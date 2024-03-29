Мы не прощаем себе никаких ошибок, потому что тот, кто должен опираться только на себя и при этом один отвечает за все, как сапер...

Мамино заклинание «Ты должен опираться только на себя» и его подвид с отягощением - «Ты один отвечаешь за все».

Иногда ко мне на прием или на группу приходят женщины или мужчины, являющиеся центром и системообразующим гвоздем всей семьи.

Как правило, семья родительская, хотя часто бывает в дополнение и своя собственная.

Такие люди именно родительскую семью и родительский дом могут называть «семья» и «дом», даже если они много лет не живут с родителями, могут жить в другом городе или даже стране, и имеют собственных мужа/жену и детей.

Такой ребенок с детства слышал следующее:

- что ты там чувствуешь, никого не интересует;

- не выдумывай, этого нет;

- всем тяжело, ты что, особенный?

- ты уже большой, как тебе не стыдно плакать?

- как ты можешь так с матерью поступать? (реакция на ошибку, проступок)

- следи, чтобы он/она не делал так и не вел себя этак (обычно ответственность за отца-алкоголика, маленьких брата-сестру).

Такой ребенок не получает от родителей самого главного: утешения.

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Утешение - великая вещь, признание нами того, что другой человек не имеет сейчас сил справится сам. Это щедрость, милосердие и любовь, идущие от самого сердца, не требующие никаких действий от утешаемого.

Остановка вместе, рука об руку, именно в той точке, где происходит боль, никакой спешки, движение в том же ритме, нога в ногу, обнимая и тихонько приговаривая ласковое.

Покачивание, убаюкивание, и самое важное - полное присутствие вместе с тем, кому больно.

Тот, кого утешают, в этот момент ощущает, что рядом с ним остановились, взяли за руку, обняли, покачали, пошептали, посочувствовали. Поняли, как больно. Показали, что поняли. Показали, что с ним, за него, вместе. Это самое главное.

Ребенок, справляющийся со всем сам, не знает этого убежища вовсе.

Получая травму в разных своих возрастах - от разбитой коленки до развода или увольнения -- он не идет к людям за утешением, а прячется, потому что надо собрать все силы.

Заплачешь, покажешь, попросишь, - накажут. Отвернутся. Высмеют.

Значит там, в своем углу, наедине со стенкой, обоями в цветочек, ковром с оленями, спинкой дивана, надо остановить слезы, напрячь внутри что-то, что болит, спрятать и не показывать.

Преодолеть.

Человек, не умеющий и не смеющий ни на кого опираться, оказывается в тотальном одиночестве, даже если его окружают люди.

Он делает два печальных вывода на всю жизнь:

1) вокруг меня те, у кого нет сил или кто не хочет тратить их на меня;

2) я здесь самый сильный и со всем должен справиться сам.

В жизни такого выросшего мальчика или девочки есть преодоление, выживание, ответственность, вина, и много-много вытеснения за рамки сознания того, с чем они никогда не имели дела осознанно.

Такие люди не знакомы:

- со своей хрупкой, нуждающейся, уязвимой частью. И тогда мы получаем мощных сильных женщин, которым нипочем холод и снег, дисфункциональный партнер, непосильные задачи.

Они не ощущают, каково их телу, запросто справляются со всем страшным и опасным, берут на себя ответственность за других взрослых или старших людей рядом, а если заболевают, чувствуют себя дико виноватыми.

Получаем мощных сверхфункциональных, успешных мужчин, которыми манипулируют, используют, не давая ни поддержки, ни утешения, ни радости, ни понимания.

А если такой мужчина вдруг встретит поддерживающую и вдохновляющую женщину, то не будет знать, что рядом с ней делать.

- со своими потребностями. «Я не пойду в туалет, пока не допишу статью». «Я не выберу хорошую, крупную картошку для жарки, потому что нечего себя баловать, буду чистить мелкую», «Я должен каждую секунду думать о заработке, а в отдыхе не нуждаюсь».

- со своими эмоциями. Агрессия используется не для защиты, а для решения задач, непосильных обычным людям. Игнорируется, не опознается такая важная для выживания эмоция, как страх. Удовольствие вызывает вину. Наслаждение - стыд.

- со своей зависимостью, уязвимостью и нуждой в людях. Одиночество безопаснее, независимость - лучший друг, уязвимость - позорна.

Нужда в ком-то или чем-то вызывает ужас. Не дадут, не поймут и даже не услышат.

Такие люди никогда ничего не просят. Иногда, в отчаянии - требуют или кривыми окольными путями добиваются своего. Но прямо сказать: "Мне нужно то, что у тебя есть, дай, пожалуйста, если можешь", - ни за что и никогда.

Заклинание «Ты должен опираться только на себя» иногда родители, сознательно или неосознанно, отягощают заклинанием «Ты один отвечаешь за все», и особенно ловко получается, когда «Ты отвечаешь за все, что с нами происходит».

Последним заклинанием бессознательно пробавляются мамы, вышедшие замуж за своего ребенка при разводе или смерти мужа.

Неважно, какого пола ребенок и сколько ему лет: четырехлетка обоих полов вполне уже может чувствовать, как хрупка его мама, как нуждается в его утешении и какой он большой и сильный, и как нельзя плакать.

Плакать, не справляться и нуждаться в помощи - прерогатива мамы.

И еще один симптом такого заклинания - мы не прощаем себе никаких ошибок, потому что тот, кто должен опираться только на себя и при этом один отвечает за все, как сапер, права на ошибку не имеет.

Конечно, на группе подробно разбираются истоки этого заклинания. Они там, где была война. В истории семьи.

Нам на группе бывает важно научиться давать утешение тому, кого никогда не утешали.

А он учится говорить о потребности в утешении, опираться на чужие ресурсы, знакомиться со своей хрупкой, нуждающейся, зависимой и уязвимой частью, учиться быть самому себе самым лучшим родителем:

Тем, у кого в кармане всегда носовой платок, который умеет садиться на корточки перед малышом и вытирать горькие слезы, приговаривая слова утешения, признавая, что ты маленький и не должен уметь справляться со всем. опубликовано econet

Автор: Юлия Рублева, по мотивам группы "Мама и мои отношения"

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