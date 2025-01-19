САМОЕДСТВО: Психологическое самоуничтожение

Эмоциональная самоинтоксикация, которая в свою очередь, легко может стать причиной физической соматизации

Как вам название? Звучит жутковато, правда? Но увы, этим действом занимаются очень многие люди среди нас. Психологический аутоканнибализм = аутофагия = самоедство в народе)

Об этом собственно и статья.

Аутофагия: психологическое самоуничтожение

Как у и любого явления, у самоедства есть свои причины. Для их понимания стоит различать действия и намерения.

Например, родители исходя из "благих" намерений научить ребенка осознавать свои действия, ругают, наказывают и возможно даже бьют его. То есть есть действие укутанное в благое намерение. Не зря ведь говорят, что благими намерениями устлана дорога в ад.

Возвращаемся к самоедству.

«Благое» намерение самоедства – это защита.

Знакомое всем выражение:

«лучшая защита – нападение», в случае самоедства – нападение на себя.

Это своего рода механизм детской психологической защиты: «наказывая себя самостоятельно, я освобождаюсь от наказания со стороны окружающих», устраивая внутри себя свой персональный ад...

Самонасилие как благое намерение — одна из мощных игр эго, которой родители научают детей в рамках их воспитания, что заметно на взгляд таких родителей облегчает процесс «воспитательных» манипуляций.

Ребёнок медленно, но верно привыкает к мысли о том, что самый значимый социальный навык — умение соответствовать заданным кем-то значимым стандартов поведения, тогда есть шанс получить одобрение, поглаживание, похвалу, принятие, любовь — такие необходимые для комфортного самоощущения.

Убеждения, что нужно быть или идеальным или не быть вообще, что ошибаться это плохо, что нет права на недостатки находят своё отражения в шаблонах взаимодействия с миром.

В основе этих шаблонов и паттернов — отсутствие принятия и любви к себе, самоуважения, уверенности в себе, лишь закрепляют процесс самоедства, и в итоге ведут к перманентному саморазрушению.

Можно условно выделить основные виды самоедства:

Демонстративная форма самоедства - это "игра на публику". В этой игре человек не приносит себе особых психологических страданий — ибо это формальное самоедство, без соответствующего содержания. Это игра вымогания внимания, жалости, сочувствуя и поиск утешения во вне.

В определенной культуре самоедство является утонченным развлечением, вариантом мазохизма и частью образа жизни, чем можно когда-то выделиться, считая это интеллектуальным аристократизмом...

Тоскливая форма - привычка драматизировать свои промахи и постоянно перегонять одни и те же безрадостные мысли по кругу...

Интровертированное самоедство — здесь уже нет зрителей процесса самоедства. Данный вид самоуничтожения свойственен людям, с высоким уровнем чувства вины внутри себя и минимально низким уровнем любви к себе.

У такого человека всегда есть повод поругать себя, а если нет-то он его обязательно придумает на ровном месте. Поэтому зачастую таким людям страшно оставаться наедине с собой.

Невротическое самоедство — это когда привычка к самоуничтожению становиться жизненной стратегий человека. Человек может даже не отслеживать сознательно данную стратегию своей жизни, ибо она для него единственная из возможных , на его взгляд.

Куда приводит самоедство?

Самоедство — процесс, мягко говоря малоприятный, закрепляющий внутри человека негативно окрашенное эмоциональное состояние, которое приводит к эмоциональной самоинтоксикации, которая в свою очередь, легко может стать причиной физической соматизации.

Ибо пребывание в негативно окрашенных эмоциях напрочь лишает человека возможности рационально, разумно решать какие-либо жизненные задачи, и очередной неуспех лишь усиливает мотивацию самоедства.

В состоянии перманентного самоедства, человек напрочь лишает себя возможности быть продуктивным и качественным в чём-либо.

Однозначно самоед - не творец априори.

Когда человек не принимает сам себя, как он может принять кого-либо?

Никак.

Какие отношения можно выстроить если нет принятия?

Никакие.

Бензин для машины самоедства — чувство вины. Чувство вины внутри человека делает его легким объектом для различных манипуляций. Самоеды-одни из самых управляемых людей.

Прежде чем завести речь о том, во что трансформировать привычку самоедства. Мне хотелось бы вам рассказать о Ёсинори Осуми, который доказал полезность аутофагии на физическом уровне для здоровья человека. Да, вы не ослышались.

Этот специалист по клеточной биологии из Японии - стал Нобелевским лауреатом в области физиологии и медицины Пресс-релиз Нобелевского комитета гласит:

Аутофагия - это процесс утилизации и переработки ненужных частей клетки - разного накопившегося в ней «мусора». Аутофагия присуща живым организмам, в том числе и нашим. Благодаря ей клетки избавляются от ненужных частей, а организм в целом - от ненужных клеток.

Природа предусмотрительно наделила клетки столь удивительной и полезной способностью - переваривать то, что «выглядит» лишним или вредным. Действуют они почти как мы. Только автоматически.

Упаковывают «мусор» в специальные мешки - аутофагосомы. Далее перемещают в контейнеры - лизосомы. Где «всякая гадость» разрушается и перевариваются.

Продукты переработки - эдакое «вторсырье» - идут на производство топлива для питания клетки. Из них изготавливаются и новые строительные блоки, используемые для обновления клетки. Благодаря аутофагии клетка отчищается от попавшей в нее инфекции и от образовавшихся токсинов.

Как вам?

Так вот возвращаясь к психологической фитофаги. Человеку есть чему поучиться у самого себя, вернее у своих клеток.

Как же правильно трансформировать самоедство в разумное действо?

Для этого, в первую очередь стоит взрослеть, брать на себя ответственность за свою жизнь.

Это позволит вам научиться четко различать установки привитые вам в ходе "благого" воспитания и действительно разумные паттерны, сформированные вам самостоятельно и которые способствуют укреплению уверенности в себе.

Кому-то достаточно разумного решения о том, что самоедство психологическое в привычном виде есть банально опасно и посему есть смысл использовать более продуктивные способы взаимодействия с собой и миром. Кому-то нужны ритуалы по утилизации "отработанных" привычек, контейнированию их и переработке в новое сырье" для саморазвития)

А ещё лучше профилактика нежели утилизация — умение реализовывать свои психологические потребности качественно, дабы не было изначально повода для самоедства.

Ты то, что ты ешь (с). Выбирать вам-кем вам быть.

Автор Татьяна Лявенко

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