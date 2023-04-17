Почему нужно ВСЕГДА следить за своими словами, если хотите быть счастливы

Почти все люди слишком много говорят. Вы можете избежать многих несчастий, если будете проверять уместность своих слов, пропуская их через три узкие калитки.
Аккуратны ли вы в подборе своих слов? Давайте ненадолго остановимся и подумаем о важности каждого произнесенного нами слова.
Видите ли, слово - нечто большее, чем простой знак или символ.
Это магнит! Оно наполнено идеей, которую оно выражает.
Оно живо силой этой идеи. Следовательно, постоянное использование слов, заключающих в себе идею ошибки, отрицания и разрушения, поддерживает идею ошибки, отрицания и разрушения в вашем сознании.
Своими словами мы часто питаем и сохраняем те условия, которые хотим преодолеть. Помните, что нужно подумать, перед тем, как произнести слова вслух, - и мысли, заполняющие ваше сознание, заполнят и вашу жизнь своими образами.
Почти все люди слишком много говорят. Вы можете избежать многих несчастий, если будете проверять уместность своих слов, пропуская их через три узкие калитки.
Первое: необходимо ли это?
Второе: правдиво ли это?
Третье: вежливо ли это?
Если вы будете следовать этому простому методу, многие слова останутся невысказанными.
Необходимы ли они? Правдивы ли они? Вежливы ли они?
Общайтесь с окружающими только в конструктивном духе. Говорите с пониманием и искренностью.
Будьте честны.
Вы не должны пытаться поднять моральный дух друга добрыми словами, думая при этом: "Ты заслужил именно то, что получил".
Мы не осознаем, как далеко путешествуют сказанные нами слова и чьих ушей они достигают. Постоянно следить за своими словами может быть поначалу затруднительно, но по мере приобретения опыта вы сможете развить привычку думать и говорить. Вам может оказать помощь простой процесс вычеркивания.
Помните, как вы изучали арифметику? Вы обнаружите, что вычеркивание - быстрый и простой метод для решения многих проблем.
Вычеркивайте грубые замечания и заменяйте их вежливыми. Каждый раз, когда вы поймаете себя на негативных мыслях, вычеркивайте их и заменяйте позитивными.
Повторяйте это снова и снова - тысячу раз в день, если необходимо. Вечером приятно будет сказать себе: "Сегодня я жил, думал и говорил так хорошо, как только мог".
Ваши слова обладают силой. В конце концов ваше слово - лишь одеяние вашей мысли, а качество ваших мыслей определяет то, что входит в ваш опыт.
Это объясняется тем, что подсознание выполняет роль пассивного слуги.
Оно принимает предпосылки и добра, и зла: подсознанию все равно. Затем оно доводит предпосылки до их логического выражения в человеческой деятельности.
Мысль - первый логический шаг в творческой деятельности.
Следующий шаг - произнесенное слово.
Мы постоянно думаем. Когда мысли облекаются в слова, их творческое воздействие на нашу жизнь усиливается. Следовательно, мысли, слова и условия нашей жизни располагаются друг за другом в логической последовательности.
Помните: мысль, слово, а затем условия, в которых вы живете. Это неизбежная последовательность!
По законам материального мира все вещественное постоянно изменяется. Когда мы говорим искренние слова Правды, слова с положительным смыслом, конструктивные слова, то этим создаем идеальные условия для своей жизни.
Единственная причина, из-за которой эти условия невозможно использовать полностью, состоит в том, что мы говорим слишком много противоречивых слов. Как ручная пила, наши слова идут сперва вверх, а потом вниз: сначала конструктивны, потом деструктивны.
Решите для себя отныне следить за своими словами - они важны для вас и для вашей жизни. опубликовано econet
©Роберт Энтони, из книги «Секреты уверенности в себе»
Иллюстрации ©Чема Мадоз
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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