Письмо, которое он прочитает, когда станет взрослым. Расскажите ему забавные истории о том, что случилось с ним за этот год, о трудностях и радостях, о том, что было важного в вашей и его жизни, о ваших мыслях о будущем и так далее.
Раз в год пишите письмо своему ребенку.
И обязательно от руки.
НЕ ленитесь, не печатайте на компьютере.
Письмо, которое он прочитает, когда станет взрослым.
Расскажите ему забавные истории о том, что случилось с ним за этот год, о трудностях и радостях, о том, что было важного в вашей и его жизни, о ваших мыслях о будущем и так далее.
Дополните письмо фотографиями, открытками, записочками, рисунками и другими памятными вещами, которые иначе со временем исчезнут.
И конечно, не забудьте, рассказать, как сильно вы его любите.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Сложите в папку и забудьте на много лет.
И так каждый год.
Когда он вырастет и повзрослеет, подарите ребенку эту папку.
Она станет для него бесценным хранилищем родительской любви и памяти о детстве.
И в радостные, и в тяжелые минуты она будет для него напоминанием, что ВАША ЛЮБОВЬ оберегает его всегда.опубликовано econet.ru.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий