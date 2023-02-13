3 главные потребности и 3 главных страха

Все люди разные, их желания и мечты разные. А вот главные потребности и главные страхи – у всех одинаковые...

Все люди разные, их желания и мечты разные. А вот главные потребности и главные страхи – у всех одинаковые.

Давайте их рассмотрим и подумаем о том, какую выгоду можно получить, используя знания об этих двух базовых тройках в жизни человека.

Начнем с потребностей. Тут дела обстоят так. Безопасность, власть и одобрение.

Под безопасностью понимается желание быть защищенным и избежать любых негативных последствий. Если посмотреть под другим ракурсом – это желание некой стабильности в своей жизни.

Власть – это желание подчинять, доминировать и управлять над людьми и жизненными ситуациями.

Одобрение – это желание получать некий позитивный отклик на свое поведение.

Теперь о страхах. Все три базовых страха имеют непосредственное отношение к базовым потребностям.

Страх смерти во всех его проявлениях связан с потребностью в безопасности.

Страх потери контроля связан с властью.

А страх социальной оценки – с одобрением.

С одной отдельно взятой точки зрения все страхи являются производной страха смерти. В принципе, также можно сказать и потребности в безопасности. Вначале выживание, потом все остальное.

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Теперь рассмотрим три частных (и частых) случая, связанных с парами базовых потребностей и страхов.

Случай 1. Потребность в безопасности доминирует и возвышается над всеми остальными потребностями

Такой человек от жизни будет хотеть только одного – чтобы все было одинаково, по плану и последовательно. Чтобы не было форс-мажоров. Чтобы не было тех событий, от которых можно пострадать. Он будет мечтать о стабильности.

В случае избыточной фиксации на подобной стратегии можно предположить у человека тревожный (или любой другой) невроз, зависимость, возможно, и депрессию.

Случай 2. Потребности во власти и одобрении выходят на первый план и конкурируют между собой

Такой человек будет озабочен чем-то одним. Либо своей силой, авторитетом и почитанием. Либо положительным отношением к своему повседневному поведению со стороны окружающих.

При таком развитии жизни человек словно качается на качелях. В сторону нехватки власти над ситуациями и людьми или нехватки позитивного отношения со стороны. В этом случае вам будет постоянно чего-то НЕ хватать.

Это чревато хронической усталостью, стрессами, социофобией.

Случай 3. Уравновешенные потребности в безопасности, власти и одобрении

Такой сценарий предполагает, что вы активно ставите перед собой эмоционально заряженные цели, ориентированные на себя.

И вы стараетесь действовать, созидать, творить и достигать новые горизонты, чтобы достигаемое открывало новые возможности в жизни.

Это чревато вовлеченностью в жизнь, ощущением успеха и счастья.

Практическая сторона. Если у вас в вашей жизни имеется невроз, зависимость или депрессия, это означает, что на каком-то этапе своей жизни вы оказались в плену стабильности и безопасности.

Либо на ваши достижения вам перестало хватать сил.

Либо вас постигла выраженная неудача, которая вас подкосила.

Либо поиск того, что вас захватывало по жизни, так ни к чему и не привел.

Либо количество и качество стрессов вас угнетает.

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О чем стоит себя в таком случае спросить (я рекомендую два вопроса):

а) Не сильно ли много внимания, времени и сил я уделяю своим проблемам (симптомам, сложностям, напастям, диагнозам, своему состоянию и т.п.)?

Ведь избыточная концентрация на себя и на том, что с тобой происходит, приводит к тому, что вы лишаете себя возможности расти и развиваться.

Как следствие – достигать чего-либо, получать от этого ощущение смысла, реальные силы и настроение.

б) Каких навыков в вашей жизни вам не хватает, чтобы считать себя успешным и счастливым человеком? Ответ на этот вопрос вовсе не прост, но более чем реален. Ответов может быть много.

Например, это может быть: навык влияния, убеждения, презентации себя, считывания потребностей других людей, управление своими страхами, мотивация себя, организация себя, преодоление разочарований, самостоятельное ресурсирование (накачка психологическими ресурсами) и много чего еще.

Ваша задача – сделать выбор и поставить перед собой цель В СТОРОНУ развития себя и повышения своего потенциала. В этом случае вы убиваете сразу двух зайцев – вы делаете скачок из своего текущего состояния (если у вас невроз, депрессия или зависимость) и наполняете жизнь событиями, смыслом и позитивом.

И последнее. Если у вас в голове вертится мысль: «чтобы чего-то добиться, нужно, вначале, избавиться от моих проблем», поверьте, это ловушка мышления.

Так как проблем, страхов, комплексов, особенностей (которые люди считают недостатками), заниженной самооценки и прочих психологических затруднений хватает каждому.

А вот реальные действия по улучшению своей жизни внедряют ДАЛЕКО НЕ ВСЕ.опубликовано econet

Автор Кузьмичев Александр

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