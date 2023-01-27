ПОЧЕМУ глупые и меркантильные при мужиках, а я, умная – одна!?

«Вот смотришь на девочку, как с обложки, но дура-дурой. Рядом с ней мужчина, успешный, богатый. И всем очевидно, что она с ним из-за денег, и как только он разорится она сразу побежит искать другого «папика»

«Вот смотришь на девочку, как с обложки, но дура-дурой. Рядом с ней мужчина, успешный, богатый. И всем очевидно, что она с ним из-за денег, и как только он разорится она сразу побежит искать другого «папика».

Мне нужен достойный мужчина...

А я, всю жизнь в погоне за тем чтобы быть интересной. Чтобы от меня нужно было не только тело. Я отлично готовлю у меня красный диплом и 2 высших образования, я танцую, работаю, и сама могу себя обеспечить.

Я не гонюсь за принцами, но мне нужен хотя бы достойный меня мужчина.

Я не могу сказать, что я никого не интересую. Но нет того, кто соответствовал моим требованиям.

У меня были отношения, но в итоге заканчивались тем, что партнер либо вообще переставал что-то делать, и жил за мой счет.

Либо начинал прогибать меня под себя, мне пришлось пожертвовать танцами, чуть не дошло до увольнения с работы.

Если я встречаю мужчину, я хочу показать ему, что не такая как эти блондинки (о которых написано выше). Что я независимая, меня не надо содержать, я показываю ему что многое умею сама…

А они это воспринимают либо как то, что я хочу быть им мамочкой, либо начинают ревновать, и… боятся что я, такая от него уйду. Ну и зачем мне такой слабый мужчина?»

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Сильная и независимая женщина, красивая и уверенная.

Но действительно ли ум, хобби, диплом, деньги делают человека независимым и самодостаточным?

Откуда тогда у независимого человека столько требований к другому?

Почему так нужен этот «сильный мужчина?» что он должен дать такого, на что не способен слабый.

И тут оказывается, что мужчина он не только любимый, партнер, друг и человек рядом. А самое главное, тот человек от которого напрямую зависит ценность женщины, ее смысл, ее ум, вкус ее борщей, красота ее лица, обворожительность ее танца. Тот ценитель и наблюдатель, тот «золотой стандарт» который можно достичь и превзойти.

Мужчина - это тот человек, через которого женщина пытается познать себя, свои возможности, пределы. Но, порой, он же и оказывается этим пределом, достигнув которого, начинается разочарование.

В чем феномен «глупой алчной красотки»?

Мужчинам важно справляться с теми задачами, которые перед ними стоят. И пока мужчина не оказался в плену эмоций, а особенно мужчина, о котором говорит героиня, богатый и успешный, он очень грамотно подходит к выбору цели. Они могут оценить то что получат и сколько затратят.

Самые сложные задачи – это либо непонятные, либо невозможные.

Что он может дать женщине, у которой все есть? Что он может сделать для той, которая привыкла полагаться только на себя?

Сильная женщина - это загадка уже на этапе вопроса «Что ей от меня нужно?».

Сильной женщиной демонстрируется ответ: «Ничего!!! Только любовь». (Кстати, идеальный и очень заманчивый вариант для «Слабого» мужчины).

А «Сильный» хочет сам давать что-то и радовать, хочет быть нужным, необходимым (он тоже так реализуется в отношениях, ему тоже они для чего-то нужны. И вряд ли для того, чтобы доказывать что он не баран).

Чтобы сделать женщину счастливой, он должен понимать, что он может дать ей.

А глупая и алчная – она же понятная! Да, ей нужны от него для счастья деньги, так он это может!

Глупая - она просто кладезь для того чтобы спасать ей жизнь: то уайт спирит водой начнет тушить, то машину припарковать не сможет, то на каблуках в лесу окажется.

Для такой женщины очень просто быть героем. И это не признак слабости, это признак ума и рациональности.

(Алчность и глупость, просто как преувеличенный пример. Сюда подходят любые качества, то в чем он превосходит женщину, то что он может ей дать и то она позволяет принять).

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А вот готовы ли Вы на слабость, готовы ли Вы брать, не оказавшись в зависимости? Способны ли вы выносить эту зависимость? Возникает ли у вас неприятное ощущение что Вы теперь должны? Страх, а что если он за это начнет требовать? Не становится ли он похож на тирана?

Готовы ли Вы ко встрече с сильным мужчиной? Может быть это не они от Вас, а Вы от них бежите? опубликовано econet

Автор Андриана Буянова

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