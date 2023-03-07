РОДНЯ: О чем говорит конфликт с родственниками

Очень частая проблема - конфликт супруга или избранника с родней. Допустим, с мужем у вас все отлично, а у него с вашей мамой или вашим отцом - сплошной скандал. Или с женой у вас все замечательно, а с вашей любимой сестрой она все время собачится.

Очень частая проблема - конфликт супруга или избранника с родней.

Допустим, с мужем у вас все отлично, а у него с вашей мамой или вашим отцом - сплошной скандал. Или с женой у вас все замечательно, а с вашей любимой сестрой она все время собачится. Или, допустим, вы начали жить вместе и у вас медовый месяц, но вот беда, ваша половинка не ладит с вашим ребенком, конфликтует.

Ах, думаете вы, как же печально они не совпали!

Но успокаиваете себя тем, что ваш избранник женился не на вашей маме и не обязан ее любить, или ваша избранница в праве испытывать негатив к вашей дочке.

О чем говорит конфликт с родственниками

Так вот, несовпадение тут ни при чем. Конфликт с родственниками почти всегда означает, что и в самой паре тоже все плоховато. И "отлично, замечательно" вам только мерещится, под короной.

Под короной своей вы не видите, что ваш супруг относится к вам не очень, а родственники ваши это видят, вот и конфликтуют с ним.

А он или она, ваша половинка, не стремится налаживать отношения с ними, поскольку ощущает в этой ситуации свое превосходство: вы всегда на ее стороне.

Никто лучше, никто виртуозней не наладит отношения с вашей родней, чем страстно влюбленный в вас человек.

Да, объективная значимость его может быть такой низкой, что ваши родственники будут смотреть на него недоброжелательно (считать его заведомо паразитом на вашей шее).

И все же, если он влюблен в вас, он будет искать подход. И скорее всего найдет. По крайней мере сгладит острые углы.

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Во-первых, быть такого не может, чтобы ему (ей) не понравилась ваша мама. Для любви к ней достаточно уже того, что она вас родила. Носила ваше божественное тело в себе и имеет половину ваших генов. Это уже вызывает у влюбленного трепет.

Ваша сестра не может казаться ему дурой, даже если и впрямь не умна. Влюбленный будет считать ее своеобразной, но интересной девушкой. Потому что это ваша сестра. Конечно, совершенно необязательно, что ему захочется лебезить перед недружелюбно настроенными к нему людьми.

Если они недружелюбны, он постарается немного дистанцироваться, но на дистанции будет им симпатизировать. Ей он (она) действительно любит вас.

Во-вторых, ваши родственники - не стая кровожадных обезьян. Все, что их интересует в вашем избраннике, это то, чтобы он не тянул на себя ваши ресурсы. Чтобы помогал не меньше, чем обременял, и в материальном, и моральном отношении.

Пока вы в эйфории влюбленности считаете, что кайф от секса и общения окупает любые ваши траты, родственники смотрят на все без романтического флера, можно сказать - цинично.

Им интересно, что для вас готов делать ваш избранник, насколько он облегчит, а не затруднит вашу жизнь?

Насколько поднимет вас, а не опустит.

Конечно, они могут ничего не понимать в том, что для вас является важным. Например, им может быть все равно, что с этим человеком у вас одинаковые музыкальные вкусы и в сексе стопроцентная совместимость (на ваш взгляд конечно, только на ваш взгляд).

Но зато им не все равно, какое лицо у вашего избранника, когда вы находитесь вместе. Смотрит ли он на вас с симпатией, поддерживает ли вас, одобряет, не оспаривает ли ваши слова, не пытается ли взять верх и обесценить все, что вам важно.

Им интересно, как ваш избранник относится к вашим нуждам, даже мелким. Замечает ли он, что вы тянетесь через стол, чтобы взять хлеб, который стоит рядом с ним. Или замечает в последнюю очередь, когда мама уже встала и отнесла.

Он наливает вам апельсиновый сок, когда у вас сильная аллергия на апельсины?

Она увлеченно рассказывает про своих бывших кавалеров, давая понять, что за ней ухаживали куда более интересные мужчины?

Он собирается купить себе новую машину или лодку, не интересуясь, что вам нужно нечто другое?

Она просит вас принести ее сумочку из прихожей капризным голоском?

Вы застегивает ей сапожки?

