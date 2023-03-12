Маме 78 лет. Ее основной особенностью, я бы назвала категорические нежелание лечиться. И тут вдруг халява - какое - то общество защиты пенсионеров подарило родителям сертификат на бесплатное обследование в частной клинике.
Маме 78 лет. Ее основной особенностью, я бы назвала категорические нежелание лечиться. Никогда в нее нельзя было засунуть даже анальгин. Само пройдет и таблетки - это вред, это был всегда ее основной лозунг по жизни.
И тут вдруг халява - какое - то общество защиты пенсионеров подарило родителям сертификат на бесплатное обследование в частной клинике.
И она пошла. И сдала все анализы.
И даже сделала гастроскопию, на которой ей поставили, о боже мой, хронический гастрит. И навыписывали целую тонну лекарств.
Впервые в своей жизни услышав словосочетание "хронический гастрит" и увидев длинный список препаратов, которые ей прописали нахаляву, она внезапно возбудилась и почему то взялась все это пить.
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А организм оказался не готов.
И вот она звонит с криками - помоги, мне плохо, дурно от лекарств, меня тошнит и во рту постоянно горько.
- Ну не пей больше, говорю я ей. Нафик ты вообще взялась вдруг ни с того, ни с сего? Жила же ты как - то эти 78 лет лет, жалоб не было, и тут такое усердие.
Ответить ей оказалось нечего, кроме как - ну у меня же хронический гастрит.
Ну конечно, говорю я ей, твоему желудку уже 78 лет. Он 78 лет жрет что попало, пьет что попало, семечки, водку, шампанское и запивает сметанкой. Это нормально в 78 лет иметь всего - то лишь хронический гастрит, а не язву. Живи - радуйся.
Но разговор не клеился. Пришлось прийти.
Вхожу - На столе разложены таблетки, грустная мать лежит с томным видом на диване и вздыхает. Рядом сидит отец и безмятежно смотрит телевизор.
- А ты почему не пьешь ничего, спросила я его? Тебе что, ничего не назначили?
- А я не пошел, ответил он и дальше уставился в Поле чудес.
Мудро, подумала я и опять посмотрела на мать.
Мать лежала, ее тошнило, от горечи во рту у нее даже чуть - чуть слезились глаза...
Страшное дело халява, подумала я, она и убить даже может. И пошла домой.
Ее не переубедить - она будет допивать этот фарм - набор до конца. Что - то говорить бесполезно. опубликовано econet
Иллюстрации:© David Stewart
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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