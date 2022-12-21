КАК помочь ребенку ВЫЗДОРОВЕТЬ

Рисуем силуэт человека (можно как пряничный человечек) - предлагаем ребенку разрисовать человечка "цветом здоровья". Особенно тщательно разрисовываем те местечки, которые болят.

Игры, которые помогут быстрее выздороветь

1.Рисуем силуэт человека (можно как пряничный человечек) - предлагаем ребенку разрисовать человечка "цветом здоровья". Особенно тщательно разрисовываем те местечки, которые болят.

2. Ниткой на полу "прочерчиваем" круг. Это стены замка. Ребенок становится в центр круга. Мы говорим, что стены замка - это иммунитет. Который мы сейчас будет тренировать.

Бросаем в ребенка подушками, приговаривая - а вот это злобный вирус простуды. Ребенок должен отбить от себя подушку, так бросаем минимум 5-6 подушек. Можно заодно и бросать в ребенка словами, на которые он обижается в школе- садике. И их тоже нужно отбить, не пуская в границы. Заканчиваем игру - чуть меняя правила. Бросаем какие- то хорошие словечки, которые ребенок ловит и кладет возле себя в замке.

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3. Берем губку для мытья посуды. Окунаем в акварельную краску. Говорим ребенку - губка - это твое тело. Сейчас оно впитало много грязи - давай его почистим. Под водой ребенок моем, выжимает губку.

4. Сочиняем вместе с ребенком рецепт напитка "здоровья счастья и любви" - рисуем кубок, в него "кладем" то , что вместе придумаем. Затем, реальную красивую чашку или бокал наполняем водой- чаем с вареньем и выпиваем, как эликсир.

5. Представляем, что вирус - болезнь - живая и мы хотим с ней познакомиться и договориться. Чистой водичкой понарошку вымываем ее из тела, смотрим с расстояния 1-2 метров.

На что похожа? Чего хочет? Чего решила поселиться в ребенке?

Помогаем установить диалог - можно весь этот процесс зарисовывать. по мере того, как мы будем общаться с болезнью, она будет менять форму. В конце работы - может трансформироваться во что- то неожиданное - силу, радость, здоровье, подарок....

6. Рисуем (воображаем) мир, самый добрый и безопасный.

7. Для детей, кот тревожаться и не могут расслабиться. Создаем (рисуем, придумываем, делаем) сейф - сундук- хранишище, в которое на время сложим страхи, тяжелые мысли и воспоминания. (Можно в виде рисунка, фигурки лего, пластилиновой фигурки, росто в воображении). Это сейф отнесем далеко- далеко, на другую планету, на дно океана, в далекий лес... но ключ от него сохраним - можно отдать маме или на хранение. Так ребенок сможет дистанцироваться от переживаний, хоть на время.

8. Даем ребенку в руки ключ. Ключ - это метафора контроля, силы. Говорим, что это ключ твоей силы (смелости, здоровья....) вместе рисуем дверь и открываем. Ключик держим на видном месте. опубликовано econet

Автор Светлана Ройз

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