Вы снимаете пылинки с его пиджака, а он смотрит на себя в зеркало?

О ужас. Все это ваши родственники, конечно, замечают и это их раздражает. Вот с чем связаны их язвительные замечания в его-ее сторону. А не с тем, что они ревнивые собственники и плохо воспитанные люди.

Вы убеждены, что у вас взаимная любовь, но если ваши родственники считают иначе, возможно они более правы. У них ведь нет иллюзий. Особенно они правы, если ваш избранник сам относится к ним откровенно негативно.

Подумайте, ведь если бы он действительно дорожил вами, он побоялся бы так откровенно ссориться с теми, кто вам дорог. Он бы старался быть внимательным к ним, вежливым, позаботился о подарках им и о помощи им. И это наверняка всех расположило бы к нему. Или к ней.

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Влюбленные женщины обязательно предлагают будущей свекрови и свекру помощь (а влюбленные мужчины - теще и тестю).

Но если ваш избранник не рвется быть с вами и считает, что делает вам честь, ему может быть лень тратить силы на вашу родню.

Наоборот, он может еще возмущаться, что вы уделяете им внимание. Лучше бы еще немного постарались для него, иначе он не видит резона тратить себя на вас.

"Твоя мама такая-сякая" может сказать только плюсующий партнер (временно плюсующий, как вариант) . Никогда так не скажет партнер в минусе или динамическом балансе. Чего бы ни натворила ваша мама, он скорее промолчит, а может быть даже поддержит ее.

Потому что его любовь к вам вызывает постоянное желание интегрироваться в вашу семью, он не хочет быть изолирован, он чувствует потребность быть принятым всеми. Таким образом он чувствует меньше тревоги на ваш счет и будущее с вами кажется ему более вероятным и гарантированным. Ну и просто ему нравится ваша родня, потому что ему нравится ВСЕ ваше!

А вот если он сам сомневается, что будущее с вами ему нужно, или он убежден, что вы сто миль на животе за ним готовы проползти, тут да. Он может бросать вызов всей вашей родне и давать им понять, что им лучше быть с ним как можно любезней и ласковей, а то он просто плюнет и уйдет, и они будут виноваты в том, что вы несчастны и ваше сердце разбито.

Каждый раз у него загорается мстительный огонек в глазах: ах, вот как?

Мне тут не рады?

Мне, наследному принцу не рады эти ничтожные люди, отпрыска которых я осчастливил собой?

Конечно, это немного утрировано, классового превосходства он может не чувствовать, а вот моральное превосходство - ДА.

Морально превосходство чувствует любой, от кого зависят больше, чем он. Если он от вас независим, а вы от него зависимы, значит именно вы должны заставить всю свою родню уважать его и любить. А он прилагать к этому усилий не будет.

В дефолте, особенно в остром дефолте, оба ненавидят родню друг друга, недолюбливают, по крайней мере.

Она их раздражает, полностью или частично. А вот в дисбалансе очень заметно, как минус старается дружить с родней плюса, а плюс его родню игнорирует. И это один из самых простых способов увидеть дисбаланс и понять в какую сторону течет энергия в поле пары. Все течет от минуса к плюсу, даже родню он старается запрячь в услужение и ублажение своей половиночке.

Родня бесится конечно и сопротивляется.

"Почему я прихожу и готовлю, а твой муж лежит на диване?" - кричит мать. "Не приходи и не готовь, но оставь в покое моего мужа!" - кричит ей дочь.

"Да мне не тяжело готовить, но почему этот паразит лежит?!" И так далее.

Или. "Почему ты покупаешь ей пятые сапоги, а сам ходишь в стоптанных ботинках. Может мне сапоги купишь?"

"Мама, она ведь женщина, ей надо наряжаться. Тебе куплю, если ты такая... завистливая стала".

"Да я не завистливая, мне плевать на сапоги, но я хочу чтобы ты больше думал о себе и о своей семье, а не только о ней!"

Вот это - про дисбаланс. Родня в первую очередь замечает дисбаланс, даже самый маленький.

Потому что в какой-то мере они считают вас своим и когда вас начинают съедать, тут же поднимают галдеж. Надо ли говорить, что никто родню обычно не слушают?

Шлют их лесом. А если и соглашаются, то лишь тогда, когда и сами уже сделали вывод, что все плохо. опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

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