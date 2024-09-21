Бискотти с орехами и сухофруктами

Сегодня будем печь прекрасную итальянскую выпечку - печенье бискотти. Кстати, бискотти с итальянского языка означает «дважды приготовленный» или «дважды запеченный» (bis — дважды, cotto — печь, готовить, запекать), потому как тесто для бискотти сначала формируют и выпекают в виде батона, затем достают, нарезают на ломтики и снова запекают. Бискотти можно хранить до 2-х месяцев в плотно закрытой емкости.
Сегодня будем печь прекрасную итальянскую выпечку - печенье бискотти.
Кстати, бискотти с итальянского языка значит «дважды приготовленный» или «дважды запеченный» (cotto — печь, готовить, запекать, bis — дважды), потому что тесто для бискотти сначала формируют в виде батона и выпекают, затем достают, нарезают на ломтики и снова пекут. Бискотти можно хранить до 2-х месяцев в плотно закрытой емкости.
Этот безглютеновый рецепт ароматного бискотти придется по вкусу для людей, которые придерживаются здорового образа жизни и следят за своим рационом, а также для тех кто хочет похудеть. Давайте готовить!
Ингредиенты:
Как приготовить:
Сначала нужно хорошо до пены взбить яйца с медом.
В отдельной емкости смешиваем муку, корицу и разрыхлитель.
Теперь к взбитым яйцам добавляем воду и 2/3 мучной смеси, а потом взбить миксером. Затем вмешать орехи и сухофрукты и высыпать оставшуюся мучную смесь. Теперь выложить на стол и вымесить мягкое тесто.
Далее нужно разделить тесто на 2 части и сформировать форме батона.
Выпекаем в течение 20 минут при 180 градусах Цельсия.
Затем достаем и нарезаем поперек, кусочками толщиной око 1 см. Затем опять ставим в духовку запекаем до зарумянивания минут на 5-10. Готово!
Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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