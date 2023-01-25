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РЕЦЕПТ ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ

Источник: Econet 25 января 2023 6812
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Примите тот факт, что вы являетесь уникальной личностью со своим местом в мире и своей особой целью. Расширьте свое Осознание и избавьтесь от ошибочной уверенности, мешающей вам освободить ваш безграничный потенциал.

РЕЦЕПТ ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ

Делимся секретом уверенных в себе людей. 10 простых истин, которые помогут подняться на новые высоты!

РЕЦЕПТ УВЕРЕННОСТИ ОТ ТОНИ РОББИНСА

1. Примите тот факт, что вы являетесь уникальной личностью со своим местом в мире и своей особой целью.

2. Расширьте свое Осознание и избавьтесь от ошибочной уверенности, мешающей вам освободить ваш безграничный потенциал.

3. Чтобы освободить ваш безграничный потенциал, выберите цель, составьте план вашей жизни и представьте его своему подсознанию.

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4. Ищите в себе Божественный Разум и Силу, способную решить все ваши проблемы и сделать вашу жизнь такой, какой она должна быть.

5. Визуализируйте и подтверждайте все, что вы хотите сделать или иметь в своем жизненном опыте.

6. Направляйте свое основное внимание на успех, а не на неудачу.

7. Распоряжайтесь временем, не позволяя ему распоряжаться вами.

РЕЦЕПТ ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ

8. Избавьтесь от зависимости, чувства вины, страха, беспокойства. Их место должны занять уверенность в себе, любовь, воображение, энтузиазм, чувство юмора и способность к общению.

9. Чтобы помочь себе обрести силу и спокойствие, молитесь. Силу молитвы трудно переоценить.

10. И наконец, помните, что вы наделены способностью выбирать и потенциальной силой осуществить любое свое желание. опубликовано econet

©Энтони Роббинс

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Источник: https://econet.ru/

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