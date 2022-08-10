Остро-сладкая заправка для салата за 2 минуты!

Острая, слегка сладкая, хрустящая заправка для салата готовится в блендере всего 2 минуты. В турецкой кухне есть простой и очень вкусный рецепт заправки: смесь сока лимона, уксуса и оливкового масла.
Острая, слегка сладкая, хрустящая вегетарианская заправка для салата готовится в блендере всего 2 минуты. Как только вы попробуете её, то сразу почувствуете взрыв вкусов и ароматов.
В турецкой кухне есть простой и очень вкусный рецепт заправки: смесь сока лимона, уксуса и оливкового масла.
Существуют различные вариации такого рецепта.
Мы тоже немного поэкспериментировали и добавили красный перец для пикантности, сок апельсина, лук, куркуму и семена мака, которые придадут особую текстуру и хруст.
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Благодаря такой заправке даже самые обычные салаты «заиграют» по-новому!
Поместите все ингредиенты, кроме семян мака, в блендер и взбейте до однородной консистенции.
Добавьте семена мака и перемешайте ложкой.
Полейте этой заправкой салат перед подачей.
Хранить в герметичной банке в холодильнике можно до 2 дней. Наслаждайтесь!
Готовьте с любовью! econet.ru
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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