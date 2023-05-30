Упражнение: Как перестать ЗАВИДОВАТЬ и начать радоваться чужим успехам 

Вспомните людей, которых Вы хорошо знаете, которым Вы завидовали последнее время больше всего и напишите их имена, я уверена, что их наберется не менее 10 человек, потратьте, пожалуйста, время, чтобы вспомнить всех этих людей.
Всем давно, известно, что зависть – чувство – не конструктивное.
Она разрушает отношения, мешает плодотворному сотрудничеству и дружбе между людьми!
Однако, главное, не это!
Зависть мешает человек просто радоваться жизни Здесь и сейчас!
Человек, пораженный вирусом зависти, все время оглядывается на других, сравнивает себя с ними!
Ведь, именно умение порадоваться чужим успехам помогает людям расти как личность и двигаться вперед к новым вершинам!
Вчера вспомнила, как отчаянно завидовала в юности девочкам не склонным к полноте!
Когда мы шли в студенческую кафешку «Меридиан», расположенную в здании нашего института, мои подружки-стройняшки, брали себе сразу несколько пирожных, а я, скрипя сердце, только одно!
И все равно, они оставались еще долго тонкими и звонкими, а я всю жизнь боролась с весом!
Иногда победу одерживала я, а иногда вес!
Только когда я стала относиться к природной стройности, как к таланту данному человеку Богом и приняла себя такой, какая есть, окончательно перестала завидовать стройности других людей!
Зависть прошла, осталось восхищение и понимание, что мне стройность будет дана только за труды и в этом тоже есть своя выгода - повод для повышения самооценки!
Предлагаю взять ручку и листок бумаги и честно ответить на следующие вопросы:
Вспомните людей, которых Вы хорошо знаете, которым Вы завидовали последнее время больше всего и напишите их имена, я уверена, что их наберется не менее 10 человек, потратьте, пожалуйста, время, чтобы вспомнить всех этих людей.
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А теперь на компьютере составьте таблицу, где будет 7 столбцов и 10 строк.
В «шапке» первого столбика напишите «Имя» и внесите всех, кого Вы вспомнили, в строки столбца.
Второй столбец – это причина Вашей зависти
Третий столбец – это степень Вашей зависти от 0 до 100%
Четвертый столбик о том, чему Вы могли бы у этого человека поучиться
И пятый - что хорошего Вы можете сделать для этого человека
Когда Вы это сделаете - Отметка о выполненной задаче
Выглядеть это будет примерно так:
Можно еще сделать, вот такую таблицу, если речь идет о профессиональной зависти к людям, с которыми Вы лично не знакомы:
Или такую, если речь идет, например, о личной жизни Ваших знакомых
Выполнив эти упражнения, Вы будете приятно удивлены позитивным переменам в Вашей жизни! опубликовано econet
Автор Наталия Филимонова
Иллюстрации Джон Крауз
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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