Некоторые легко знакомятся, ярко влюбляются, быстро соблазняются и привычно прощаются. Им завидуют. Ими восхищаются. Их хотят. Им рады.
Вспомнив логику, понимаешь, что бывают ещё те, кто умеет и то, и другое. И те, кому не доступно ни то, ни другое.
О том, как делаются экспресс-отношения, написано немало. Об отношениях долгих пишут реже. А ведь это ничуть не проще. Ибо есть препятствия.
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Хотя бы нехватка элементарного понимания, что краткосрочные и долгосрочные строятся по-разному. И, соответственно, отсутствие умения «строить на века».
Разочарование после очарования, пустота после влюблённости. Выбор не тех, акценты не там…
Результат один – одиночество. Даже если народу вокруг полно.
Почему краткосрочники разочаровываются?
Потому что ищут идеальных.
А у нас, людей, есть недостатки. Кто-то ночами храпит, кто-то курит подорожник, кто-то не любит играть в шашки, у кого-то носки паркет царапают.
Разумеется, какое-то время всё это не очень бросается в глаза. При должной силе воли можно и не плевать недельку на ковёр, и пирожок с соломой искренне похвалить. Но чем дальше в лес, тем тяжелей утюг. И тайное становится явным. Оказывается, она тоже потеет! Оказывается, он засыпает сразу после секса!
И отношения сворачиваются. И чем проще найти замену, тем быстрее это происходит. С опытом же отношения прерываются заранее. Чтобы не разочароваться. Должно же в жизни быть место сказке!
Ладно, идеал мы не ищем. Но ведь имеем же мы право на самое лучшее?!
Хотя бы из доступного?
Помните, одних интересует «Что идёт по телевизору?», других – «Что ещё идёт по телевизору?».
Пусть моя – красавица, но вот мимо прошелестела та, чья харизма на размер больше… Пусть мой отжимается от пола 7 раз, но вот про Мишу говорят, что он может все 9… Чем не повод попытать счастья?
Краткосрочники всё время на дистанции. Они во всём готовы соревноваться. И везде – побеждать. Поэтому побеждают они, кроме прочего, в категориях «Самая кратковременная связь» и «Количество отбракованных партнёров».
Итак, один из основных барьеров к долгосрочным отношениям – желание иметь всё и сразу.
И желание показаться таким же. Лучше всех, всегда и во всём. По крайней мере, в рамках соответствующей половой ориентации.
А между тем, как показал ещё Карл Маркс, ключ эффективности в специализации. Нет смысла искать сферически-идеального человека. Нет его.
Но можно найти того, кто подходит именно тебе. Потому что в его достоинствах будет именно то, что тебе необходимо, а в недостатках не будет того, что для тебя невыносимо. А остальное – стерпится, слюбится.
Кто-то нуждается в душевном тепле и вполне готов пережить недостаток секса.
Другой не представляет себе жизни с «серой мышкой», и ему не важно, умеет ли жена готовить.
Кому-то важно, чтобы муж регулярно клялся в любви, а то что бьёт, так это жизнь. И так далее.
С другой стороны, каждому вполне по силам справиться с какими-то из своих недостатков да вложиться в раскрытие своего таланта. А вот попытка соответствовать всем канонам сразу – прямая дорого в депрессию. Или к пофигизму. Словом, умение отделять важное от неважного, грамотная расстановка приоритетов – это важно.
И для отношений, и для самооценки.
Всё хорошо, когда ещё не все карты раскрыты. Когда она ещё не видела твою коллекцию марок. Когда он ещё не слышал, как ты поёшь на два голоса с Уитни Хьюстон. Вас ничего не связывает, но пока жив дух первооткрывательства, вы друг другу интересны.
Чувства бурлят, пена взбивается, газ выделяется – идёт реакция.
Но что будет дальше?
Что в «сухом остатке»?
Когда вы уже наобнимались. И наговорились. И друг на друга насмотрелись.
Что вы будете дальше делать?
Долгосрочники заботятся об этом заранее.
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Ибо «сухой остаток» – это фундамент будущих отношений. Они ищут точки соприкосновения (любим море и борщ, не любим тушканчиков и трамваи). Взаимные интересы (дегустация пива, философия средневековья). Общее дело (компания «Дед Мороз летом»).
