Мы наказываем детей за то, что они просто люди

Большинство из нас совершают в течение дня по крайней мере один поступок, за который ругали бы своего ребенка...

Ниже — отрывок из моей книги «Позитивное родительство: путеводитель для начинающих», которая была издана и переведена на многие языки мира. Этот отрывок чаще всего цитируют в статьях и на форумах и, увы, нередко неверно понимают, поскольку интерпретируют вне контекста.

«Детей так часто наказывают за то, что они просто люди. Им не разрешается быть угрюмыми, переживать плохие дни, говорить в неуважительном тоне или испытывать к кому-то неприязнь.

То, что так характерно для нас, взрослых, и то, что мы так легко себе прощаем. Никто из нас не идеален. Нам нужно перестать втискивать наших детей в прокрустово ложе стандартов, которым мы сами не соответствуем».

Многие родители верно понимают смысл этой цитаты, который состоит вот в чем: дети не совершенны, но мы часто ожидаем от них лучшего поведения и большего самоконтроля, чем даже от самих себя, взрослых людей.

Они согласились с тем, что задают детям более высокую планку, чем самим себе, и выразили сожаление по этому поводу.

Однако многие другие родители ошибочно истолковали смысл фразы из моей книги. Они посчитали, что я предлагаю освободить детей от ответственности за их поведение и игнорировать все проявления плохого поведения и неуважения с их стороны. Очевидно, это отнюдь не то, о чем я писала.

Ровно после упомянутой фразы в книге я пишу:

Конечно, я не призываю попустительствовать детям только потому, что они тоже люди.

Научите их вести себя лучше!

Научите их, что проецировать свое плохое настроение на окружающих — это ненормально.

Научите их, как справляться с фрустрацией, гневом, страхом, грустью и разочарованием.

Научите их, что грубить другим — неприемлемо.

Задавайте им высокую планку! Но пожалуйста, тогда и сами держитесь этой планки.

Не проецируйте на детей свое плохое настроение. Сами научитесь управлять своей фрустрацией, гневом, страхом, грустью и разочарованием.

Не будьте грубы с детьми. Нам всем нужна высокая планка, но знаете, что еще нам очень нужно? Немного милосердия. Вы сами отлично знаете, что иногда переживаете трудные дни, или говорите другим что-то неприятное, или хлопаете дверьми в гневе, или кричите на своих детей.

Мы не роботы. Иногда в жизни бывают трудные периоды, и мы нуждаемся в отдыхе, а не в нотациях. В объятии, а не в уничижительном взгляде.

Мы знаем, что поступили плохо, но у нас тяжелые времена. Нам просто нужно немного доброты и снисхождения. То же самое справедливо и для наших детей.

Вот хорошее упражнение

Попробуйте понаблюдать за собой и другими взрослыми в доме в течение дня, отмечайте все, что говорите или делаете. Обратите внимание на те моменты в поведении взрослых, за которые вы бы наказали ребенка, веди он себя похожим образом.

Вы пропустили мимо ушей то, что вам сказал ребенок?

Накричали на кого-то?

Разговаривали в неуважительном тоне?

Вы хлопали дверьми, закатывали глаза или раздражались в ответ на просьбы других?

Или это сделал ваш партнер?

Это упражнение помогает увидеть реальность и осознать: большинство из нас совершают в течение дня по крайней мере один поступок, за который ругали бы своего ребенка.

Конечно, у нас есть на то причины. Мы перегружены работой. Мы недосыпаем из-за маленького ребенка. Мы болеем, у нас случаются гормональные сбои.

Мы хорошие люди, которые очень стараются, но иногда все же совершают ошибки. Мы анализируем причины, которые лежат в основе наших неблаговидных поступков, и извиняем себя за них, проявляя к себе снисхождение.

Но когда наши дети совершают ошибки, мы не смотрим на причины их поведения. Мы оцениваем их как грубых и непослушных и сразу переходим к исправлению.

Нормально принимать собственные ошибки, но если мы не хотим принимать ошибки наших детей, это несправедливо.

Если я не всегда и всюду могу владеть собой, то я не жду, что мои дети будут идеально контролировать свои эмоции. Если я не всегда слежу за своим тоном и не разговариваю добрым и спокойным голосом в любых ситуациях, как я могу ожидать, что мои малыши справятся с этой задачей?

Мы ожидаем, что наши маленькие дети с их пока слаборазвитым мозгом и ограниченным жизненным опытом будут вести себя лучше, чем взрослые мужчины и женщины.

Я полностью поддерживаю высокие стандарты в воспитании. Я думаю, это правильно — хотеть видеть своего ребенка добрым, чутким и внимательным. Но я также думаю, что правильно хотеть этого и от себя.

Конечно, очень важно научить наших детей тому, что вести себя грубо или неуважительно — нехорошо ни при каких обстоятельствах. Дети, как и все люди, должны нести ответственность за свои действия.

Неспособность исправить поведение ребенка, когда он нуждается в этом исправлении, порождает вседозволенность, а это не имеет ничего общего с хорошим воспитанием (да и с воспитанием в принципе).

Дети должны учиться вести себя лучше, и взрослые должны быть им примером.

Именно мы, взрослые, должны являть собой перед детьми образец качеств, которые хотим в них воспитать. И еще нам стоит помнить, что иногда лучшим нашим помощником в деле воспитания является сочувствие. А лучшим учителем — милосердие.

Я хороший человек, но я также знаю, что у меня есть недостатки.

Я несовершенный человек, который допускает ошибки невзирая на самые лучшие намерения, и я знаю, что мои маленькие дети в этом от меня ничем не отличаются.

Это не делает их дурные поступки хорошими, но это помогает мне понимать их и нам вместе — расти и совершенствоваться.

Иногда в поведение ребенка совершенно необходимо вмешаться. А иногда — ему нужна капелька нашего милосердия.опубликовано econet

Автор: Ребекка Инс, перевод с английского Анастасии Храмутичевой

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