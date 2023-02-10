18 правил хорошей жены

Какой в вашем понимании должна быть хорошая жена? Насколько далеко должна простираться ее забота о муже? В каждой семье - свой уклад. Но бытует общее мнение, что образцовая жена должна быть внимательной, заботливой, хозяйственной и привлекательной.

Американский журнала Housekeeping Monthly 13 мая 1955 года опубликовал "Правила хорошей жены", ниже перевод этих правил. Возможно наши женщины возьмут это на заметку.

Инструкция для образцовой жены

1. Ужин должен быть готов. Об этом стоит позаботиться заранее, порой даже за ночь до ужина, чтобы вкусные и разнообразные блюда были готовы к приходу мужа. Это способ показать супругу, что ты думаешь о нем и заботишься о его потребностях. Большинство мужчин голодны, когда возвращаются домой, и вид хорошей еды (особенно любимого блюда) – неотъемлемая часть теплого приема.

2. Приготовься. Отдохни 15 минут, чтобы к его приходу выглядеть свежей. Поправь макияж и прическу. Помни, что еще секунду назад его окружали озабоченные работой люди.

3. Будь веселой и заинтересованной им. После тяжелого дня ему необходимо воодушевление. Воодушевлять мужа – одна из твоих прямых обязанностей.

4. Убери беспорядок. Перед возвращением мужа с работы еще один раз наведи порядок в основной части дома.

5. Собери школьные учебники, сложи детские игрушки, убери бумажки и т.д., затем застели столы свежими скатертями.

6. В холодные месяца года ты должна заблаговременно разжигать камин, чтобы уберечь своего мужа от простуды. Твой муж ощутит, что достиг уютной гавани отдыха и порядка, вследствие чего воодушевит тебя. В конечном счете, снабжение мужа комфортом доставит тебе безграничное персональное удовольствие и удовлетворение.

7. Подготовь детей. Вымой детям руки и лица (если они маленькие), расчеши им волосы и, в случае необходимости, переодень. Дети – маленькие сокровища. Пускай муж видит их причастность к заботе о нем. Мужа следует ограждать от любого шума. Когда он приходит домой, стиральная машина, сушилка и пылесос должны быть выключены. Постарайся заставить детей вести себя тихо.

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8. Будь счастлива видеть мужа.

9. Встреть его с улыбкой и продемонстрируй искреннее желание доставить ему удовольствие.

10. Слушай его. У тебя может быть дюжина вещей, которыми ты хочешь поделиться с ним, но время его прихода с работы – не лучшее время для этого. Пусть он говорит первым – помни, его темы для разговора гораздо важнее твоих.

11. Вечер принадлежит мужу. Не жалуйся, если он приходит домой поздно, идет на ужин или в другие места развлечений без тебя. Постарайся понять, что твой муж живет в мире напряжения и давления, поэтому дома ему необходимо расслабиться, а не выслушивать упреки.

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12. Твоя цель – сделать дом местом спокойствия и порядка, где твой муж может освежить свое тело и дух.

13. Не встречай мужа упреками и проблемами.

14. Не жалуйся, если он пришел домой поздно или отсутствовал всю ночь. Это мелочь в сравнении с тем, что он пережил в течение дня.

15. Сделай жизнь мужа комфортной. Усади его в удобное кресло или наполни ему горячую ванну. Заранее приготовь ему прохладительные или горячие напитки.

16. Взбей его подушку, сними его ботинки. Говори с ним спокойным и приятным голосом.

17. Не требуй объяснений его действиям и не ставь под сомнения его честность и справедливость. Помни, что он - хозяин дома, действующий справедливо и правильно. У тебя нет права требовать от него объяснений.

18. Хорошая жена всегда знает свое место.опубликовано econet

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