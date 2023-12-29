Принимайте подарки Судьбы

Мы забываем о том, что самое главное «волшебное» слово — это СПАСИБО. И говорить его нужно не тогда, когда нам подарили Мерседес, а всегда! Вроде бы в теории мы все подкованы, но вот почему-то по практике всегда «незачёт», а то и наглая «неявка».

Дурной жених сватается — хорошему путь указывает

Да, да, есть такая русская народная пословица. У народа-языкотворца их много. О чём это я? Да о женихах же. Но и не только о них. Когда мы, умудрённые чтением разнообразных техник исполнения желаний, выходим в жизнь, то часто совершаем роковую ошибку. А именно...

Волшебное СЛОВО

Мы забываем о том, что самое главное «волшебное» слово — это СПАСИБО. И говорить его нужно не тогда, когда нам подарили Мерседес, а всегда! Вроде бы в теории мы все подкованы, но вот почему-то по практике всегда «незачёт», а то и наглая «неявка».

Вы, наверное, и сами знаете, что со словами БЛАГОДАРНОСТИ нужно обращаться ко Вселенной просто так — это ритуал.

Что может быть проще: выйти утром (или поздно вечером, когда уже светит луна сквозь чёрные ветви деревьев) и выразить своё восхищение Мирозданию восторженными и искренними словами благодарности.

Многим из нас это действительно просто.

Это естественная поэзия бытия, это как знаменитое: «Мать, мать, мать» поручика Ржевского, потягивающегося блаженно на пороге офицерского клуба.

Я не буду говорить сейчас о том, что многие забывают и об этом ритуале. Я лучше скажу о том, что гораздо менее очевидно и потому — более важно.

Каждый раз, когда мы просим о чём-то Вселенную, она отвечает нам, подавая свои особые знаки. Эти знаки приходят к нам в виде маленьких подарков.

Когда какая-то вещь неожиданно попадает к нам в руки — это и есть подарок от судьбы.

Вот Вы идёте по лесу и думаете о своих желаниях, загадываете судьбу. И вдруг... белка скидывает Вам прямо под ноги — шишку.

Как тут не улыбнуться?

Или вот ещё история. Идём мы по городу в новой шляпке и вдруг... птичка божия — городской голубь, на нашу шляпку ... какает. Как тут не улыбнуться?

Ведь жадность и суеверие подсказывает нам: прав был дедушка Фрейд и бабушка Дуся — птичка какает к деньгам...

Любим мы братьев наших меньших, а вот себе подобных побаиваемся и не любим. Всё время ждём от людей подвоха, оскорбления.

Всё что ни дают нам люди, мы встречаем мерзким бормотанием: «Маловато будет, маловато...»

А ведь Судьба шлёт нам знаки не только через белочек и птичек.

Сентиментальность от белочек и суеверие от птичек — разве же это мудрость, разве смирение?

Вы попробуйте отнестись с теми же тёплыми чувствами к собрату своему — человеку, когда он всовывает Вам в руки «ненужный» буклет, чайный пакетик... да что угодно!

«Руку дающую» мы всячески оскорбляем, нам невыносимо вторжение в нашу частную жизнь. Так, стоп... А как же Вы хотели получить подарок Судьбы?

Почтальон всегда звонит дважды...

Да нет, он звонит больше чем дважды, но мы умудряемся не отреагировать и на десятый звонок!

Знатоки «волшебных техник» предупреждают: когда Судьба начинает выполнять наш «заказ», она начинает с «пробного» варианта — как мы встретим его, так всё и продолжится.

Главная проверка на прочность, проверка нашего умения испытывать БЛАГОДАРНОСТЬ — это ежедневное общение с людьми, несовершенными и непривлекательными или, наоборот, чертовски привлекательными, так что аж завидки берут.

Вот Вы загадали себе жениха... а завтра на улице к Вам «приклеился» какой-то мужчина.

Не спешите выливать на него весь яд, накопившийся в Вашей феминистской душе.

Это — нечестно!

Судьба только берёт первые робкие аккорды, дождитесь же начала Действа!

Вы загадали себе денег ...а завтра находите на тротуаре ...рубль. Что, стыдно поднять? Ну, при таком отношении к деньгам, они вряд ли будут у Вас водиться. Это волшебный рубль, это начало ответа на Вашу просьбу.

На самом деле — любой рубль — волшебный, любой человек — посланник Судьбы. Но мы не понимаем этого, нам нужны спецэффекты!

Однако, как дорого нам обходятся порой эти спецэффекты!

Не лучше ли научиться слышать негромкую музыку, пока мы окончательно не оглохли и не отупели от рёва динамиков?

Моя любимая сказка «Гуси-лебеди» учит правильному отношению к подаркам Судьбы.

Её главная героиня, девочка из зажиточной крестьянской семьи, в начале своего пути (ещё без ума-разума) воротит нос от:

1) ржаных пирожков из Печки,

2) от кислых яблочек дикой Яблоньки.

Потому что тесто она кушает только белое и сдобное, а яблочки только садовые, сладкие.

Страшно звучат эти слова сказки:

Нарви моих яблочек, стонет лесная Яблонька, тяжело ветвям моим.

Вот ещё, презрительно бросает девочка, буду я руки утруждать, не надо мне твоих яблочек!

Однако в той сказке неразумные всё-таки поумнели. Однако, с большим трудом, путём прямой витальной угрозы...

Вроде бы и гипермаркетов тогда ещё не было, а глупые тёлки уже были...

Вот ведь, чудны дела твои, Господи...

Может быть, дело не в гипермаркетах?

Может быть, зря мы перекладываем ответственность за наши поступки с больной головы на здоровую?

Если Вы читали сказки и помните их, то знаете: каждый, кто там появляется вдруг — ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ПЕРСОНАЖ, сулящий скорое волшебство и воздаяние по заслугам. И с ним, важным персонажем и переодетым волшебником, нужно поласковей.

А то ещё насыплет полное ведро лягушек и змей, вместо золотых червонцев! Как мы смеёмся над недальновидной дочкой Мачехи из волшебных сказок: «Вот ведь дура! Чего ты скандалишь! Разве не видишь, перед тобой Волшебница, у тебя — экзамен на добросердечие».

Секрет всех «Секретов» прост: жизнь наша — это та же сказка. И каждый, кто в ней появляется — это ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ПЕРСОНАЖ.

Особенно, если это Дурак или бедно одетый незнакомец.

Не обижайте его, даже если это сотрудник из соседнего офиса, который принёс Вам какую-то ересь вместо подарка. Разломите свою лепёшку напополам и протяните ему половину. А за это он даст Вам волшебный клубок.

Видите, как тянется от клубка путеводная нить к Вашему счастью?

Тянется, тянется и пропадает за горизонтом, значит ещё идти...

Не видите?

Идите-ка лучше спать! опубликовано econet

©Елена Назаренко, Наталья Яковлева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet