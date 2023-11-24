Что делать, если малыш подавился

Ответы на эти вопросы родители должны знать, не хуже, чем таблицу умножения, а то и лучше. Ведь от быстроты нашей реакции в подобных ситуациях и вовремя оказанной квалифицированной помощи, обычно, зависит жизнь и здоровье наших детей.

Наши дети — непоседливы и любознательны. Они готовы познавать окружающий мир не только визуально и тактильно. Всё, что попадает в их маленькие ручки должно быть обязательно изучено ещё и «на зуб».

Что делать, если ребёнок подавился? Как помочь ему восстановить дыхание?

Но последствия подобной «научной деятельности» не всегда благополучны. Бывает, что малыши проглатывают мелкие детали исследуемых ими предметов. А ещё хуже, кода эти детали попадают карапузам в дыхательные пути.

Грудной ребёнок может поперхнуться молоком во время кормления, а кроха постарше — крошкой хлеба или кусочком пищи. Купаясь в ванной, бассейне или водоёме любой малыш может начать тонуть или захлебываться водой.

Что делать, если ребёнок подавился? Как помочь ему восстановить дыхание?

Ответы на эти вопросы родители должны знать, не хуже, чем таблицу умножения, а то и лучше. Ведь от быстроты нашей реакции в подобных ситуациях и вовремя оказанной квалифицированной помощи, обычно, зависит жизнь и здоровье наших детей.

Когда вмешательство не требуется?

Если ваш ребёнок подавился, залогом успеха при оказании ему первой помощи является спокойствие. Ни в коем случае нельзя паниковать и впадать в истерику. Прежде всего, нужно оценить ситуацию здраво, без излишних эмоций и суеты.

Ребёнок может подавиться не только едой или питьём. Мелкие детали игрушек тоже представляют опасность для малышей.

Природа позаботилась о том, чтобы организм человека был в состоянии самостоятельно избавляться от инородных предметов, попадающих в его дыхательные пути. Защитные механизмы организма – рефлекторный кашель и рвота. С их помощью всё, что мешает нам дышать, выталкивается наружу.

Запомните, если малыш, поперхнувшись, начинает кашлять и плакать, у него возникают рвотные позывы, значит, его дыхательные пути не перекрыты. Дышать он может. И это уже хорошо.

Первое, что вы должны сделать — это успокоить кроху и выяснить, чем же тот подавился.

Небольшие кусочки пищи и жидкость, обычно, выходят во время кашля и рвоты. Некоторое время после этого ребёнок еще будет ощущать дискомфорт в дыхательных путях и покашливать. Но это быстро пройдёт.

Если малыш подавился чем-то, имеющим более крупные размеры, велика вероятность того, что предмет этот застрял где-то в области гортани. Доставать его самостоятельно лучше не пытаться. Вследствие ваших попыток это сделать, то, чем подавился карапуз, может поменять своё расположение так, что перекроет воздуховод.

Успокоив малыша и убедившись, что тот может дышать, вызовите скорую помощь и ожидайте врача. Ребёнок при этом должен лежать на боку (подбородок приподнят вверх) и поменьше двигаться. Во избежание смещения предмета, находящегося в его дыхательных путях.

А вот если вы заметили симптомы, перечисленные ниже, без вашего вмешательства и помощи уже не обойтись.

Когда ребёнок подавился и задыхается, он постоянно пытается обхватить руками горло.

Когда следует вмешаться?

1. Малыш задыхается, пытается ловить ртом воздух.

2. Его кожа приобретает синюшный оттенок.

3. Рот у карапуза открыт, а слюноотделение повышено.

4. Глаза крохи широко распахнуты, и в них застыл испуг.

5. Ребёнок постоянно пытается обхватить своё горло руками.

6. Он не может ни говорить, ни плакать, что свидетельствует о том, что дыхательные пути малыша перекрыты.

Если подавился грудничок, расположите малыша вдоль своей руки, чтобы он лежал лицом вниз, как показано на иллюстрации.

