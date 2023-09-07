Мудрая притча: Я ДОЛЖЕН БЫЛ ЭТО СДЕЛАТЬ, ИНАЧЕ...

Старый мудрый извозчик вёл повозку, в которой сидела женщина со своим ребёнком. Выпало много снега, и утро было очень холодным. Старик начал замерзать, и женщина в повозке тоже.

Древняя притча о правильном и неправильном понимании жизни.

Старый мудрый извозчик вёл повозку, в которой сидела женщина со своим ребёнком.

Выпало много снега, и утро было очень холодным.

На небе не было солнца, было облачно.

Старик начал замерзать, и женщина в повозке тоже.

Он увидел, что она постепенно становится синей и теряет сознание.

Тогда он взял ребёнка, вытолкнул женщину из повозки и уехал прочь.

Женщина была шокирована.

Она пустилась бежать, кричать, вопить, проклинать...

А через полкилометра этого сумасшедшего марафона, старик остановил повозку, посадил её и сказал:

«Теперь всё в порядке. Я должен был сделать это, иначе вы умерли бы».

Так и мы «замерзаем» , а Господь нас раз - из повозочки полуокоченевших, и, глядишь, румянец духовный на щечках появился!опубликовано econet

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