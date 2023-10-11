5 навыков зрелости: Что каждый зрелый человек должен уметь

Эти пять навыков – открытия моей взрослой жизни. Еще сравнительно недавно я не предполагала, что...

Эти пять навыков – открытия моей взрослой жизни. Еще сравнительно недавно я не предполагала, что когда-нибудь начну считать их действительно важными для зрелой личности.

Мне казалось, что взрослость – это, скорее, способность обходиться без них.

Но чем ближе сорокалетие, тем ощутимее, что без этих способностей не видать мне счастья.

Открытия моей взрослой жизни

Однако хватит интриги! Итак, я считаю, что каждый зрелый человек должен уметь:

Жалеть себя

Да-да! Кто-то скажет, что жалость к себе – детское чувство. И даже признак слабости.

На мой взгляд – это очередная ловушка, в которую загоняет нас общество: «Жалеешь себя? Ты слабак! Хватит страдать, займись собой!»

Загляните в поиск «Яндекса» – миллион ссылок на тему «жалость – плохое чувство». И в первой сотне вы не найдете ничего о пользе жалости к себе.

«Жалость к себе – признак неудачника», «жалость к себе – тормоз на пути развития». И много еще подобных афоризмов, накладывающих внутреннее табу на это чувство. А зря…

Раньше я тоже крутилась в этом адском зажиме: жалость к себе – это плохо. Это слабость. А почему, собственно? В словаре Ушакова, например, жалость – это сострадание, соболезнование. Разве это плохо? Мне говорят: сострадать другим – это хорошо. Жалеть себя – плохо.

На мой взгляд, это заблуждение. Не испытывая жалости, сострадания и сочувствия к себе, невозможно сердечно жалеть другого. Как в самолете: «Наденьте маску на себя, а потом на ребенка». В первую очередь – важно уметь позаботиться о себе. Себе посочувствовать и себя пожалеть.

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Почему я считаю это качество важным «навыком» взрослости? Когда мы были детьми, мы ждали жалости к себе от мамы с папой. Они были людьми, которые могли пожалеть, приласкать. Так мы ощущали их любовь к нам.

С возрастом мы переносим центр удовлетворения своих потребностей в самих себя. То есть взрослому человеку важно научиться давать самому себе практически все, что раньше он требовал и ждал от других.

Опыт жалости к себе – очень значимый для нашего счастья. Испытывая сочувствие и сострадание к самой себе, я даю себе очень много поддержки, избавляюсь от чувства вины, освобождаюсь от тисков «силы», с помощью которой удерживала себя в искусственной стойкости.

Жалея себя, я даю себе любовь.

И еще: знаете, мне очень нравится славянский вариант слова «жаление». И если вам не нравится «жалеть» себя – в трудный период займитесь именно им.

Давать себе поддержку

Многое из этого пункта перекликается с первым. Пока я маленькая по возрасту или по состоянию психики, пока я в инфантильной позиции, я завишу от поддержки другого. Я всегда жду кого-то, кто придет на помощь. Я выношу центр своего мира вовне.

Но сейчас я могу по-другому, по-взрослому. Когда я вырастаю, у меня есть возможность вырастить в себе такую функцию поддержки, которая всегда будет со мной в сложных ситуациях.

Это как иметь внутри себя добрую и поддерживающую маму, которая в нужный момент всегда возьмет на ручки и защитит от напастей жестокого мира; наполнит силой, когда все летит кувырком; напитает энергией, когда внутри опустошенность.

Мы всегда готовы откликнуться на зов о помощи и поддержать другого. Но, как и в первом пункте, прежде чем отдавать, необходимо обладать способностью к внутренней самоподдержке. Только тогда у нас есть необходимая чуткость к другим, ощущение границ «причиняемого добра».

Но самое главное – у нас есть свой собственный источник психологического ресурса, за счет которого мы отдаем, не истощаясь. Мы перестаем быть «вечным спасателем», который тратит жизнь на поддержку других, в то время как сам страдает от бессилия изменить что-либо в своей жизни.

Эти два пункта не про то, что мы не можем или не должны принимать жалость или поддержку другого. Они про наши взрослые компетенции, которые мы приобретаем, если становимся важными для самих себя.

Выбирая любить себя и быть важным для самого себя, мы учимся делать то, от чего зависит наша психологическая устойчивость. Мы всегда готовы «надеть маску на себя» и только потом, получив ресурс, отдавать что-то в мир.

С полным правом ошибаться

Я часто вижу, насколько большинство из нас поражено вирусом совершенства. Быть безупречным, не совершать ошибок, не признаваться, что что-то не в наших силах – это стало нормой, с которой мы почему-то выходим из наших школ.

