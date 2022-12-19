Некоторые легко знакомятся, ярко влюбляются, быстро соблазняются и привычно прощаются. Им завидуют. Ими восхищаются. Их хотят. Им рады.

Долго и счастливо

Некоторые легко знакомятся, ярко влюбляются, быстро соблазняются и привычно прощаются. Им завидуют. Ими восхищаются. Их хотят. Им рады.

Другие знакомятся реже, привязываются крепче, любят спокойнее и живут вместе долго. Их ставят в пример. Но завидуют им только те, кто так не может. Хотя уже хочет.

Вспомнив логику, понимаешь, что бывают ещё те, кто умеет и то, и другое. И те, кому не доступно ни то, ни другое.

О том, как делаются экспресс-отношения, написано немало. Об отношениях долгих пишут реже. А ведь это ничуть не проще. Ибо есть препятствия.

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Хотя бы нехватка элементарного понимания, что краткосрочные и долгосрочные строятся по-разному. И, соответственно, отсутствие умения «строить на века».

Разочарование после очарования, пустота после влюблённости. Выбор не тех, акценты не там…

Результат один – одиночество. Даже если народу вокруг полно.

Всё ещё люди

Почему краткосрочники разочаровываются?

Потому что ищут идеальных.

А у нас, людей, есть недостатки. Кто-то ночами храпит, кто-то курит подорожник, кто-то не любит играть в шашки, у кого-то носки паркет царапают.

Разумеется, какое-то время всё это не очень бросается в глаза. При должной силе воли можно и не плевать недельку на ковёр, и пирожок с соломой искренне похвалить. Но чем дальше в лес, тем тяжелей утюг. И тайное становится явным. Оказывается, она тоже потеет! Оказывается, он засыпает сразу после секса!

И отношения сворачиваются. И чем проще найти замену, тем быстрее это происходит. С опытом же отношения прерываются заранее. Чтобы не разочароваться. Должно же в жизни быть место сказке!

Самый самый

Ладно, идеал мы не ищем. Но ведь имеем же мы право на самое лучшее?!

Хотя бы из доступного?

Помните, одних интересует «Что идёт по телевизору?», других – «Что ещё идёт по телевизору?».

Пусть моя – красавица, но вот мимо прошелестела та, чья харизма на размер больше… Пусть мой отжимается от пола 7 раз, но вот про Мишу говорят, что он может все 9… Чем не повод попытать счастья?

Краткосрочники всё время на дистанции. Они во всём готовы соревноваться. И везде – побеждать. Поэтому побеждают они, кроме прочего, в категориях «Самая кратковременная связь» и «Количество отбракованных партнёров».

Зёрна от плёвел

Итак, один из основных барьеров к долгосрочным отношениям – желание иметь всё и сразу.

И желание показаться таким же. Лучше всех, всегда и во всём. По крайней мере, в рамках соответствующей половой ориентации.

А между тем, как показал ещё Карл Маркс, ключ эффективности в специализации. Нет смысла искать сферически-идеального человека. Нет его.

Но можно найти того, кто подходит именно тебе. Потому что в его достоинствах будет именно то, что тебе необходимо, а в недостатках не будет того, что для тебя невыносимо. А остальное – стерпится, слюбится.

Кто-то нуждается в душевном тепле и вполне готов пережить недостаток секса.

Другой не представляет себе жизни с «серой мышкой», и ему не важно, умеет ли жена готовить.

Кому-то важно, чтобы муж регулярно клялся в любви, а то что бьёт, так это жизнь. И так далее.

С другой стороны, каждому вполне по силам справиться с какими-то из своих недостатков да вложиться в раскрытие своего таланта. А вот попытка соответствовать всем канонам сразу – прямая дорого в депрессию. Или к пофигизму. Словом, умение отделять важное от неважного, грамотная расстановка приоритетов – это важно.

И для отношений, и для самооценки.

Замок на песке

Всё хорошо, когда ещё не все карты раскрыты. Когда она ещё не видела твою коллекцию марок. Когда он ещё не слышал, как ты поёшь на два голоса с Уитни Хьюстон. Вас ничего не связывает, но пока жив дух первооткрывательства, вы друг другу интересны.

Чувства бурлят, пена взбивается, газ выделяется – идёт реакция.

Но что будет дальше?

Что в «сухом остатке»?

Когда вы уже наобнимались. И наговорились. И друг на друга насмотрелись.

Что вы будете дальше делать?

Долгосрочники заботятся об этом заранее.

