Я всё ещё верю в хороших людей, Наверное, это не лечится… В душе натоптали немало моей, Но мысль наивная мечется, Что это от боли они, не со зла, Что просто безумно несчастные… Я счастьем делиться бы с ними могла, Но счастья понятия разные…



Я всё ещё верю в хороших людей,

Наверное, это не лечится…

В душе натоптали немало моей,

Но мысль наивная мечется,

Что это от боли они, не со зла,

Что просто безумно несчастные…

Я счастьем делиться бы с ними могла,

Но счастья понятия разные…



Я всё ещё верю в хороших людей,

Но ценности так отличаются.

Ведь кто-то так счастлив в машине своей,

А кто-то женой восхищается.

Кому-то за счастье айфон номер семь,

Кому-то – чтоб жили родители.

Добро и любовь загрустили совсем,

Их губят тела-потребители…



Я всё ещё верю в хороших людей,

В сердца золотые, открытые.

С годами становится сердце черствей,

А люди простые – элитами.

И здесь чудеса начинаются вдруг…

Меняется будто сознание.

Теперь ради выгоды преданный друг

Тебя же отдаст на заклание.



Я всё ещё верю в хороших людей,

Что к ближнего бедам внимательны…

Но выберет мужа жена поновей,

Его посчитав состоятельней.

И выберет муж помоложе жену,

Сменив, как запчасть, что изношена…

Когда прославляют с экранов войну –

Так хочется верить в хорошее…



Я всё ещё верю, что есть доброта,

И искренность, и сострадание.

Ещё от любви расцветают сердца,

Забыв про минуты отчаянья.

Вновь бренды штампует из Библии змей,

А в бонус – души омертвление…

Любите не вещи, а близких людей.

Я верю, что в этом спасение...

©Ирина Самарина-Лабиринт

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