А то и просто презервативы прокалывают.
Краткосрочники же плавают в эйфории, пока однажды не обнаруживают, что в их постели какой-то смутно знакомый человек, с которым абсолютно нечем заняться. Ну и на фиг такого.
Человек – это бесконечный мир, который можно познавать годами и не познать за всю жизнь. Другое дело, что большинство из нас на годы застревает в привычных масках. И эти маски с годами портятся. Да и не интересны они уже никому. Потому-то и важно умение меняться. Развиваться.
Хорошо, когда ты интересен партнёру именно тем, во что тебе не лень вкладывать время и силы.
Тем, что тебе интересно.
Ты интересен своей начитанностью, а тебе нравится читать.
Ты интересна своим разнообразием, а ты живёшь своим желанием быть разной.
Его привлекает твоя любовь к детям, и ты правда их любишь.
Тогда с годами интерес к тебе будет только возрастать. Ведь любое дело, которое мы делаем с любовью, получается у нас всё лучше и лучше. И ты в нём – совершенствуешься.
И становишься интереснее.
Важно только выбрать того, кто будет ценить в тебе именно это.
Вообще, расчёт на длительные отношения – это весьма другой стиль мышления. Знание, что будущее будет делает его реальным. Настоящим. Влияющим на настоящее. Ведь зная, что это надолго, ты будешь оценивать его по-другому. О чём бы ни шла речь.
Ты уже заранее прикидываешь, без чего нормально ты жить не сможешь. И ищешь в кандидатах именно это. И это не сложно, ведь действительно необходимого для каждого конкретного человека не так уж и много.
Ты знаешь, что не бывает поступков без последствий. И стараешься поступать так, чтобы последствия больше радовали, чем огорчали.
Думаешь, прежде чем сделать. Думаешь, прежде чем сказать. Думаешь, прежде чем подумать.
Стоять на цыпочках долго – неудобно. Да и невозможно.
И понимая это, ты предпочтёшь проинформировать партнёра о своём росте – заранее.
Или подрастёшь в том, в чём подрасти можешь.
В результате из отношений уходит неудобное, и они становятся – комфортнее.
Приятнее.
Долгосрочнее.
В обратной ситуации ты понимаешь, что если какой-то недостаток партнёра ты принять не сможешь никогда, вам лучше расстаться уже сейчас. И не тратить время жизни на попытки совместить несовместимое.
Ты не пытаешься связать свою жизнь с «полуфабрикатом» в надежде доготовить его в процессе, ты выбираешь того, кто устраивает тебя уже.
И так далее.
Но самое главное, что когда понимаешь, что отношения – это на годы, в какой-то момент приходит осознание, что семья – это не смысл. Семья – это тыл .
Отношения не должны отнимать энергию, они должны её восполнять. И именно такие отношения ты и начинаешь строить.
Когда вернуться домой – праздник.
Когда быть рядом с любимыми – счастье.
Когда познание другого – радость.
Так чего же не хватает тем, чьих отношений хватает не на долго?
Понимания, что любовь и влюблённость – это разное. И того, что после ухода влюблённости может придти и любовь, а не только разочарование.
Влюблённость – это взрыв. Это фонтан. Это буря. Жадное познание человека. Взахлёб. С нетерпением. С отказом от остального.
Влюблённость – это гормоны. Это стресс. И она не может длиться вечно.
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Во-первых, от ударных нагрузок организм устаёт.
Во-вторых, иссякает новизна партнёра. «Самое интересное» уже познано.
Это немного похоже на открытие для себя нового писателя, сайта, блога. Сначала читаешь запоем. Материала много. И чем интереснее написанное, тем быстрее всё это прочитывается. А ещё – нет. И приходится ждать новинки по капельке. Ведь писатель уже любимый.
Да, любовь – это другое. В ней меньше огня, но больше тепла. Не жор дорвавшегося, но наслаждение вкусом. Нюансами, оттенками, деталями. Не сливки сверху, а гармония всех ингредиентов. Не слепота к остальному, а выбор наилучшего.
Влюблённость в больших дозах губительна. Любовь – целительна. Поэтому в основе длительных отношений – она. опубликовано econet
Автор Анвар Бакиров
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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