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Ибо «сухой остаток» – это фундамент будущих отношений. Они ищут точки соприкосновения (любим море и борщ, не любим тушканчиков и трамваи). Взаимные интересы (дегустация пива, философия средневековья). Общее дело (компания «Дед Мороз летом»).

А то и просто презервативы прокалывают.

Краткосрочники же плавают в эйфории, пока однажды не обнаруживают, что в их постели какой-то смутно знакомый человек, с которым абсолютно нечем заняться. Ну и на фиг такого.

Всё выше и выше

Человек – это бесконечный мир, который можно познавать годами и не познать за всю жизнь. Другое дело, что большинство из нас на годы застревает в привычных масках. И эти маски с годами портятся. Да и не интересны они уже никому. Потому-то и важно умение меняться. Развиваться.

Хорошо, когда ты интересен партнёру именно тем, во что тебе не лень вкладывать время и силы.

Тем, что тебе интересно.

Ты интересен своей начитанностью, а тебе нравится читать.

Ты интересна своим разнообразием, а ты живёшь своим желанием быть разной.

Его привлекает твоя любовь к детям, и ты правда их любишь.

Тогда с годами интерес к тебе будет только возрастать. Ведь любое дело, которое мы делаем с любовью, получается у нас всё лучше и лучше. И ты в нём – совершенствуешься.

И становишься интереснее.

Важно только выбрать того, кто будет ценить в тебе именно это.

Мост через вечность

Вообще, расчёт на длительные отношения – это весьма другой стиль мышления. Знание, что будущее будет делает его реальным. Настоящим. Влияющим на настоящее. Ведь зная, что это надолго, ты будешь оценивать его по-другому. О чём бы ни шла речь.

Ты уже заранее прикидываешь, без чего нормально ты жить не сможешь. И ищешь в кандидатах именно это. И это не сложно, ведь действительно необходимого для каждого конкретного человека не так уж и много.

Ты знаешь, что не бывает поступков без последствий. И стараешься поступать так, чтобы последствия больше радовали, чем огорчали.

Думаешь, прежде чем сделать. Думаешь, прежде чем сказать. Думаешь, прежде чем подумать.

Стоять на цыпочках долго – неудобно. Да и невозможно.

И понимая это, ты предпочтёшь проинформировать партнёра о своём росте – заранее.

Или подрастёшь в том, в чём подрасти можешь.

В результате из отношений уходит неудобное, и они становятся – комфортнее.

Приятнее.

Долгосрочнее.

В обратной ситуации ты понимаешь, что если какой-то недостаток партнёра ты принять не сможешь никогда, вам лучше расстаться уже сейчас. И не тратить время жизни на попытки совместить несовместимое.

Ты не пытаешься связать свою жизнь с «полуфабрикатом» в надежде доготовить его в процессе, ты выбираешь того, кто устраивает тебя уже.

И так далее.

Но самое главное, что когда понимаешь, что отношения – это на годы, в какой-то момент приходит осознание, что семья – это не смысл. Семья – это тыл .

Отношения не должны отнимать энергию, они должны её восполнять. И именно такие отношения ты и начинаешь строить.

Когда вернуться домой – праздник.

Когда быть рядом с любимыми – счастье.

Когда познание другого – радость.

Любовь и влюблённость

Так чего же не хватает тем, чьих отношений хватает не на долго?

Понимания, что любовь и влюблённость – это разное. И того, что после ухода влюблённости может придти и любовь, а не только разочарование.

Влюблённость – это взрыв. Это фонтан. Это буря. Жадное познание человека. Взахлёб. С нетерпением. С отказом от остального.

Влюблённость – это гормоны. Это стресс. И она не может длиться вечно.

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Во-первых, от ударных нагрузок организм устаёт.

Во-вторых, иссякает новизна партнёра. «Самое интересное» уже познано.

Это немного похоже на открытие для себя нового писателя, сайта, блога. Сначала читаешь запоем. Материала много. И чем интереснее написанное, тем быстрее всё это прочитывается. А ещё – нет. И приходится ждать новинки по капельке. Ведь писатель уже любимый.

Да, любовь – это другое. В ней меньше огня, но больше тепла. Не жор дорвавшегося, но наслаждение вкусом. Нюансами, оттенками, деталями. Не сливки сверху, а гармония всех ингредиентов. Не слепота к остальному, а выбор наилучшего.

Влюблённость в больших дозах губительна. Любовь – целительна. Поэтому в основе длительных отношений – она. опубликовано econet

Автор Анвар Бакиров

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