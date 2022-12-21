Одно из самых вредных маминых заклинаний

От таких мам следует держать подальше всех своих мужчин до конца ее жизни.
Речь пойдет об одном из самых коварных и вредных «заклинаний» - «девочка здесь я». Обычно это бывает в семьях, где мама очень женственна, красива, избалованна, надменна, успешна, блестяща, и любима или была любима папой. Свою дочь она вполне осознанно воспринимает как соперницу, даже если той всего пять лет.
Не воображайте себе злую мачеху из сказки «Спящая красавица». Такая мама бывает очень заботлива и нежна со своей дочкой. Бывает холодна и нетерпима. Это неважно. Самое главное послание, которое получает девочка от такой мамы - "ты мне нужна, пока ты мне полезна".
Девочка вырастает очень, как правило, функциональной. Она может буквально все, справляется с любыми задачами, терпит отсутствие бытового комфорта, может не иметь личной жизни вообще или иметь ее с женатыми мужчинами.
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Такие девочки могут быть:
неженственными. Ходить в практически мужской одежде, не иметь женственной жестикуляции, а иметь мужскую, выходить замуж за мягкого и нерешительного мужчину, или не иметь отношений с мужчинами вовсе, стыдиться и бояться собственного тела и его желаний, мало что знать о своей сексуальности, носить прическу как в девятом классе, даже если ей 35 лет, очень заботиться о младшем или быть в тени старшего брата;
очень женственными и успешными, иметь отличный вкус и хорошо разбираться в моде, кокетничать с мужчинами, выходить неоднократно замуж, они, как правило, делают сногсшибательную карьеру, работают с самыми сложными клиентами, но всегда, вечно именно полезны для мамы, всегда как бы немного ее обслуживают, мама такой девочки не гнушается кокетничать с ее бойфрендами, разводить ее с мужьями, особенно если мужья красивы и успешны, критиковать ее по любому поводу и тут же взваливать на нее все новые и новые задачи.
Как правило, такие девочки выходят замуж или вступают в многолетнюю связь со страшными оголтелыми нарциссами, и обслуживают в замужестве и мужа, и маму, или связываются с очень успешными женатыми мужчинами, вдохновляя их и подпитывая, пока его жена снимает сливки в виде его заботы, детей, недвижимости и подарков.
У девочек таких мам всегда есть ощущение, что они немного не настоящие женщины, а всего лишь притворяются и по случайности называются женщинами.
На самом деле они вполне себе добротная рабочая машинка, рабочая лошадка, функция и Золушка - так они себя чувствуют.
Внутри них, как правило, работает мощный синдром спасателя, так как, кроме всего прочего, мама в таких семья присваивает себе еще и следующие права:
Выход из этого, как и из всех маминых заклятий, через бунт, агрессию, осознание себя отдельной женщиной, имеющей право на все, на что имеют право женщины.
У такой мамы можно много чему поучиться, но у нее, как правило, нет главного - милосердия, сострадания, искренности, глубины.
Поэтому девочка может «слизать» у мамы все приемы и приемчики в области красоты и кокетства, или создать свои, и добавить туда свою душу, сострадание, боль.
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Так возвращается, заполняется, восстанавливается отношение к своей женственности как к чему-то законно тебе принадлежащему, несмотря на то, что легитимной женщиной в семье мама считает только себя, объявив женственность дочери второстепенной и вне закона.
От таких мам следует держать подальше всех своих мужчин до конца ее жизни. опубликовано econet
Автор Юлия Рублева
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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