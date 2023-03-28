Женские достоинства, которые ОТПУГИВАЮТ мужчин

Мысль, что женщина может внушать ужас, впервые посетила голову автора, когда ему было восемь лет. Можно поспорить с мнением, что «в раба мужчину превращает красота». Товарищ не побоится подойти к длинноногой-большеглазой, если она улыбнётся, заметив его заинтересованный взгляд.

…Мысль, что женщина может внушать ужас, впервые посетила голову автора, когда ему было восемь лет.

Младший брат вёл себя возмутительно для солидного трёхлетнего мужчины. С целью выплеснуть эмоции я надула красный воздушный шар, прижала к лицу: нос расплющен, глаза вытаращены, рот распахнут. И тронула за плечо брата, доламывающего куклу…

Стоя потом в углу, я ни о чём не жалела.

Радовало открытие: мужчин можно взять на испуг.

Лет эдак до 15 мне и сверстницам нравилось пугать мальчиков, эффектно заявляя:

«Ты, Петров, потом посмеёшься, на педсовете. Вот сейчас возьму и классной расскажу, какими словами ты обзывался!»

А потом грянули «возраст», первая любовь и прозрение:

внушать опасение мужчинам – крайне опрометчивое поведение.

Потому, что можно остаться одной в этой безмолвной пустыне, без родственной души и протянутой руки со стаканом H2О.

В общем, отбросив пафос, поговорим о том, что может испугать сильных, бесстрашных мужчин в поступках хрупких, беззащитных женщин, как этого избежать и что делать «если он не трус, но он боится».

Слишком красивая?

Что не так:

однажды на глаза мне попался демотиватор.

Ослепительная барышня тоскливо потягивала коктейль в одиночестве, а рядом – пара менее симпатичных, но окружённых поклонниками хохотушек.

И подпись: «При взгляде на красивую женщину невольно возникает мысль, что у неё уже кто-то есть. В результате она не достаётся никому, либо тому, кто ни на какую мысль не способен».

Надо что-то добавлять, кроме ироничного:

«Тяжело жить нам, красивым»?

Мои подруги, которых Бог не обделил третьим размером и томным взором, в унисон стонут:

«Что со мной не так? Вроде бы с внешностью порядок, а на горизонте не одного нормального парня… Клеятся только «альтернативно одарённые!»

Мужчин понять можно: решишься подойти к такой цыпе, а она окатит презрением:

«Я что, выгляжу как «второй сорт»? Не для тебя цвету!»

Поэтому в соискателях числятся лишь рыцари, которые, мягко говоря, не совсем адекватно оценивают собственные активы.

Выход есть!

Можно поспорить с мнением, что «в раба мужчину превращает красота».

Товарищ не побоится подойти к длинноногой-большеглазой, если она улыбнётся, заметив его заинтересованный взгляд.

Улыбнётся не призывно, не игриво, не надменно, а дружелюбно, по-человечески, словно в благодарность за безмолвный комплимент.

А когда человек тебе говорит глазами: «Не бойся, я такая же, как ты, просто с пропорциями повезло!», то чего дрожать-то?

Слишком прямолинейная

Что не так:

мой папа, брат, коллеги Вовка и Женёк дружно боятся телевизора, когда там возникают Татьяна Толстая или Маша Арбатова.

«Потому что прямолинейные», - признаются рыцари и нервно сглатывают.

Я не осуждаю: только воспылаешь к Татьяне Никитичне нежными чувствами, а она – бац! – и крамолу выдаёт.

То про власть в стране, то про человечество в целом. И что возмутительно, бьёт не в бровь, а в глаз!

Формулировки филигранно чёткие, наблюдения верные, фразы колкие – как с этим жить, любить и при этом не бояться?

Шут его знает, чего ждать от прозорливой и прямолинейной женщины. Этак возьмёт да обличит - мол, «ты, Петя, конечно, человек прекрасный, но не надо лысину маскировать отросшими прядями».

Мужчины – они ведь только с виду рыцари, защищённые броней доспехов.

Их внутренний мир тонок и уязвим, там на зелёных лугах пасутся олени и единороги, обладатель всего этого в собственных глазах хорош собой, щедр и великодушен.

А тут пришла, оленей распугала:

«Шура, ты красавчик! Третий день носки не меняешь!»

Выход есть!

Говорить изобличительные ужасы можно только про соперников, врагов и конкурентов.

Например: «Петров купил огромную машину. Он в курсе, что по этому поводу говорил доктор Фрейд?»

Или: «Господи, Кентавров отрастил бицепсы больше головы. Почему мне кажется, что бодибилдеры не слишком умны?»

Резать правду своему ручному рыцарю категорически возбраняется.

Если накипело, высказанное нужно сдобрить порцией соуса из лести:

«Ну, правда же, лучше, если носки с сандалиями не надевать? Ноги дышат, не жарко…»

Говорить, что в противоположном варианте он напоминает странноватого пионера-переростка, не надо.

Умная слишком…

Что не так: приятельницу Таню мы пятый год пытаемся отдать «в замуж».

Тщетно: мужчины боятся её, как домашние псы – резких звуков.

А всё потому, что Таня до рези в ушах умная.

Такая «петрушка» творится со школы: мальчик строит ей глазки и отнимает портфель, дабы помочь донести, Таня сдвигает брови.

