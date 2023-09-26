Незаметная высокая САМООЦЕНКА

Когда мы говорим о человеке с высокой самооценкой, возникает образ раскрепощенного, уверенного, свободно выражающего себя человека. Но люди бывают сложнее и противоречивее в своих внутренних ощущениях и самовыражении.

Когда мы говорим о человеке с высокой самооценкой, возникает образ раскрепощенного, уверенного, свободно выражающего себя человека. Но люди бывают сложнее и противоречивее в своих внутренних ощущениях и самовыражении.

Человек с высокой самооценкой, которую никто не замечает

Жила-была девочка, она была единственным ребенком в семье, и до 5 лет ее воспитывала бабушка, пока родители были на работе. Воспитание, в основном, сводилось, к регулярному кормлению, и обеспечению чистоты одежды и тела девочки.

Бабушка была уже старенькая, ее хватало только на быт. Девочка очень скучала по родителям, но они очень много работали, и забирали от бабушки ее только на выходные. И в эту долгую неделю без родителей, когда бабушка днем спала, девочка уходила в другую комнату, расставляла свои игрушки.

В куклы играть она не любила, а любила играть с игрушечными зверями. Она придумывала про них разные истории, дружила с ними, ссорилась и мирилась, завоевывала вместе с ними королевства, летала на разные планеты. Она и ее зверушки все между собой все очень нежно любили друг друга.

Когда ее забирали родители, мама также, как и бабушка, занималась бытом, а отец гулял с ней, и очень много фотографировал. Девочке нравилось смотреть на свое отражение в зеркале, и на свои фотографии.

"Раз папа меня так много фотографирует, значит, я красивая" - так решила девочка. А потом, когда ей исполнилось 5 лет, родители решили, что ей надо перед школой немного посоциолизироваться с детьми, и отдали в детский сад, опять же, рядом с домом бабушки, чтобы, если что, бабушка могла бы подскочить, забрать, вытереть нос. Да мало ли что в детском саду может случиться. Там другие дети, много инфекций, вдруг температура повысится.

И пришла девочка к другим детям, да не ко двору им пришлась. Цвет ее платьев им не понравился, да и то, что бабушка ее одевала и раздевала, бегала без конца к ней, вызывало насмешки. К другим-то не бегали, и одеваться-раздеваться не помогали.

Раньше девочке так было хорошо в своем мире, который был в ее голове. Там никогда не стояло вопросов о том, как себя преподнести, как донести свои мысли, как установить контакт, потому что все ее приключения и отношения с ее друзьями- зверушками, суть она сама, плод ее воображения. Хотя они и ссорились, но эти ссоры были сладки, и она никогда не сомневалась в любви своих зверей к себе.

А реальным детям надо что-то говорить, как-то к ним подстраиваться, и удивительно то, что они далеко не все настроены доброжелательно к тебе. Оказывается, надо находить способы устанавливать контакт и добиваться симпатий, и это как-то надо уметь делать. А некоторые еще стали высмеивать ее за цвет ее платьев...

Она не знала, что делать, замыкалась в себе, пыталась уходить в свой мир наяву, играть одна, как привыкла, за что над ней еще больше потешались... И однажды она поверила... Нет, не в то, что ее цвет ее платьев неправильный, и поэтому она некрасива, а в то, что дети, по непонятным ей причинам, не замечают ни ее красоты, ни красоты ее платьев, у них какая-то другая система. И еще, она всех раздражает, и никому неинтересна, и не нужна.

Но был один мальчик, которого не раздражал цвет ее платьев. И они подружились, и стали вместе собирать осколки бутылок, представляя их самоцветами, внутри которых живут джины, которые исполняют все желания. Они могли долго валяться на сугробе, смотреть на искрящийся снег и представлять, как они улетели на прекрасную планету, где все дружат и помогают друг другу.

Видимо, склонность тоже у мальчика была к фантазиям. Родственная душа. И так девочка впервые почувствовала, как это прекрасно, когда твое самое сокровенное можно разделить с другим человеком. И насколько это качественно другая жизнь, когда у тебя есть друг.

Однажды она заболела ангиной, и не ходила в сад. В это время, вся группа решила их рассорить. Над ее другом, мальчиком стали глумиться, что он дружит с девочкой, которая носит платья таких ужасных всех оттенков красного, и если он будет продолжать дружить с этой девочкой,с ним тоже все не будут дружить, и даже здороваться.

И сдался мальчик. Когда она вернулась после болезни, отношениям был конец. И решила девочка, что больше никогда ни с кем не будет дружить, потому что терять друга слишком больно, и лучше бы его вообще никогда не было.

Потом она пошла в школу, к счастью, там была у всех одинаковая форма, но зато бабушка ей пришивала к ней затейливые воротнички, и ее одноклассники всегда смеялись над этими воротничками. Она привычно жила в своем мире, ни к кому не приближаясь.

Но учиться ей было интересно. И была у нее одна одноклассница, которая вообще любила со всеми дружить, и ей было все равно, какой у человека воротничок на платье. Просто была очень коммуникабельная девочка.

Так вот, она стала приходить в гости к нашей героине. Последняя вела себя небрежно, стараясь оттолкнуть от себя непрошеную гостью. Но постепенно она доверилась этой однокласснице, потому что, как бы не было страшно, это абсолютно другая жизнь, когда у тебя есть хотя бы один друг.

