ПОЧЕМУ нам трудно отделаться от мыслей о неприятной ситуации

Однажды моего товарища ограбили. В буквальном смысле — ударили сзади по голове и ограбили, пока он приходил в себя. Как ни странно, больше всего его опечалило не ограбление, а кое-что другое — он три дня не мог отделаться от мыслей об этой ситуации. Всё ходил и думал — а надо было так сделать, или вот так поступить, или вот это предпринять, а они так, а я им так, а потом вот эдак.

Однажды моего товарища ограбили. В буквальном смысле — ударили сзади по голове и ограбили, пока он приходил в себя. Как ни странно, больше всего его опечалило не ограбление (хотя тоже было весьма неприятно), а кое-что другое — он три дня не мог отделаться от мыслей об этой ситуации.

Всё ходил и думал — а надо было так сделать, или вот так поступить, или вот это предпринять, а они так, а я им так, а потом вот эдак. Ну, вы поняли.

Как избавиться от неприятных мыслей

Эти мысли приходили бы словно сами собой. Они утомляли и были неприятны, мой товарищ изводился и хотел избавиться от них, но они настойчиво лезли и лезли ему в голову.

…Думаю, вам знакома такая ситуация. Надеюсь, не в таком экстремальном изводе, но всё же знакома.

Случилось что-то не очень хорошее, и вы продолжаете гонять мысли по кругу, словно бы переигрывая эту ситуацию у себя в голове. Крутите-крутите-крутите…

Обычно это ужасно изматывает, поскольку все эти мысли ничего не могут изменить — ситуация случилось, потери произошли, убытки состоялись, отыграть назад не получится.

А мысли всё крутятся, крутятся, крутятся.

Я скажу вам то же самое, что и своему приятелю. Не надо бороться с этими мыслями. Наоборот, надо взять ручку с бумагой и записать их, превратив в некое подобие плана.

И вот почему.

Эта круговерть мыслей — нормальный процесс. Он, возможно, не очень приятный, но он очень нужный.

Ваш мозг в автоматическом режиме (то есть без вашего участия) пытается осмыслить ситуацию и — вот самое главное! — сделать выводы на будущее.

Подчёркиваю — эти мысли очень нужны. Это — своего рода подготовка к возможным повторениям таких неприятных ситуаций.

Фактически ваш мозг пытается сделать правильные выводы из случившегося. Он «понимает», что результат получился неприятный. Поэтому он пытается выстроить новый план действий в подобных ситуациях. Такой план, который приведёт вас к результату хорошему, желаемому.

Пожалуйста, обратите внимание на этот момент. Мысли, от которых вы не можете отделаться, очень нужны вам и вашему мозгу — это, по факту, разбор полётов и формирование выводов, которые помогут вам, если подобная ситуация ещё раз случится.

Именно поэтому нужно взять лист и ручку и начать записывать свои выводы. Не надо подавлять процесс. Надо его возглавить.

Сядьте и запишите по пунктам, какие выводы вы сделали из этой ситуации.

Например, что может записать мой товарищ? Что при шагах сзади лучше сойти с тротуара в сторону. Или что лучше идти более длинной, но более безопасной дорогой. Или что не надо идти и светить дорогим телефоном. В общем, какие-то выводы он сделает.

А теперь самое главное — как только вы запишете выводы, мысли уйдут. Потому что письменная речь фиксирует выводы лучше внутренних монологов.

Ведь почему мысли крутятся так долго?

Потому что только так они могут закрепиться у нас в голове по-настоящему. Если же вы возьмёте ручку с бумагой и запишете те же самые мысли, они закрепятся в голове гораздо быстрее.

И вместо, допустим, трёх дней достаточно будет одного. Просто потому, что вы уже всё закрепили.

К сожалению, мне не удалось найти исследований по этой теме (возможно, их и вовсе нет), так что я опираюсь на опыт свой и своих клиентов. Во всех случаях, которые я так или иначе наблюдал, письменная фиксация выводов срабатывала очень хорошо, и мысли быстро исчезали.

Итого. Если у вас случилась какая-то неприятность, и мысли о ней крутятся в вашей голове — радуйтесь.

Вся эта круговерть означает, что вы нормальный человек, что у вас идёт нормальный и очень нужный процесс осмысления ситуации и создания выводов, которые помогут вам больше в такие ситуации не попадать.

Чтобы ускорить это создание, возьмите ручку и бумагу и запишите выводы, как если бы вы делали доклад или аналитическую записку на работе. Как только вы это сделаете, мысли перестанут крутиться. опубликовано econet

Автор Павел Зыгмантович

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