Если вы быстро прощаете - это хорошо для здоровья. Меньше шансов заболеть тяжелой болезнью.

Если вы быстро прощаете - это хорошо для здоровья. Меньше шансов заболеть тяжелой болезнью.

Если вы не прощаете сознательно и даже думаете о мести - тоже ничего страшного. Это ваше личное право - прощать или не прощать.

Те, кто постоянно говорят, что все простили - ничего не простили

Бывают такие поступки, которые простить трудно: инцест, убийство, насилие, умышленное изощренное предательство...

Все равно сознательное "не-прощение" - это не опасно для здоровья, если есть основания помнить зверства фашистов, скажем.

Заболевают не те, кто прощают или не прощают.

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Заболевают те, кто уверяют себя и окружающих, что они все простили и забыли. Благостно уверяют. Постоянно говорят, что все простили.

Постоянно напоминают, что все забыли. Кичатся своей способностью к прощению и перечисляют, как много они простили, как быстро и что именно. И хвалятся своей способностью прощать перед собой и перед другими. И других призывают простить, приводя себя в пример.

И в памяти перебирают все проступки других, которые они лично простили. И вознесли молитву о благополучии врагов...

На самом деле ничего эти люди не простили.

Простить - значит забыть.

И жить дальше своей жизнью. Ну, вспомнишь иногда, расстроишься, а потом забудешь снова. И о прощении вообще не думаешь.

А зацикленные на собственном умении прощать люди - вот они и гибнут, и болеют. Потому что обида так и лежит мертвым грузом в подсознании.

Как написал один ученый, "они беременны обидой", но не признают свое состояние. Потому только о прощении и говорят.

Мучительное состояние для мозга, в котором должны уживаться две противоречивые программы.

Так что или прощать искренне. Или не прощать. Третьего не дано. Лицемерие перед самим собой обходится дорого, очень дорого.

И иногда лучше сказать: "Это я пока простить не могу. Может, когда-нибудь, а может быть, никогда - не знаю". Этого довольно. Вот с этих слов начинается путь к прощению и освобождению от страданий.

Автор: Анна Кирьянова

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