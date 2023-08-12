Почему дети ноют: 5 причин и способы справиться с проблемой

Исследования показывают, что детское нытье воспринимается окружающими «как один из самых нервирующих звуков на земле», неприятнее даже звука скрежета по дереву, плача, работающей дрели и других вызывающих дискомфорт звуков типа скрипучего мела, которым пишут на классной доске.

Детское нытье нередко вызывает у родителей раздражение и досаду.

Исследования показывают, что детское нытье, пик которого приходится на возраст от 2 до 4 лет, воспринимается окружающими «как один из самых нервирующих звуков на земле», неприятнее даже звука скрежета по дереву, плача, работающей дрели и других вызывающих дискомфорт звуков типа скрипучего мела, которым пишут на классной доске.

Почему дети ноют и чего они пытаются этим добиться?

Выведенные из себя нытьем родители могут рассерженно крикнуть ребенку «Прекрати ныть!» или «Слышать не могу, как ты разговариваешь таким голосом!». Или молчат, но внутри буквально кипят от раздражения.

Чтобы реагировать на детское нытье с сочувствием (вместо досады), родители могут напомнить самим себе причины того, почему дети ноют и чего они пытаются этим добиться. Эти причины были выявлены в ходе проведенных психологами научных исследований.

1. Ребенок может ныть из-за того, что он нуждается в помощи или ресурсе взрослого

Если ребенок ноет, одной из причин может быть то, что он устал и нуждается в помощи взрослого. Иногда посредством нытья дети как бы говорят нам: «Я больше не могу вести себя как большой, пожалуйста, позаботься обо мне как о маленьком».

Когда дети переживают стресс, испытывают голод, жажду, усталость или чрезмерную нагрузку (часто это происходит из-за изменений в режиме), их обычные сладкие голосочки превращаются в требовательный ультразвук.

Они могут потребовать немедленно дать им:

немного вздремнуть,

попить воды или молока,

перекусить, отдохнуть,

сменить подгузник

— и, известно им это или нет, они ведут себя полностью в соответствии с научно доказанной истиной: когда ты скулишь и ноешь, ты быстрее получишь внимание других (и нужные тебе ресурсы), чем если ты молчишь.

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Это просто более эффективно.

Исследователи обнаружили, что люди более чувствительны к нытью, чем к нейтральной речи и даже плачу.

Ноющий звук в буквальном смысле залезает им под кожу (на коже масса рецепторов, она очень чувствительна) и отрывает их от того занятия, которым они были до этого поглощены.

Попробуйте такой способ:

Когда ваш ребенок ноет, задайте себе вопрос:

«Он устал (голоден, хочет пить, перевозбудился или перенервничал)?»,

«Не слишком ли много всего мы запланировали на этот день?»,

«Не слишком ли поздно он лег спать накануне?»,

«Не давит ли на него что-то, с чем ему трудно эмоционально совладать (например, появление младшего брата или ссора с другим ребенком в детском саду?»,

«Может быть, его беспокоит физическая боль (он заболевает, у него растет новый зуб, болит место ушиба)?».

Напомните себе: «Мой ребенок ноет, потому что в такой форме он просит о срочной помощи или утешении».

2. Дети могут ныть из-за того, что нуждаются в большей эмоциональной близости со своим взрослым

Особенно сильное нытье может быть сигналом о том, что ребенок нуждается в большей эмоциональной близости.

Таким образом он посылает своему близкому взрослому сигнал: «я хочу провести с тобой немного времени один на один» — за чтением книжек, приготовлением еды или игрой.

Исследование психолога Джона Готтмана показывает, что дети чаще просят родительского внимания при помощи нытья, когда им нужна «доза» эмоционального контакта.

Когда ребенок говорит: «Ты поиграешь со мной?», родитель может удовлетворить стоящую за этим вопросом эмоциональную потребность, с радостью согласившись поиграть («Да, малыш, я люблю играть с тобой») и уделив этому немного времени.

Когда двухлетний ребенок протягивает родителю ручки, родитель может удовлетворить стоящую за этим жестом эмоциональную потребность, подхватив его на руки и приласкав.

Исследования также показывают, что дети ноют чаще, если находятся в конфликтной и дисфункциональной семейной среде.

