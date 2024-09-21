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Бискотти с орехами и сухофруктами

Источник: Econet 21 сентября 2024 6434
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Сегодня будем печь прекрасную итальянскую выпечку - печенье бискотти. Кстати, бискотти с итальянского языка означает «дважды приготовленный» или «дважды запеченный» (bis — дважды, cotto — печь, готовить, запекать), потому как тесто для бискотти сначала формируют и выпекают в виде батона, затем достают, нарезают на ломтики и снова запекают. Бискотти можно хранить до 2-х месяцев в плотно закрытой емкости.

Бискотти с орехами и сухофруктамиСегодня будем печь прекрасную итальянскую выпечку - печенье бискотти.

Кстати, бискотти с итальянского языка значит «дважды приготовленный» или «дважды запеченный» (cotto — печь, готовить, запекать, bis — дважды), потому что тесто для бискотти сначала формируют в виде батона и выпекают, затем достают, нарезают на ломтики и снова пекут. Бискотти можно хранить до 2-х месяцев в плотно закрытой емкости.

Выпечка без глютена: бискотти

Этот безглютеновый рецепт ароматного бискотти придется по вкусу для людей, которые придерживаются здорового образа жизни и следят за своим рационом, а также для тех кто хочет похудеть. Давайте готовить!

Ингредиенты:

  • яйца- 4 шт.
  • чистая вода - 100 гр 
  • мед (жидкий) - 60  гр
  • мука из спельты - 500 гр
  • разрыхлитель - 2 ч.л.
  • грецкие орехи 
  • сухофрукты
  • корица - 1 ч.л.
  • ваниль - на ваш вкус

Бискотти с орехами и сухофруктами

Как приготовить:

Сначала нужно хорошо до пены взбить яйца с медом.

В отдельной емкости смешиваем муку, корицу и разрыхлитель.

Теперь к взбитым яйцам добавляем воду и 2/3 мучной смеси, а потом взбить миксером. Затем вмешать орехи и сухофрукты и высыпать оставшуюся мучную смесь. Теперь выложить на стол и вымесить мягкое тесто.

Далее нужно разделить тесто на 2 части и сформировать форме батона.

Выпекаем в течение 20 минут при 180 градусах Цельсия.

Затем достаем и нарезаем поперек, кусочками толщиной око 1 см. Затем опять ставим в духовку запекаем до зарумянивания минут на 5-10. Готово!

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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