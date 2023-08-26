2 ГЛАВНЫХ правила идеальных семейных отношений

Только трое из десяти людей, вступающих в брак, остаются в здоровых, счастливых отношениях...

Каждый день в июне, самом популярном свадебном месяце года, около 13 000 американских пар скажут «да», соглашаясь на пожизненные отношения, основанные на дружбе, радости и любви, которые сохранятся через все невзгоды и будут дарить им счастье до последнего вздоха.

Вот только у большинства людей так не получается.

Большинство браков терпят неудачу и заканчиваются либо разводом и расставанием, либо ссорами и несчастным сосуществованием.

Только трое из десяти людей, вступающих в брак, остаются в здоровых, счастливых отношениях, как отмечает психолог Тай Таширо в своей недавно вышедшей книге «Долго и счастливо с научной точки зрения».

Социологи впервые начали изучать браки в 1970-е годы в ответ на кризис: супружеские пары разводились беспрецедентно высокими темпами.

Беспокоясь о влиянии разводов на детей, психологи решили изучить взаимодействия в парах, затащив их в свои лаборатории, чтобы понаблюдать за ними и определить, из чего складываются здоровые, длительные отношения.

Правда ли, что каждый несчастный брак несчастлив по-своему, как утверждал Толстой, или же у всех них есть что-то общее?

Тайна любви раскрыта

Психолог Джон Готтман был одним из этих исследователей.

За последние четыре десятилетия он изучил тысячи пар, чтобы выяснить, что делает отношения долговечными.

Недавно у меня была возможность взять интервью у Готтмана и его жены Джули (она тоже психолог) в Нью-Йорке.

Вместе эти известные специалисты по семейной стабильности основали Gottman Institute — организацию, призванную помочь парам создавать и поддерживать любящие, здоровые отношения, основанные на результатах научных исследований.

Джон Готтман начал собирать наиболее важные результаты в 1986 году, когда открыл «Лабораторию любви» со своим коллегой Робертом Левенсоном в Университете штата Вашингтон.

Готтман и Левенсон приводили молодоженов в лабораторию и наблюдали, как они взаимодействуют друг с другом.

Работая с командой исследователей, они подключали пары к электродам и просили говорить о своих отношениях, о том, как они познакомились, о возникавших у них серьезных конфликтах и приятных общих воспоминаниях.

Пока они говорили, электроды измеряли кровоток испытуемых, частоту сердечных сокращений и потливость.

Затем исследователи прощались с парами и приходили к ним спустя шесть лет, чтобы посмотреть, остались ли они вместе.

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Основываясь на собранных данных, Готтман разделил все пары на две группы: «умельцы» и «неумехи».

Умельцы по-прежнему были счастливы вместе спустя 6 лет.

Неумехи либо расстались, либо были несчастливы в браке.

Когда исследователи проанализировали данные о парах, они увидели четкие различия между умельцами и неумехами.

Неумехи выглядели спокойно во время исследования, но их физиологические реакции, зафиксированные электродами, свидетельствовали о другом. У них было учащенное сердцебиение, они сильно потели, а их кровоток был ускорен.

Изучив тысячи пар, Готтман обнаружил, что чем выше была физиологическая их активность в лабораторных условиях, тем скорее распадались их отношения.

Но при чем здесь физиология?

Проблема в том, что неумехи в своих отношениях проявляли все признаки возбужденности — адреналиновой реакции.

Их организм реагировал на беседу с супругом или супругой как на встречу с саблезубым тигром.

Даже в разговоре о приятных или повседневных аспектах отношений они были готовы к нападению или отражению атаки.

В результате у них учащался пульс и повышалась агрессивность по отношению друг к другу.

К примеру, супруги рассказывали о том, как прошел их день, и возбужденный муж говорил жене: «Давай ты первая расскажешь о своем дне. Это ведь не займет много времени».

Умельцы же, напротив, почти не проявляли физиологической возбужденности. Им было спокойно и уютно вместе, что выражалось в теплых и доброжелательных отношениях, даже когда они ссорились.

Дело не в том, что умельцы изначально отличались каким-то особым физиологическим устройством; просто они создавали атмосферу доверия и интимности, в которой им было комфортно как эмоционально, так и физически.

