Каждый день, точнее — под конец дня, на каком-нибудь листочке бумаги я записываю один счастливый момент. И отправляю записку в банку.
У меня есть целая банка счастья. Вот она — в моих руках. Каждый день, точнее — под конец дня, на каком-нибудь листочке бумаги я записываю один счастливый момент. И отправляю записку в банку.
И все.
Занимает 30 секунд.
Так просто.
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Всегда есть что-то, что можно положить в банку.
Даже в худшем дне есть мгновение счастья (ну или, по крайней мере, наименее худшего из худшего за весь день).
Я писала эти записки о моментах благодарности и радости на похоронах, в больнице, посреди боли, переживая потерю, в самые трудные времена.
Это мог быть добрый жест со стороны незнакомца. Кофе из чьих-то рук. Та минута, когда удается скинуть туфли после долгого дня в бегах по делам. Вдруг прекратился дождь.
Всегда есть проблеск света. Запечатлите его. Бросьте в банку. Сохраните навсегда.
опубликовано econet
© Элизабет Гилберт
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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