«Бубликов, - гвоздит жертву к асфальту, - ты с ума сошёл?

Ты ж на географии опозорился! Ты на карте Соломоновы острова не нашёл!»

И Бубликов совершает мысленное самоубийство: женщина умна, он безнадёжен, жить дальше незачем…

С тех пор Бубликов выжил, вырос и счастливо женат, а Таня…

Таня по-прежнему может с закрытыми глазами найти Соломоновы острова и вспомнить число «пи» до десятой цифры после запятой.

На этом всё.

Лично я (и миллион единомышленниц) считаю, что судьба всезнайки сложилась бы ярче, если бы она упразднила привычку устраивать из первого свидания игру «Что? Где? Когда?»

Потому что Александр Друзь – экземпляр штучный, Анатолий Вассерман с детства завязал с женщинами, а всем прочим рыцарям наш интеллект нужен при условии, что он не превышает их собственный. То есть, «строго соблюдая дозировку».

Выход есть!

Если в очереди за умом вы стояли недаром и не желаете это скрывать, но хотите простого женского счастья, возможны варианты.

Во-первых, можно раздобыть абонемент в курилку библиотеки имени Ленина.

Но есть способ быстрее и надёжнее: не требуйте от избранника гениальности, не попрекайте собственной эрудицией и т.д.

К семейному счастью и даже финансовой успешности пять высших образований не имеют отношения.

Истинно умные женщины поступают так: он – глава семьи, умница, кормилец и самый-самый. А от неё требуется любить его, кормить, холить. Ну, и помогать в разгадывании кроссвордов.

«Есть идея!»

Что не так: сосед Жорик фатально невезуч, его личные амуры и купидоны вечно пронзают слишком оригинальные «мишени».

Девушка Лена купалась в проруби и пыталась «обратить» в моржевание Жорика.

Спустя два года и три пневмонии Жорик сменил её на Аллу, почитательницу Бориса Гребенщикова и прочего андеграунда.

Неблагодарный Жорик заснул на концерте и был изгнан из судьбы музыкальной девы.

Барышня Лиза читала Толкиена и просила поиграть с ней в хоббитов.

Жорик оживился в предвкушении, но был разочарован: оказалось, ему предлагались не ролевые игры, а пробежки по лесу с картонным мечом…

Теперь Жорик пристально изучает девичьи анкеты на сайтах знакомств. И покрывается мурашками, если в пункте «о себе» указано:

«Я творческая, разносторонняя личность! Целого мира мне мало!»

Ему бы женщину спокойную, без затей, чтоб целого мира ей было достаточно.

Выход есть!

Всё странно:

мужчина ищет женщину с «изюминкой», но уносится вскачь, если изюминки напоминают тараканов.

Поэтому, барышни типа «жена барабанщика», «фея со свирелью», «крутая байкерша» - очень сложный для устойчивых отношений типаж.

Лёгкая степень увлечённости допустима, ярый фанатизм пугает.

И что в итоге?

Правильно: «Держи его, вон он, побежал!»

Если вас угораздило всерьёз увлечься идеей (одежда и косметика не в счёт, это общая дамская «кара»), не тяните за собой окружающих.

С ходу заявлять в компании, что вы поклонница полотен Никаса Сафронова или примкнули к «солнцеедам», не надо – распугаете потенциальных ухажёров.

На стадии стабильных отношений тоже не стоит ошеломлять:

«Всё, Вадик, мой кумир – Пётр Налич, куплю гитару и по вечерам буду «рвать душу». Давай и ты со мной?!»

А уж коль увлечение достигло степени буйной одержимости (со слов близкого окружения), ищите пару среди единомышленников – там поймут и примут без страха.

Слишком сильная?

Милые женщины, рядом с мужчиной свою силу нужно подбирать под его рост.

Что это значит?

Мужчины ненавидят слабых женщин, но, с другой стороны, побаиваются и недолюбливают тех сильных женщин, которые становятся рядом с мужчиной в позицию превосходства.

Это не про тех сильных, которые одной левой могут выжать полтонны или «коня на скаку», а тех, кто не думают о том, что своими замечаниями могут унизить мужчину.

Когда он говорит: «Я вёл себя по-свински», а она в ответ: «Ничего подобного, хуже: ты просто растерялся» - это, как минимум, нетактично.

Если он, дабы уязвить её, демонстративно шлёпает в «Одноклассниках» пятёрки с плюсом грудастым незнакомкам, а она снисходительно качает головой: «Зайчик… Зайчик. Делаешь вид, что убегаешь, а сам так хочешь быть пойманным. Кто же тебя так обидел?" - она наносит ему удар ниже пояса.

Зачем?

Если она не угадала, она говорит глупость, а если она попала в точку, это для него унизительно.

Зачем тогда это делать?

Между такой сильной женщиной и обычной слабой дурочкой мужчина скорее выберет слабую дурочку: она хотя бы не опасна.

Если это ваш путь, то почаще «включаем» женщину: надуваем губки, просим помощи, капризничаем, в меру ревнуем...

Но, может быть, вы предложите мужчине другой выбор?

Из толпы женщин, где суетятся слабые дурочки и выпирают сильные дуры, появитесь вы: сильная, но тактичная и любящая. опубликовано econet

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