Готтману стало интересно, как у умельцев получается создавать такую культуру любви и интимности, и почему не получается у неумех.

В 1990 году он построил в Университете штата Вашингтон новую лабораторию, замаскированную под уютный отель.

Он пригласил туда 130 пар молодоженов на целый день и наблюдал за тем, как они проводят время: готовят, убирают, слушают музыку, едят, болтают, общаются.

В этом исследовании Готтман сделал одно важнейшее открытие: он нашел ключ к пониманию того, почему одни отношения процветают, а другие увядают.

В течение дня партнеры обменивались репликами, которые Готтман называет «запросами».

Например, допустим, муж увлекается птицами и увидел во дворе щегла.

Он может сказать жене: «Смотри, какая там красивая птица!»

Он не просто комментирует птицу: он запрашивает у жены реакцию — проявление интереса или поддержки.

У жены есть выбор. Она может, по словам Готтмана, «повернуться» к мужу или «отвернуться» от него.

Хотя пример с птицей может показаться незначительным и глупым, он способен многое сказать о состоянии отношений.

Муж считает птицу достаточно важным явлением, чтобы упомянуть о нем вслух, и вопрос в том, понимает ли это жена.

В исследовании люди, которые поворачивались к партнерам, реагировали на запрос проявлением интереса и поддержки.

Те, кто отворачивался, не реагировали вообще либо реагировали минимально, не отвлекаясь от своих дел — например, продолжали смотреть телевизор или читать газету. Иногда они реагировали агрессивно, отвечая: «Не отвлекай меня, я читаю».

Эти взаимодействия очень многое говорят о благополучии брака.

Пары, которые развелись через шесть лет, «поворачивались» в ответ на запросы в 33% случаев.

Пары, которые спустя шесть лет оставались вместе, «поворачивались» в ответ на запросы в 87% случаев.

Наблюдая за подобными взаимодействиями, Готтман может с вероятностью 94% предсказать, что будет с партнерами через несколько лет: расстанутся ли они, останутся вместе, но будут несчастны, или же будут счастливы вместе.

Главное — то, какие чувства привносят в отношение оба партнера: доброту и великодушие — или же презрение, критиканство и агрессию.

Доброта и великодушие — это именно те качества, которые помогают нам всегда откликаться на эмоциональные запросы партнера.

Конечно, сложнее всего проявлять их во время ссоры, но как раз в такие моменты отношения проверяются на прочность.

Даже гнев можно проявлять по-разному. «Можно метать копьями в партнера, а можно объяснить, чем вы обижены. Второй вариант — это и есть доброта», — говорит Джули Готтман.

В исследовании 2006 года психолог Шелли Гейбл пригласила в лабораторию молодые пары и попросила их обсудить приятные события из своей жизни.

Исследователи обнаружили, что есть четыре типа реакции партнера на хорошие новости:

пассивно-деструктивная,

активно-деструктивная,

пассивно-конструктивная,

активно-конструктивная.

Например, девушка давно хотела поступить в медучилище, и вот ее приняли.

Она говорит своему парню: «Меня приняли в медучилище, куда я мечтала попасть!»

Пассивно-деструктивная реакция — это когда парень игнорирует ее слова. К примеру, он отвечает: «Да ты послушай лучше, какие у меня новости! Я вчера выиграл новую футболку!»

Пассивно-конструктивная реакция — это когда парень реагирует на ее слова, но без особого энтузиазма, не придавая им особого значения. Например, бормочет: «Классно», а сам в это время набирает сообщение на телефоне.

Третий тип — активно-деструктивная реакция, когда партнер приуменьшает значение сказанного: «Ты уверена, что сможешь там учиться? А сколько это стоит? Ты не потянешь!»

И наконец, активно-конструктивная реакция: парень отвлекается от того, чем был занят, и говорит: «Здорово! Поздравляю! Когда ты узнала? Тебе позвонили? А что у тебя за предметы на первом курсе будут?»

Активно-конструктивная реакция — наиболее великодушная и добрая.

В терминологии Готтмана, это тот случай, когда партнер «поворачивается», а не «отворачивается».

Надо ли говорить, что залог долгих успешных отношений — именно в таком общении?опубликовано econet

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