В одном из исследований была выявлена связь: когда основной негатив исходил от матери, дети чаще спорили и дрались; когда от отца — чаще ныли и плакали.

Отрицательный эмоциональный фон, создаваемый обоими родителями, четко коррелировал с тем, как часто дети использовали в повседневной речи слова, негативно окрашенные эмоционально.

Попробуйте такой способ:

Когда дети ноют, отойдите от ситуации на некоторую дистанцию и проанализируйте общий уровень собственного стресса, свое эмоциональное состояние, количество и качество времени, проведенного с детьми, и семейную обстановку в целом.

3. Дети могут ныть потому, что хотят выразить свои чувств

Исследования показывает, что нытье (а не только плач) — это для маленьких детей всего лишь способ выразить грусть или разочарование.

Педагог Дженет Лэнсбери предлагает родителям принимать, признавать и поддерживать детей и их чувства вместо того, чтобы исправлять, ругать и контролировать их.

«Чем доброжелательнее мы относимся к недовольству наших детей, тем счастливее будет каждый в нашем доме», пишет она.

Попробуйте такой способ:

Напомните себе, что нытье является временным этапом в обучении сложному навыку выражения своих чувств и лучшая реакция на него — доброта и принятие.

Если вам очень неприятно слушать, как ребенок ноет, попробуйте сделать несколько медленных вдохов и выдохов и мысленно повторить про себя девиз Дженет Лэнсбери: «Я могу дать этим чувствам быть».

Вспомните, когда вы сами в последний раз давали волю своим чувствам: хорошо прожитые (например, выплаканные) грусть и разочарование освобождают нас и помогает нам двигаться дальше.

4. Дети могут ныть, потому что от природы чувствительны или раздражительны

Все дети рождаются с разным темпераментом. Условно учеными выделяется три типа темперамента (хотя ни один ребенок не вписывается четко в какую-то одну из этих категорий):

1. Легкий и гибкий

2. Активный и вспыльчивый

3. Медлительный и осторожный

Попробуйте такой способ:

Помните, что некоторые дети имеют врожденную предрасположенность к более ярким реакциям, большей настойчивости, большей тревожности, или им требуется больше времени, чтобы справиться с новым опытом или меняющимися обстоятельствами жизни (и поэтому они ноют чаще).

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5. Дети могут ныть в ответ на меняющийся стимул

Бихевиорист Скиннер обнаружил, что люди повторяют какое-либо поведение долгое время, если оно «подкрепляется» каким-либо меняющимся стимулом (то есть, если стимул дается от случая к случаю, а не постоянно).

Например, если вы иногда даете ноющему ребенку мороженое после ужина, он с большой долей вероятности будет продолжать ныть еще очень долго после одного такого эпизода (чтобы получить то же вознаграждение).

Попробуйте такой способ:

Будьте последовательны, избегайте поощрения нытья. Не соглашайтесь на «еще один мультик», «еще одного динозавра» в магазине детских игрушек или «еще немного поиграть» (хотя уже поздно, и пора спать).

Да, это прекращает нытье в конкретный момент, но усиливает его в долгосрочной перспективе.

Иногда всем нам хочется выглядеть в глазах ребенка доброй феей, которая исполняет любые желания (дети в такие моменты часто говорят что-то типа «Ты лучшая мамочка (лучший папочка) на свете!»), и подкрепить собственное чувство значимости.

Если вы решите, что оно того стоит, то ждите, что в ближайшие несколько недель нытья будет намного больше.

Чтобы в конце концов прекратить эту порочную практику, попробуйте начать дарить ребенку подарки и делать приятное спонтанно, вне связи с его нытьем.

Подытожим: хотя принимать, понимать и по-доброму обходиться с детским нытьем — отнюдь не простая задача, это замечательный путь построения крепкой и надежной привязанности между вами и ребенком.

Отвечая на нытье ребенка любовью и лаской, вы развиваете его эмоциональную сферу и укрепляете связь между вами.

А чем сильнее детско-родительская связь, тем меньше вероятность, что ваш ребенок будет ныть в будущем. опубликовано econet

© Erin Leyba, перевод Анастасии Храмутичевой

фото ©Bill Gecas

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