свои силы, чтобы осознавать свои ошибки, мудреть, чему-то научиться и что-то понять, я в отношениях с тобой только для моего личного удовольствия".

Отношения - не для слабых духом.

Обязательства дают возможность осознанно относиться к тому, что я в отношениях делаю, брать на себя ответственность каждому из партнеров за то, что между нами.

А между нами - предыдущий опыт и сформированное благодаря ему восприятие.

"И в горе, и в болезни, пока смерть не разлучит нас" на самом деле означает "Нас будет трясти, мы будет сходить с ума, нам будет больно не раз друг с другом, и мы обещаем друг другу со всем этим разобраться". опубликовано econet

Автор Ирина Владимирская

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