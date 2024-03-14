Ошибки, которые совершают женщины после 45 лет

Чего лучше не делать зрелой, самодостаточной и уверенной в себе женщине, которой немного за 45?..

Чего лучше не делать зрелой, самодостаточной и уверенной в себе женщине, которой немного за 45?

1. Делать короткие стрижки

Главная беда российских женщин! Кто сказал, что короткая стрижка непременно молодит? Ладно, может, кого-то она и молодит, но кому-то, наоборот, только вредит.

Сейчас самое время для экспериментов с прическами: попробуйте каре, затем отрастите волосы подлиннее, перекрасьтесь в рыжий или сделайте американское мелирование.

Волосы — это главное украшение женщины в любом возрасте, зачем же их сразу обстригать?

А вот о лечебных процедурах для волос забывать не стоит. Используйте термозащиту и несмываемые уходы, делайте питательные маски и регулярно ходите к парикмахеру. При грамотном уходе волосы всегда будут вашей визитной карточкой.

2. Выбирать «старушечьи» вещи

Некоторые женщины вдруг решают: «Все, молодость закончилась, хватит носить узкие джинсы и красивые топы, пора покупать бесформенное серое пальто (нет, не модное пальто oversize), темную юбку до пола и синтетическую блузку с каким-то странным принтом. Мода — это не для нас, а для юных девочек».

Если вдруг вас тоже потянуло купить несуразную и явно «пенсионерскую» вещь, сразу же скажите себе: «Стоп!» Помните, что говорят о женщине, которой стукнуло 45 лет?

3. Носить слишком молодежные вещи

Бывает и обратная ситуация: начать одеваться так, будто вам недавно исполнилось двадцать. Футболки с глупыми надписями, мини-юбки, короткие сарафаны, топы с открытым животом, легинсы — эти вещи никогда не сделают вас моложе. Наоборот, только подчеркнут несоответствие между возрастом и стилем.

Вы будете выглядеть в сто раз лучше, если переключитесь на более сдержанные (это не значит «скучные»!), элегантные наряды. Вы можете следовать почти всем модным тенденциям и при этом оставаться роскошной зрелой женщиной.

4. Не следить за трендами

Кстати, о трендах. Еще одна распространенная ошибка женщин после 45 — вообще не следить за модой. Понятно, что времени на чтение fashion-порталов и журналов у вас практически нет, но все-таки старайтесь хотя бы иногда пролистывать глянец или заходить на сайты о моде и стиле.

К тому же большинство трендов не имеет «возрастных ограничений». Например, модная в этом сезоне юбка-плиссе подойдет любой женщине? Да, только в вашем случае лучше выбрать длину миди.

А что насчет блузы с рюшами? Безусловно, ее можно и нужно носить и в 15, и в 80.

Туфли на каблуке-кирпичике? Почему бы и нет. Конечно, вам не обязательно экспериментировать с кроп-топами и слиперами с мехом, но повторим еще раз: мода доступна каждому.

5. Прятать достоинства

Забудьте о бесформенной и мешковатой одежде. Если вы думаете: «Надену балахон — и никто не заметит мой живот или крупные бедра», — вы сильно ошибаетесь. Бесформенная одежда делает вас похожей на колобок или большой прямоугольник. Вы должны уметь не только скрывать недостатки фигуры, но и подчеркивать достоинства.

Прячьте бедра под пышными юбками-миди, выделяйте талию при помощи толстого или тонкого ремешка, носите приталенные жакеты и блузки с V-образными вырезами.

Создавайте красивые силуэты и демонстрируйте соблазнительные формы.

Когда вы перестанете носить «мешки», окружающие обязательно заметят, какая вы привлекательная и обаятельная.

6. Игнорировать каблуки

Еще лет 5 назад вы бегали на 10-сантиметровых шпильках из дома на работу, с работы в детский садик, из детского садика в супермаркет, из супермаркета домой. Если теперь вы решили, что каблуки — это неудобно, непрактично и вообще кеды в сто раз лучше, то дело плохо.

Согласны, ходить на каблуках каждый день ни к чему: к счастью, есть классные лоферы, броги, балетки, сапоги на плоской подошве, но все же в вашем гардеробе должно быть несколько классных пар туфель на каблуках. И надевать их желательно не только по большим праздникам.

Выбирайте туфли из натуральной кожи на устойчивом каблуке и носите их хотя бы раз в неделю (а лучше — чаще).

7. Покупать дешевое белье

Зрелая женщина может позволить себе 3–5 комплектов хорошего нижнего белья. Да, пусть их будет не 10, не 20, а намного меньше, но зато идеальных.

Правильное нижнее белье моделирует и подтягивает фигуру. И если у вас нет свободных средств на бюстгальтер от Victoria's Secret, загляните в магазины более демократичных, но не менее качественных брендов («Бюстье», Intimissimi).

8. Не изучать техники возрастного макияжа

После 40 лет наша кожа меняется: появляются морщины, пигментные пятна, она становится чересчур сухой или слишком жирной.

Отлично, если вы регулярно посещаете косметолога и боретесь с признаками старения современными методами, например, проходите курсы мезотерапии или фотоомоложения.

Добавьте к этому умелое использование макияжа — и будете выглядеть на 10 лет моложе.

Проконсультируйтесь у профессионального визажиста: он подскажет, какую косметику использовать, как ее наносить, что нужно добавить в косметичку, а что навсегда оттуда убрать.опубликовано econet

Автор Ксения Белоусова

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