Новорождённый поперхнулся или подавился: первая помощь

Заметив подобные признаки у своего ребёнка, опять же, ни в коем случае не поддавайтесь панике. В зависимости от его возраста и от того, чем подавился кроха, выберите один из способов первой помощи, и чётко следуйте инструкциям, изложенным ниже.

Грудничку

Если грудной ребёнок подавился во время кормления, он будет сильно кашлять, пофыркивать или шумно дышать. Сразу же расположите малыша вдоль своей руки так, чтобы он лежал лицом вниз. И опустите руку, чтобы попка крохи оказалась по уровню чуть выше головы.

Второй рукой легонько похлопайте карапуза по спинке между лопаток. Пяти таких хлопков будет достаточно, чтобы помочь малышу откашлять молоко, попавшее в его дыхательные пути.

Задумайтесь над тем, почему ваш грудничок захлебнулся во время кормления. Особенно, если такие случаи в вашей практике не единичны.

Младенец может захлёбываться во время кормления, если он голоден. Или если у мамы слишком обильно прибывает молоко.

Причин тому несколько

Неправильное прикладывание к груди.

Большие перерывы между кормлениями.

Обильное выделение молока.

Большое отверстие в соске (при искусственном вскармливании).

Малышу до трёх лет

Ребёнку, которому уже исполнился 1 год, в случае попадания в его дыхательные пути пищи, жидкости или мелких предметов, уже можно помочь посредством надавливаний на его живот, чередующихся с похлопываниями по спине.

Рвота способствует рефлекторному сокращению воздуховода и выведению из него посторонних предметов.

Как это делать правильно?

1. Вы должны поставить малыша перед собой и обнять его талию.

2. При этом одну свою руку, сжатую в кулак, положите крохе на живот между рёбрами и пупком.

3. А ладонью второй руки — кулак обхватите.

4. Разводя свои локти в стороны, нажимайте на живот ребёнка снизу вверх 4–5 раз.

5. Затем делайте 4–5 лёгких похлопываний по спине малыша между лопатками.

6. Такую последовательность повторяйте до тех пор, пока карапуз не начнёт дышать свободно.

Обязательно проконтролируйте, полностью ли очистились дыхательные пути ребёнка, и не осталось ли в них инородных предметов.

Дошкольнику и подростку

Если подавился ребёнок, который уже способен адекватно реагировать на ситуацию и выполнять ваши распоряжения, помимо метода с надавливаниями на живот и похлопываниями по спине, можно попробовать вызвать рвоту и помочь инородному предмету выйти из воздуховода.

Чтобы помочь ребёнку, если он подавился, надавливайте на его живот между рёбрами и пупком, стоя сзади него и обхватив его руками за талию.

Чтобы спровоцировать рвоту достаточно пальцами или чайной ложкой надавить на корень языка пострадавшего. Во время этого процесса происходят рефлекторные сокращения не только пищевода, но и дыхательных путей. Таким образом, выталкивается всё лишнее не только из желудка, но и из воздуховода.

В бассейне или водоёме

Несчастные случаи на воде — явление не из редких. И, бывает, стоит даже самому бдительному родителю на долю секунды посмотреть в другую сторону, как его чадо, плескающееся в речке или бассейне, уже успело уйти под воду с головой и захлебнуться. В такой ситуации поступайте, исходя из того, сколько лет малышу, и насколько тяжёлым вам покажется его состояние.

Ребёнок может захлебнуться, плавая в бассейне или водоёме, а также купаясь в ванной

Совсем маленькому ребёнку оказывайте помощь, как грудничку.

Положите его на свою руку лицом вниз и слегка похлопайте между лопаток. От этих ваших манипуляций малыш должен начать кашлять. Проследите, чтобы он выплюнул всю воду, которая будет при этом вытекать из дыхательных путей крохи.

Карапуза постарше спасать уже можно, как взрослого.

