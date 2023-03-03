НЕЗРЕЛЫЕ отношения: КАК ВЫРАСТИ в паре

В незрелых отношениях у двух физически взрослых людей присутствует патологическая привязанность к «детским» потребностям – в безопасности, безусловной любви, безусловном принятии.

Зависимые – это дети,

которые играют во взрослых.

Незрелые отношения

Если рассматривать их с точки зрения структуры личности Э. Берна, то это отношения, которые разворачиваются в плоскости Родитель-Ребенок.

Принципиальной их особенностью является то, что здесь невозможен контакт на уровне Взрослый – Взрослый в силу того, что позиция Взрослый «не активирована».

В незрелых отношениях у двух физически взрослых людей присутствует патологическая привязанность к «детским» потребностям – в безопасности, безусловной любви, безусловном принятии.

Почему детским?

Потому что они впервые появляются в раннем возрасте и направлены к значимым другим (родителям).

Невозможность (по разным причинам) удовлетворить эти потребности в детстве приводит к их фиксации и попыткам в последующих (уже взрослых отношениях) завершить гештальт.

Отмеченные потребности присутствуют и в зрелых отношениях. Однако здесь они не так «напряжены», не являются доминирующими, как в ситуации зависимых отношений.

Неудовлетворенность этих потребностей проявляется в постоянном голоде по безусловной любви , который зависимый человек настойчиво пытается удовлетворить за счет своего партнера.

Это и дает мне основания характеризовать такие отношения как незрелые.

Еще одной особенностью как зависимых, так и со-зависимых отношений является их комплементарность или иначе дополнительность.

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Комплементарность этих отношений является следствием того, что каждый из участников пары не является целостным и гармоничным.

Он идентифицируется с какой-то одной из полярностей своего Я, отвергая при этом другую.

Зато другая полярность в избытке представлена у его партнера: «У другого есть что-то, чего нет у меня».

И тогда внутриличностная дисгармоничная структура Я-частей разворачивается (проецируется) вовне – в плоскость отношений.

К примеру, если один из партнеров организованный, контролирующий, то он бессознательно выберет себе в партнеры человека импульсивного, не склонного к контролю, нуждающийся в постоянном оценивании притянется к «мастеру оценок»…

В зрелых отношениях также задействованы позиции Родитель и Ребенок, но эти позиции скорее представлены в виде игры.

То есть партнеры, находящиеся в зрелых отношениях, могут «играть» друг с другом в Родителя – Ребенка, в то время как партнеры в незрелых отношениях пытаются «играть» во Взрослого.

Рассмотрим позиции Родитель – Взрослый – Ребенок с точки зрения их функций.

Основная функция Родителя – давать.

Она находит свое воплощение в более конкретных функциях: забота, опека, контроль, воспитание, оценка.

Основная функция Ребенка – брать.

Брать заботу, внимание, контроль, опеку.

И здесь могут присутствовать две разные установки – послушный ребенок и непослушный ребенок (зависимость от взрослого, либо противозависимость).

Послушный – принимает, нуждается, слушается.

Непослушный – игнорирует, сопротивляется, возмущается…

Эго-состояния Родитель, Ребенок – это не просто состояния, но и ролевые позиции и ролевые стереотипы.

Человек, пребывающий в этих состояниях, оказывается несвободным, автоматизированным, запрограмированным. Роль алгоритмизирована, она не требует выбора.

Мы называем это паттерны поведения.

Но по сути это условные рефлексы.

Эго-состояние Взрослый, в этой связи, принципиально отлично.

Ведущая функция Взрослого – выбор: осознанный и ответственный.

Для этого необходимо собрать информацию, проанализировать ее, принять решение. Взрослый постоянно находится в творческом приспособлении.

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Структура и динамика со-зависимых отношений

В со-зависимых отношениях роли жестко структурированы и определены.

Зависимый «разыгрывает» роль Ребенка (причем плохого, непослушного Ребенка),

со-зависимый – Родителя. Со-зависимый (из ролевой позиции Родителя) воспитывает, контролирует, учит, стыдит, упрекает.

Зависимый (из ролевой позиции Ребенка) – провоцирует, сбегает, проявляет безответственность…

Со-зависимый партнер оказывается привязанным к зависимому именно этой Родительской установкой «давать».

В работе с со-зависимыми становится понятным, что их страх одиночества, ненужности растет из невозможности ничего давать.

«Если ты ничего не даешь, то ты не нужен!»

«Если ты стараешься, даешь, то в тебе нуждаются».

Это дает ощущение силы, уверенности, даже любви.

В картине мира со-зависимого «Нужен» равно «Любит».

«Надо» становится ведущей установкой в жизни со-зависимого.

Самый большой страх со-зависимого встретиться с переживанием «Я не нужен».

Зависимый же, в свою очередь, сполна обеспечивает ему такую невстречу, поскольку постоянно нуждается, живя с установкой «Хочу и «Мне должны».

Со-зависимый неспособен быть в позиции Ребенка.

Он не может принимать, брать просто так: внимание, любовь, заботу, помощь.

Все это в его картине мира нужно заслужить.

У со-зависимого в его анамнезе есть история раннего взросления.

В психологии этот феномен получил название парентификации.

Это ребенок не доигравший, не проживший в полной мере период детства.

Период беспечного, беззаботного состояния, когда тебя любят и дают тебе просто потому, что ты ребенок, любят и дают без всяких условий.

В этот период у него происходит фиксация на такого рода «взрослом» поведении, буквально по типу образования условного рефлекса:

постарался, заслужил – получи свою конфетку!

Этот способ отношений с близкими людьми со временем становится автоматическим и не осознается.

Со-зависимые клиенты, когда начинают задумываться о своем поведении в терапии, часто не могут понять:

Зачем мне это нужно?

