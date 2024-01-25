Научитесь ОТПУСКАТЬ багаж ПРОШЛОГО

Мы храним воспоминания об определенных ситуациях и обстоятельствах, потому что, как бы странно это ни звучало, они наполняют нас. Нам комфортно погружаться в знакомые ощущения и проживать их снова и снова.

КАК НАУЧИТЬСЯ ОТПУСКАТЬ

ОТПУСТИТЕ СВОЮ СТАРУЮ ИСТОРИЮ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ НОВУЮ

Недовольства, чувства, воспоминания, опыт… Весь этот багаж прошлого мы постоянно носим с собой.

Но почему мы так делаем?

Мы храним воспоминания об определенных ситуациях и обстоятельствах, потому что, как бы странно это ни звучало, они наполняют нас.

Нам комфортно погружаться в знакомые ощущения и проживать их снова и снова.

Но пользы в этом нет никакой, по сути, когда мы хватаемся за прошлое, то не открываемся будущему.

Иногда мы используем прошлое, чтобы объяснить то, какие решения принимаем в настоящем, и именно поэтому мы не можем отпустить воспоминания.

Вы помните обиду, которую вам причинили много лет назад?

Из-за нее вы не видитесь с родственниками или не решаетесь пойти на свидание с новым поклонником?

Эти воспоминания оправдывают вас в ваших же глазах.

Если вы не можете отпустить прошлое, оно становится частью настоящего и оказывает вам медвежью услугу, мешая развиваться, не позволяя открыться будущему.

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Итак, какова ваша история?

Ваша история – это то, чем вы оправдываете те или иные свои решения. Например, вы неспособны на здоровые отношения из-за травм детства.

Не стоит отрицать очевидного – да, вам нанесли травму – но она не должна влиять на вашу дальнейшую жизнь.

Вместо того, чтобы делать ее оправданием, вы можете использовать воспоминание как инструмент для дальнейшего развития.





Отпускать не так тяжело, как кажется на первый взгляд. Разумеется, со всеми случаются неприятности, но мы не можем изменить свое прошлое.

Так зачем же проживать болезненные ситуации снова и снова?

Чтобы отпустить, вы должны признать то, что произошло, принять, что вы не можете ничего изменить, и начать жить дальше.

Как только вы переживете травму и закроете старую дверь, перед вами непременно откроется новая, у вас появятся новые возможности и лучшие истории, которые будут помогать вам развиваться, а не сдерживать вас.опубликовано econet

Тони Роббинс

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet