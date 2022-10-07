Шейная мигрень: Психосоматика

Шейная мигрень является одним из наиболее распространенных видов мигреней. Давайте рассмотрим психологические составляющие этого вопроса.

Шейная мигрень является одним из наиболее распространенных видов мигреней. Давайте рассмотрим психологические составляющие этого вопроса. Это важно поскольку в отличие от "простой" мигрени относящейся к ситуативной психосоматике, шейная мигрень тесно связана с психофизиологическими особенностями человека, его структурой личности.

Психосоматика шейной мигрени

Вместе с тем, подобно "простой" мигрени шейная также бывает разных типов. С медицинской точки зрения это обусловлено двумя основными направлениями, где проблема может быть связана как с патологией связок и самого позвоночника, так и с патологией мышечного корсета.

Такой вид мигрени в определенном смысле является хроническим, и как в работе с истинной психосоматической патологией основное направление здесь может быть в том, чтобы улучшить качество жизни, уменьшить частоту и степень болей, научиться совладать с причиной и следствием и пр.

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Однако важно понимать, что психотерапия не даст клиенту новый позвоночник и новые мышцы, и многое будет зависеть от диеты, спорта, режима сна и отдыха и т.д.

Вместе с тем, психосоматика шейной мигрени заключается в том, что те черты характера, которые присутствуют у клиента во многой степени влияют на запуск и разрешение каждого из приступов. При анализе случаев и с помощью дневника наблюдений мы видим, что до начала головных болей меняется поведение клиента.

Одни впадают в состояние беспомощности, уныния, они не видят перспектив в конкретных сферах жизнедеятельности, не чувствуют уверенность в том, что занимаются нужным и полезным делом, то, что они создали кажется им полной ерундой, глупостью и бессмысленностью.

Дисбаланс серотонина приводит их к чрезмерному употреблению сладкого, мышечной слабости и субдепрессивному состоянию. Потом наступает черед приступа и лечения, во время которого происходит своего рода перезагрузка системы, внутренние ресурсы активизируются, клиенты "берут себя в руки" и после того как приступ проходит (обычно через несколько дней), они ощущают подъем, прилив энергии, уверенность в себе и желание действовать.

Психотерапия помогает таким людям перенести фазу "уверенности в себе" (дает навыки самоанализа и самовосстановления) в до мигреневый период, тем самым не доводя до него.

Чем больше клиент практикует работу над собой, тем короче и реже становятся приступы. При этом они отмечают, что расстояние дней без боли увеличивается, а когда клиенты чувствуют наступление очередного приступа, они начинают использовать техники самоанализа и при успешной проработке случая, вместо 2-3 дней, приступ может пройти в тот же день когда и начинался, или не начаться вовсе.

Наличие такой зависимости подтверждает и то, что зачастую когда клиенты отмечают и привыкают к тому, что приступы стали легче, считают, что болезнь прошла, перестают соблюдать прописанный "терапевтический режим" и приступы снова возвращаются.

Это связано с тем, что шейная мигрень напрямую зависит от конституциональных особенностей человека, которые нельзя изменить, а можно только поддерживать в заданном тонусе, с помощью психо и физиотерапии.

Другие же клиенты, страдающие шейной мигренью, наоборот проявляют излишнюю ригидность, самоуверенность, они отмечают, что в "до мигреневый" период становятся слишком зациклены на какой-то цели, жизнь теряет краски и все видится с черно-белых позиций "хорошо-плохо", "прав-неправ" и т.д..

Этот тип мигрени чаще характерен для мужчин, т.к. связан с такими особенностями личности как стремление все контролировать и доминировать. Такие люди даже говорят психотерапевту, что "понимают, что они не правы, но какая-то сила заставляет их настаивать на своей точке зрения, а мозг как бы подыгрывая с легкостью подбирает манипулятивные доводы и аргументы за то, что он прав".

Им сложно соблюдать баланс. Даже когда они занимаются физической реабилитацией, именно чрезмерное усердие может приводить к физиологическим предпосылкам развития приступа мигрени. Также они проявляют сложности в том, чтобы вовремя остановиться, уйти в сторону, и часто приступы мигрени разворачиваются тогда, когда на пути к достижению цели постоянно возникают какие-то препятствия.

Вместо того, чтобы пересмотреть цель, стратегию и дополнительные переменные, они идут напролом, препятствий становится больше - напряжение усиливается. При этом шея может дать о себе знать очевидно - случайным неудачным поворотом, неправильным распределением нагрузки, а может и незаметно, например, как одна моя клиентка "сворачивала" себе шею исключительно во сне на ортопедическом матрасе, с "правильной" подушкой, а другая отмечала, что ее как бы протягивает на сквозняке, которого вроде нет, но раз протягивает, значит где-то таки и есть.

Для таких клиентов психотерапия в первую очередь помогает подобрать свой личный, индивидуальный "терапевтический режим", который необходимо соблюдать в будущем для поддержания "здорового" состояния и купирования приступов в начальной стадии.

Важно понимать, что те модели поведения, которые доводят человека до приступа связаны не с каким-то случайным стрессовым событием, а с психологическими сложностями взаимодействия, которые тянулись за клиентом всю жизнь, начиная от детско-родительских проблем, заканчивая проблемами дезадаптации.

В детском возрасте это проявляется в разных историях, например, одни клиенты говорят, что они "дружили и с сявками и с ботанами", что с одной стороны можно рассматривать как навыки легко устанавливать контакты. С другой же стороны в совокупности с дополнительной информацией это чаще указывает на то, что ребенку все время приходилось "играть" какие-то роли, подстраиваться, подтверждать свою нужность и значимость, быть удобным для всех и т.д.

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И наоборот, некоторые клиенты выбирают модель поведения лидера по причине того, что они не могли найти свое место в коллективе, были аутсайдерми до определенного периода, им постоянно приходилось прикладывать много усилий для того, чтобы обратить на себя внимание и доказать что-либо. Вероятно, потому их настоящее состояние нередко ассоциируется с ригидностью, чрезмерностью и гипертрофированным "Я".

Задача психотерапии не просто выявить это, а и разобрать, какие модели поведения для конкретного человека являются конструктивными, а какие деструктивными, и как последние повернуть на свою сторону.

Если человек относится к другому конституциональному типу, но у него также возникают боли в области шеи, чаще всего невропатолог диагностирует головную боль напряжения, которая связана с мышечным спазмом и не является "хронической". Как и в предыдущем случае, все закономерности помогает выявить дневник наблюдения. опубликовано econet.ru.

Автор Анастасия Лобазова

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