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Присяга Счастья

Источник: zdorovaya-juzn.blogspot.com 25 ноября 2023 6010
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Я люблю себя счастливой. Когда я счастлива, деньги приходят ко мне с легкостью. Я полностью достойна их, и они доставляют мне радость...

Присяга Счастья

Я принимаю решение расти и духовно развиваться. Я позволяю себе быть счастливой и смотреть на жизнь с оптимизмом, получать удовольствие от своей жизни. Я заслуживаю этого.

Я люблю себя радостную, веселую и счастливую. Я позволяю радости войти во все сферы моей жизни: профессиональную, личную, духовную. Я достойна того, чтобы быть счастливой.

Каждый новый день я приветствую и проживаю с радостью, бодростью и оптимизмом. Я люблю жизнь и люблю себя.

Я позволяю любви и счастью наполнять мой ум, тело и сердце. Я позволяю себе любить и быть любимой, я достойна этого. Мое тело и вся моя жизнь наполнены божественной энергией. Я открываю свое сердце для любви и испытываю от этого истинное счастье.

Я позволяю себе получать удовольствие от моей работы, радуюсь профессиональным успехам и тому, как моя деятельность меняет мою жизнь. Я люблю то, чем я занимаюсь. Я наслаждаюсь своей работой и чувствую прилив энергии, когда думаю о ней. Мое сердце наполняется радостью.

Я позволяю себе быть счастливой во всех сферах: в отношениях, труде, отдыхе. Это дается мне легко и естественно. Я люблю себя, люблю радоваться миру, который меня окружает. Я открыта для счастья. Я молюсь, тружусь, говорю, слушаю, ем с любовью и счастьем. Я желаю этого всем людям.

Присяга Счастья

Я - счастливый человек. Улыбка на моем лице излучает радость. Она естественная, теплая и дружественная. Я всегда улыбаюсь. Я заслуживаю того, чтобы улыбаться.

Я превосходно себя чувствую и каждый день просыпаюсь счастливой, отдохнувшей и полной сил. Я позволяю себе радоваться даже без какой-либо причины.

Я люблю себя счастливой. Когда я счастлива, деньги приходят ко мне с легкостью. Я полностью достойна их, и они доставляют мне радость.

Я люблю легкость. Я люблю радость. Я испытываю счастье каждую секунду моей замечательной и прекрасной жизни.

Я даю и получаю радость. Моя жизнь наполнена божественным светом счастья. Мои отношения с родственниками, другими людьми, Богом и самой собой наполнены любовью и радостью. Это проявляется во всем.

Когда я встречаю людей, мое сердце радуется. Когда я разговариваю с ними, я люблю их. Меня переполняет радость, когда я вижу свои успехи и успехи других людей.

Я обещаю себе, что буду счастливой всегда!опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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