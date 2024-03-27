Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Дети
  4. О чем следует помнить ВСЕГДА, если вы хотите счастья своим детям

О чем следует помнить ВСЕГДА, если вы хотите счастья своим детям

Источник: agniyaserzhantova.ru 27 марта 2024 5856
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Родители - это не друзья и не подружки своим детям. Это родители. Это те, на кого можно опереться. И тогда про ваших детей будут говорить "с внутренней опорой человек". 

О чем следует помнить ВСЕГДА, если вы хотите счастья своим детям

Задача родителя - выдерживать эмоции ребенка.

Выдерживать, когда ребёнок плачет, злится, гневается, боится, жалуется, обижается и пр.

В этот момент родитель остаётся тем взрослым, который сигнализирует:

ты можешь это делать, я сильный, я выдержу. При этом не игнорируя и не впадая в истерику или обиду. 

Если же в момент эмоций ребёнка родитель начинает обижаться, кричать, плакать сам - для ребёнка это знак, что родитель не справляется. Что мне маленькому нельзя так сильно чувствовать. Мне нужно прекратить это испытывать и стать взрослым.

Отсюда мы имеем кучу детей, которые поменялись с родителями местами.

Они стали родителями своих родителей.

Они не позволяют себе чувствовать.

Они рано повзрослели.

И сложно понять, кто там мама, а кто дочка, например.

И тут уже часто родители обижаются, манипулируют и жалуются.

А отсюда неустроенная личная жизнь детей, периодически то самое психологическое бесплодие, о котором сейчас уже многие говорят, или просто дети, которые несут двойную нагрузку и с Рождения часто имеют "детей" в виде своих родителей.

Дорогие родители! Если вы хотите счастья своим детям - ищите взрослых, которые будут помогать вам справляться с вашими эмоциями, проблемами и Пр. Это могут быть друзья, ваши родители, психолог, коллега по работе. 

О чем следует помнить ВСЕГДА, если вы хотите счастья своим детям

Родители - это не друзья и не подружки своим детям.

Это родители.

Это те, на кого можно опереться.

И тогда про ваших детей будут говорить "с внутренней опорой человек". 

Так важно не путать роли. Самое интересное, тогда у всех жизнь налаживается. 

А если вы дети, чьи родители уже спутали роли и играют в ваших детей, то это ваша ответственность отдать им их право быть родителем. Вовремя расставить границы, как бы они этому не сопротивлялись. опубликовано econet

Автор Агния Сержантова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

дети родители ребенок взрослый границы психология

Еще от agniyaserzhantova.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Поделитесь с друзьями!
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.