Встаньте одним коленом на землю. Второе согните так, чтобы ваше бедро расположилось параллельно поверхности земли. Поперёк него положите потерпевшего ребёнка лицом вниз. Слегка похлопывайте его по спине между лопаток, чтобы вода, которая попала в дыхательные пути, смогла выйти через рот. Ребёнок должен начать кашлять. Это признак того, что он уже может справиться с ситуацией самостоятельно.

Выше были описаны методы оказания первой помощи детям, если они подавились или захлебнулись, но находятся в сознании.

А ведь случаются ситуации, когда малыши, вследствие удушья, теряют сознание. Как поступать родителям тогда?

Если ребёнок без сознания

1. Сразу же вызывайте скорую помощь, а ожидая врачей, попытайтесь восстановить дыхание у малыша. Как это сделать? Положите ребёнка на бок. Мягко запрокиньте его голову назад, приподымая подбородок крохи. Таким образом, воздуховод выпрямляется, по максимуму открываясь и позволяя воздуху более интенсивно по нему проходить. Но если предмет, который застрял в дыхательных путях, перекрывает их полностью, это может и не сработать.

2. Тогда необходимо прибегнуть к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца. И делать их вплоть до прибытия врачей скорой помощи.

3. Положите ребёнка на спину на твёрдой поверхности. Проследите, чтобы его голова располагалась ниже туловища.

4. Наберите в лёгкие воздух и плавно выдохните его в рот малышу, при этом пальцами зажав его нос. Учтите, что объём лёгких у ребёнка значительно меньше, чем у взрослого человека. Не переусердствуйте. Таких выдохов нужно сделать, для начала, пять. Далее приступаете к непрямому массажу сердца.

5. Если крохе меньше года, положите указательный и средний пальцы своей руки под грудную кость крохи. Делайте пять нажимов пальцами на грудную клетку малютки (она должна прогибаться на 1/3) так, чтобы каждый раз грудина успевала выпрямляться.

Если ребёнок постарше, непрямой массаж сердца можно производить ладонями (одна на другой). Расположив их на два сантиметра ниже мысленно проведённой линии между сосками малыша. Ваши движения должны быть сильными и резкими.

Но помните, что силу свою вам нужно контролировать. Ведь вы спасаете ребёнка.

6. После непрямого массажа сердца опять делаете искусственное дыхание — 2 выдоха. И так чередуете, пока карапуз не закашляется и не придёт в себя. Либо же пока не подоспеет помощь медицинская.

Правила поведения, если малыш задыхается

А теперь давайте обобщим. Что делать, если ребёнок подавился (или захлебнулся) и задыхается?

Что бы ни стало причиной удушья, то ли пища, то ли жидкость, то ли какая-нибудь мелкая деталь, первая помощь малышу в любом из этих случаев будет отличаться лишь в деталях.

А в целом, вам нужно делать вот что:

Соблюдать спокойствие самим и успокоить малыша.

Если ребёнок кашляет и плачет, значит, он может дышать.

Вызвать скорую помощь, если это необходимо.

Восстановить дыхание у ребёнка (если не знаете, как это сделать, остаётесь на связи со специалистами скорой помощи, включаете динамик на телефоне и выполняете их инструкции).

Пытаетесь помочь ребёнку одним из перечисленных выше методов.

Если малыш находится без сознания, делаете ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца вплоть до приезда врачей скорой помощи.

Родители должны быть внимательны к своим детям. Не оставлять их без присмотра. Ведь маленькие исследователи так и норовят попробовать новые для них предметы «на зуб».

Поэтому лучшая профилактика таких неприятностей — это бдительность, внимательность и безграничная любовь. И пусть с вашими карапузами не случается ничего, описанного в данном повествовании. А если уж и возникнет в жизни подобная ситуация, теперь вы будете знать, как выйти из неё победителем.

И помните, на родителях, и только на них, лежит ответственность за все неприятности, которые происходят с их детьми. Особенно, когда последние ещё, как говорится, пешком под стол ходят. опубликовано econet

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