Для чего, кого я стараюсь?

Что я с этого имею?

Зависимый же член пары, как я уже писал выше, пребывает постоянно в позиции Ребенка.

Причем Ребенка непослушного, провоцирующего, убегающего.

У него своя история и своя в силу этого психодинамика.

Он в своем детстве никогда не был уверен, что значимый объект его не бросит и постоянно проверял: бросит – не бросит?

Для него «Любит – не любит?» трансформировалось в «бросит – не бросит?».

Вот и во взрослых (но незрелых) отношениях он привычно провоцирует своего со-зависимого партнера – убегает с оглядкой, а побежит ли за ним мамочка?

Он больше всего боится, что его бросят.

Со-зависимый же не позволяет ему встречаться с этим страхом, постоянно цепляясь за него.

Однако, ощущение безопасности – Любви зависимому может дать только вещество, а не человек.

Человек все же в его опыте ненадежен.

Структура и динамика зависимых отношений.

Отношения зависимой пары более сложные.

В зависимых отношениях присутствует ротация ролевых позиций.

Каждый из партнеров может выступать то в роли Ребенка, то в роли Родителя.

Чего им не удается, так это встречаться на уровне Взрослый – Взрослый.

Это «неравные» или наклонные отношения.

Партнеры постоянно перемещаются от позиции Ребенок в позицию Родитель. Эти позиции неустойчивы.

Подробно динамика отношений зависимых партнеров описана мною в статьях Разбитое корыто комплементарного брака: сказка о рыбаке и рыбке , Обреченные на связь: ловушка надежды, Двойной капкан отношений и др. по этой теме.

И у зависимых, и со-зависимых партнеров присутствует дефицит безусловной любви и безусловного принятия.

Отличаются они лишь разными способами ее получения.

Со-зависимый от отношений выбирает вариант быть хорошим Родителем, зависимый от вещества – быть плохим Ребенком,

зависимый от отношений – быть то Родителем, то Ребенком.

Как повзрослеть в отношениях? Направления работы.

Основная стратегия работы для описываемых клиентов и в жизни, и терапии – учиться выходить из ролевых позиций Родителя и Ребенка в позицию Взрослого.

Процесс отсроченного взросления может запускаться как вследствие определенных жизненных событий (кризисов жизни) при условии присутствия у человека рефлексии, так и ситуацией терапии.

Пока каждый из партнеров добровольно остается в своей позиции (в паре со-зависимый – зависимый), либо позиции синхронно меняются (в паре двух зависимых от отношений), система находится в сбалансированном состоянии – игра удается.

Но как-только кто-то из партнеров начинает «выходить» из своей роли для системы возникает угроза.

Обычно первоначально начинает «созревать» кто-то один из партнеров. У него появляются личные границы, личные интересы-желания, и это невыносимо для его партнера. И здесь «гармония» комплементарной пары нарушается.

Для пары это всегда риск. Привычная сложившаяся система рушится. В такой ситуации выхода два:

система может либо окончательно разрушиться, либо сохранится, основательно перестроившись.

И здесь многое будет зависеть от «взрослеющего» партнера: насколько ему самому будет удаваться удерживаться в позиции Взрослого и «приглашать» туда своего партнера.

Для этого он может использовать собственный новый опыт принятия своих отвергаемых частей, полученный либо в ситуации терапии, либо в силу успешного проживания кризисов идентичности.

Его супер задача в отношениях – оставаться в позиции Взрослый, не вываливаясь в позицию Родитель, которая, как правило, спасательская.

Это возможно в постоянном культивировании установки ненасильственного отношения к партнеру.

Важно, находясь в отношениях, учиться предлагать, приглашать, ждать, а не давать добро насильно!

Приглашение – Взрослая позиция.

Предлагать партнеру самому выбирать, решать.

В то время как заставлять, наставлять, учить, менять, спасать – это позиция Родителя.

Эта позиция поддерживается установкой: «Ты должен быть таким, каким я тебя вижу!», «Ты должен измениться!»

Как только появляется установка «давать» Другому, в отношениях появляется насилие либо манипуляция.

Это уже Родительская позиция, позиция по сути высокомерная, вытекающая из идеи, что с моим партнером что-то не так!

Если такая позиция и является хоть как-то оправданной в реальных отношениях взрослого и ребенка, то в отношениях двух взрослых людей она неуместна.

Насилие, манипуляция, принуждение всегда вызывают сопротивление, протест.

Если даже партнер внешне и согласится что-то принять, то в дальнейшем он найдет возможность отдать – «отомстить», отыграться.

Еще одним направлением работы здесь может быть исследование и проработка установок к взрослению и взрослости.

Взрослость у описываемых клиентов часто ассоциируется со страхами:

груз ответственности, тяжелая жизнь, финансовые проблемы, бытовые заботы....

На первом этапе важно поисследовать и проработать страхи, связанные с взрослением.

Эти страхи могут быть как следствием личного негативного опыта «встреч» со взрослостью, либо как результат «заражения» негативной установкой в отношении взрослой жизни от значимых других.

На втором этапе важно обнаружить «бонусы» взрослой жизни (независимости, свободы, выбора, опоры на себя), которые первоначально не видны из-за страхов.

Проблемные отношения в паре – непростая задача для партнеров. И не всегда хватает терпения для ее решения.

Однако, когда у партнеров есть обоюдное желание сохранить отношения, то всегда есть шанс.

Тем более, что всегда есть возможность обратиться за профессиональной помощью.

Я описал лишь общие схемы нескольких стратегий работы в зависимой паре. Если эта тема вызовет интерес, напишу продолжение. опубликовано econet

Любите себя!

Автор Малейчук Геннадий Иванович

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