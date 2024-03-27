Не переживай, твоя душевная боль подождет

У неё достаточно терпения и любви к тебе, чтобы подождать, пока ты испробуешь все способы и поймешь, что бежать некуда. Боль внутри тебя, а потому никуда не денется. Она может оставаться в тебе всю эту жизнь. А возможно, и много жизней.

Не переживай, твоя душевная боль подождёт, пока ты пытаешься убежать от неё.

Пока ты носишься на машине по ночному шоссе с такой скоростью, что ветер свистит в ушах даже через поднятые стекла.

Бежать некуда...

Пока напиваешься до бесчувствия и приходишь домой на автопилоте, привычно покупая по дороге банку пива на утро.

Пока ты ешь кислоту и отправляешься в бесконечные трипы.

Пока уходишь в отрыв на дискотеках, так сильно размахивая головой, будто надеешься, что она отвалится вместе со всеми проблемами.

Пока ты погрязаешь в работе, зарабатывая сотни тысяч и десятки миллионов. Открываешь и закрываешь новые бизнесы. И снова возвращаешься к той же точке.

Пока ты спишь со случайными женщинами, не запоминая их имена и уж тем более лица.

Пока ты разрушаешь своё тело и сознание всеми возможными способами. И думаешь, что болезни случаются просто так. Без внутренних причин.

Пока ты стараешься утонуть в плотском наслаждении, постоянно утыкаясь в его мелкое дно, безнадежность и скуку.

Пока ты до отвращения набиваешь живот вкуснейшей едой и упахиваешься на работе так, что валишься с ног.

Пока ты влюбляешься в первого встречного, стараясь выкинуть из головы кого-то важного.

Пока ты делаешь вид, что ты сам по себе и тебе никто не нужен. Ни друзья, ни родители, ни дети.

Или пока ты рожаешь новых детей просто потому, что тебе чего-то не хватает, хотя уже ясно видно, что и с предыдущими ты не можешь справиться.

Пока ты серфишь по бескрайним волнам интернета, листая в трансе станицу за страницей. Проверяя почту по тысяче раз за на дню.

Пока ты пытаешься взять себя в руки и выкинуть все из головы. Пьёшь таблетки, колешь обезболивающие уколы и ставишь компрессы.

Пока ты ездишь в путешествия, находя в них хотя бы две недели передышки.

Пока ты делаешь бесконечные ремонты и косметические операции. Перекрашиваешь волосы и ногти. Покупаешь, ешь, пьёшь, двигаешься. Прыгаешь с моста на веревке. Катаешься с крутых гор, спускаешься с парашютом.

Ищешь все возможные способы заглушить эту боль.

Но у неё достаточно терпения и любви к тебе, чтобы подождать, пока ты испробуешь все способы и поймешь, что бежать некуда.

Боль внутри тебя, а потому никуда не денется. Как можно убежать от того, что внутри? Она может оставаться в тебе всю эту жизнь. А возможно, и много жизней.

Куда бы ты ни пошёл, ты несёшь её в себе как обузу, пока не поймёшь, каким подарком она может быть.

Пока ты не поймёшь, что жить вообще больно. Часто больнее, чем умирать.

Что для ощущения жизни надо научиться чувствовать и проживать боль.

Найти для неё место и время.

Пока ты не сдашься ей и не проживёшь её, позволив совершить внутри тебя целительную трансформацию.

Выключить тебя, а затем снова включить. Закалить тебя. Почти убить тебя. Заставить тебя смириться с тем, что происходит.

Сорвать с привычных рельсов и вывернуть наизнанку. Поставить в тупик, из которого можно выйти только с другим уровнем сознания.

Сделать тебя мудрее и старше. И, как ни странно, счастливее, но уже по-другому.

Добавив понимания и ценности.

Позволить тебе стать качественно другим, кого сейчас невозможно описать. Кого невозможно даже представить. О ком никак невозможно мечтать, потому что ещё неизвестно, кто это такой.

Того, кто утратил иллюзии и стал старше. Вылупился, разбив себя как яйцо.

И начал по-настоящему ценить то, что листья зеленые, а небо голубое. И что тело просто дышит.

И что люди тянутся друг к другу из глубины своего одиночества, несмотря на все преграды. опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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