Став взрослым, мы можем продолжать идти по этому пути, требуя от себя совершенства и идеальности в своих делах. И тогда у нас «прекрасные» перспективы по части неврозов.

Чем больше я «должна» и чем изощреннее я заставляю себя быть непогрешимой в решении задач и выполнении функций, тем больше напряжения у меня внутри. Тем больше стыда и вины по любому поводу я испытываю.

Более того, глубоко внутри у меня сидит убеждение, что если я совершаю ошибку, то я сама – «ошибка». Не мой промах плох, а я сама – плохая…

Как результат: моя жизнь превращается в бесконечное подстегивание себя и вечное напряжение между молотом-долженствованием и наковальней – чувством вины.

Дать себе право ошибаться – это важнейший навык взрослой личности. Он помогает нам не разрушаться, сохранять себя, быть гуманным к себе. Да и вообще, это, наверное, основа любви к себе – признать, что я «леди несовершенство» и так и должно быть. Это нормально! По-человечески!

Чувствовать

Этот, казалось бы, простой навык, которым владеют все без исключения дети, зачастую утрачивается с возрастом. Истинная зрелость – вернуть себе возможность чувствовать, то есть обрести навык связи со своими эмоциями, переживаниями и ощущениями.

Дети всегда «на прямой связи» со своими чувствами: обидно – они плачут, радостно – они смеются. Чувства – это то, что делает человека живым и вселяет в нас ощущение «Я ЕСТЬ».

Западная культура Логоса минимизировала значение чувств. Для нас есть чувства «хорошие», и они еще более-менее легальны. Хотя и с их переживанием есть много сложностей. Возьмите для примера ту же жалость или сентиментальность.

Но еще хуже обстоит дело с «плохими» чувствами, которые изгоняются из тех, что прилично переживать взрослому человеку.

Любая терапия – это повышение чувствительности к своим эмоциям. И только тогда многие люди впервые осознают, сколько страха, боли, тревоги, злости и радости (!) они носят внутри себя.

Психика – вещь, которая создавалась тысячелетиями. Любая ее функция – выверена на миллиардах наших предков. Все, что она переживает, – сигнал о чем-то.

Страх – об опасности. Злость – о нарушении какой-то важной для нас границы. И так далее.

Зрелость позволяет нам признавать наши чувства и эмоции, давать им место в нашей психической реальности без чувства вины или стыда и что-то делать с ними дальше. Каждый выбирает свой способ согласно темпераменту и навыкам.

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Быть в кризисе

С оттягом, с наслаждением, а не с самобичеванием и чувством вины.

Кризисы в нашей культуре не приветствуются: «Соберись, тряпка! Не расслабляйся! Хватит страдать! Будь на позитиве!».

Переживание более или менее длительного периода печали или погружения в себя –практически признак душевного нездоровья.

Из естественной потребности психики к переходу на новый уровень и перезагрузке кризис превратился в социального изгоя. Обществу не нужны копающиеся в себе граждане.

На помощь приходят антидепрессанты. Но ведь если нет кризиса, то нет следующего этапа развития. Бегая от кризисов, мы никогда не попадем в зрелость.

Принимать кризис, давать ему место в своей жизни, использовать его для своего роста по максимуму, радоваться «отмирающему» и в тонкой связи с самим собой ожидать «вновь рождающееся» – это навык, присущий зрелому человеку.

В заключение хочу привести отрывок из знаменитого «Кодекса невротика», который когда-то составил Аарон Бек, американский психиатр, основоположник когнитивно-поведенческой терапии:

«Чтобы быть счастливым, я должен быть удачливым во всех своих начинаниях. Если я допускаю ошибку, значит, я глупый. Если я не достиг вершины, то потерпел провал…

Поэтому… я должен быть идеальным любовником, другом, родителем, учителем, студентом, супругом. Я должен справляться с любыми затруднениями легко и с полным самообладанием… Я никогда не должен страдать….

Я всегда должен быть счастливым и безмятежным… Я должен всегда владеть собой и управлять своими чувствами… Я никогда не должен испытывать усталости и боли. Я должен быть всегда на пике эффективности».

Загляните в себя, прислушайтесь, насколько отзываются внутри эти убеждения. Имеют ли они место в вашей жизни?

Обратите внимание, что эти мысли и правила практически со стопроцентной вероятностью ведут нас к несчастью.

Мы приобретаем вышеперечисленные навыки зрелости, чтобы:

– жалеть себя, чтобы не разрушаться;

– поддерживать себя, чтобы восстанавливаться;

– совершать ошибки без чувства вины и стыда, чтобы сохранять свою целостность;

– переживать кризисы, чтобы развиваться;

– чувствовать, чтобы быть живым!

Надеюсь, вы возьмете кое-что из этого в свой «арсенал» зрелости!опубликовано econet

Автор Юлия Пирумова

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