А потом, дальше - больше. Появились и другие друзья. И пошла она однажды на школьную дискотеку. Дресс-код для девочек был - красивое платье. У нее было любимое красное платье с белыми рюшечками, она уже давно из него выросла, но ее бабушка каждый год надставляла его по мере ее роста. Она его очень любила, и себя любила в нем, казалась себе королевой красоты.

И вот пришла она на дискотеку, а остальные одноклассники, которые не были ее друзьями, стали потешаться над ней. И платье старомодное, и надставлено смешной тканью не в цвет, и вообще таких платьев нормальные люди не носят.

Девочка удивилась, как такое вообще может быть? Она смотрит в зеркало, и видит красоту, а все остальные говорят, что это уродливо... Как ни странно было остальным, нашелся даже мальчик, который пригласил ее на танец. "Я раздражаю людей, они не видят моей красоты" - так решила девочка.

Так вот, ее внутренней стойкости можно только позавидовать. Она не решила, что она урод, и платье у нее просто недопустимо старомодное, и в нем она как белая ворона.

Она решила, что люди странные, злые, не любят ее. Кроме ее друзей. Если бы она решила, что она, действительно, урод, то речь шла бы о заниженной самооценке. А если она решила, что что-то не так с людьми, то с самооценкой-то все в порядке, более чем.

Но по дальнейшим проявлениям, выглядит она и проявляет себя, как человек с заниженной самооценкой, потому что боится снова быть "девочкой для битья", белой вороной.

Потому что безопасно дружить только с теми, кто долго добивался контакта с тобой, и точно в тебе заинтересован. Безопасно рассказывать мысли людям, которые точно к тебе расположены.

Инициативу в отношениях проявлять, или как-то показывать себя - опасно. Заклюют. Кстати, то, что ты выглядишь, как человек с заниженной самооценкой, это еще и выгодно.

Если ты выглядишь, как человек с заниженной самооценкой, то от тебя никто не ждет многого, а однажды ты возьмешь, соберешься и всех удивишь, если, конечно, преодолеешь привычный стереотип поведения, что очень непросто..

И в конфликты ты никогда не вступаешь, зачем надрывать горло и получать тумаки, если можно тихо сделать свои выводы, и молчать. Хорошей девочкой прослывешь для учителей.

В более безопасном обществе можно и заявить, театрально заламывая руки: "Я не люблю себя". И найдутся друзья, а позже и заинтересованные мужчины, которые бросятся утешать, и рассказывать, чем же ты так прекрасна, и как же может столь очаровательное талантливое всячески распрекрасное создание не любить себя.

И можно продолжать в своем мире быть завоевателем ничего не подозревающего человечества. Раз не попробовала, значит, и не провалилась, а значит, все впереди.

Другое дело, что обслуживать нереализованные фантазии - энергозатратное мероприятие. В детстве фантазии достаточно, в более зрелом возрасте, могут потребоваться более сильные средства, вплоть до алкогольной или игровой зависимости.

Да и противные злые люди вокруг, кроме пары-тройки гениальных друзей, которые единственные, смогли оценить такого человека по достоинству, нет-нет да и попытаются отправить его в место, недостойное его талантов. Не нравятся им люди, которые молчат, не проявляют себя, не высказывают свою позицию. Подозрительны такие люди. "В тихом омуте черти водятся".

Да и фоновое недовольство и вечное ожидание нападения чувствуется ими. А чем грешным слыть, лучше грешным быть. И пытаются они расшевелить таких людей разными провокациями, чтобы посмотреть, что там за молчанием кроется.

Героине нашей, по-хорошему, понаблюдать бы за детьми, как они знакомятся друг с другом, как приглашают друг друга в игру, какую одежду на дискотеку одевают. То, что у тебя есть друзья, которые тебя принимают вопреки каким-то твоим особенностям, замечательно.

Но почему бы не изучить некоторые вопросы социализации, и все? Одежда, мимика, то, что мы говорим, или, наоборот, то, что мы не говорим, формирует социальный посыл, хотим мы этого или нет.

И в грезах необходимо навести порядок. Неужели так необходимо покорить Эверест? Зачем? Если ответ есть, отличный от "доказать всем, что я-супергерой", прекрасно.

Давайте для тренировки сходим на занятия на скалодром, и посмотрим, а так ли это прекрасно и увлекательно. Если да, отлично. Но если это просто фантазия, и на скалодроме не так увлекательно, или перед ним еще нужен еще один реальный промежуточный шаг - повисеть на турнике, и начать подтягиваться не менее 10 раз, хорошо, тогда, сначала турник.

Нельзя, невозможно, вредно, чтобы фантазии долгое время оставались без подкрепления действиями. Гармония в том, чтобы желания соответствовали возможностям, а самооценка была адекватной, чтобы уметь раскрываться и предъявлять себя этому миру, при этом не уходя в мир грез, когда реальность сильно расходится с притязаниями.

Высокие цели - отлично. Но к ним должна прилагаться неистребимая несгибаемая воля, и очень много труда, и повышение эмоционального интеллекта, который позволяет быть понятым и принятым обществом. Последнее важно, потому что одному человеку сложно сделать хоть сколько-нибудь значимый проект, к которому его зовет его незаметная высокая самооценка.

А есть ли в Вашем окружении такие люди? Присмотритесь.опубликовано econet

Автор Татьяна Чурсина

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