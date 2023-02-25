Как обида разрушает отношения или Куда уходит любовь

Там где обида – там недовольство, а там где недовольство – там страдание и терпение другого вместо любви...

Там где обида – там недовольство, а там где недовольство – там страдание и терпение другого вместо любви!

Многие хотят быть открытым с партнёром и чтобы было при этом очарованность партнером и желание его исследовать – в транзактном анализе это называют интимностью, а в обычной жизни – любовью или влюбленностью.

И если мы это получаем в новых отношениях, с новым партнером, то мы совершенно естественным образом благодарны партнеру за такое общение – ведь это так классно – это же то, о чем можно мечтать! Не так ли?

Интимность, или открытость с партнером и желание открывать его для себя – это параллельные транзакции между Естественными Детьми обоих партнеров.

Если эта фраза не понятна, то давайте немного познакомимся с необходимой для ее понимания теорией.

Теория: эго-состояния и транзакции

Далее я коротко расскажу теорию эго-состояний и транзакций из транзактного анализа.

Родитель – это эго-состояния, скопированных у родителей или других значимых фигур в детстве.Взрослый – это беспристрастное эго-состояние, это компьютер, который собирает данные о мире с помощью органов чувств и обрабатывает их логически и при необходимости прогнозирует развитие ситуации.

Ребенок – в этом эго-состоянии вы двигаетесь, говорите, думаете, чувствуете, воспринимаете мир так же, как вы это делали в детстве до 7 лет.

Для Ребенка характерны тонкий, детский голос, опущенная голова, поднятые кверху глаза, ерзанье и раскачивание на стуле, прыжки, хлопанье в ладоши, громкий смех и крики.

Ребенка делят на Адаптивного и Естественного Ребенка.

Адаптивный Ребенок – это эго-состояния, в которых вы были в ответ на эго-состояния ваших реальных родителей, то есть тех эго-состояний, которые теперь "хранятся" в вашем Родителе.

Естественный Ребенок – это единственная часть личности, которая умеет радоваться жизни, это источник спонтанности, сексуальности, творческих изменений и радости.

Естественный Ребенок также отвечает за связь с телом, за желания тела.

Транзакция – это единица общения, которая состоит из стимула и реакции.

Например, стимул: "Привет! Как дела?", реакция: "Привет! Хорошо".

Во время общения (обмена транзакциями) наши эго-состояния взаимодействуют с эго-состояниями нашего партнёра по общению.

Транзакции бывают трёх видов:

Параллельные – это транзакции, при которых стимул, исходящий от одного человека, непосредственно дополняется реакцией другого.

Например, стимул: "Который сейчас час?", реакция: "Без четверти шесть". В данном случае взаимодействие происходит между людьми в одинаковых эго-состояниях (Взрослого).

Пересекающиеся – направления стимула и реакции пересекаются, данные транзакции являются основой для скандалов.

Например, муж спрашивает: "Где мой галстук?", жена с раздражением отвечает: "Я всегда у тебя во всём виновата!".

Стимул в данном случае направлен от Взрослого мужа к Взрослому жены, а реакция происходит от Ребёнка жены к Родителю мужа.

Скрытые – эти транзакции имеют место, когда человек говорит одно, но при этом имеет в виду совсем другое. В этом случае произносимые слова, тон голоса, выражение лица, жесты и отношения часто не согласуются друг с другом.

Например, мужчина на свидании предлагает женщине поехать к нему домой посмотреть кино или почитать книгу (Взрослый-Взрослый), страстно ее целуя при этом (Ребенок-Ребенок).

Скрытые транзакции, являются почвой для развития психологических игр.

Любовь и обида

Давайте теперь вернемся к обиде и тому что происходит, когда она возникает между партнерами.

Итак, интимность, или открытость с партнером и желание открывать его для себя – это параллельные транзакции между Естественными Детьми обоих партнеров.

Считается, что со временем желание быть отрытым с партнером и очаровываться другим съедает быт, хотя, их съедает не быт, а вина и обида. И именно тот, кто обижается, начинает разрушать эти такие важные для обоих партнеров отношения

Обида не позволяет сблизиться с партнером – вроде уже и тело готово и социально приемлемо сблизиться, но обида и гордость не дают произойти этому сближению: почему же?

Обида – это злость на другого за то что он не ведёт себя в соответствии с нашими ожиданиями!

То есть обида – это чувство манипулятора за то что другой не поддался на его манипуляцию.

И в этой манипуляции ожидается, что другой должен испытывать вину, через которую "обиженный" и получим то что на самом деле хочет: "послушного" партнера.

А если другой не готов быть послушным – то манипулятор еще сильнее обижается, усиливает свою обиду, то есть злость на партнера за его свободу и независимость!

И тогда у обиженного человека остаётся последний ультиматум: а ценит ли он меня? И отталкивает партнера, даже если тело, то есть Естественный Ребенок хочет быть с ним (и это видно сразу по телу)!

Но манипуляция важнее:

если партнер не поддался – ушел, то он "козел",

а если не ушел – то манипулятор внутренне перестает его уважать, и уже его Естественный Ребенок не заинтересован в нем, так как другой действует не из своего желания быть с ним, а из своей вины.

И в том и в другом случае настоящей интимности – конец, зато манипулятор получает "власть" – именно про такие отношения говорят: их разрушил быт.

Хотя дело не в быту, а в обиде и вине – в желании контролировать своего партнёра.опубликовано econet

Автор Евгений Корчмарек

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet