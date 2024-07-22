ИСКУССТВО ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Совместная жизнь, как и любое другое совместное дело, требует умения договариваться, вырабатывать мнение общее. А между тем, у каждого в голове роятся свои «тараканы», и каждому хочется, чтобы победили «тараканы» его. Люди устроены просто: они хотят жить так, как привыкли. Как жили их родители, как делалось на их предыдущей работе, как было принято у них в песочнице…

Уважать чужое мнение можно только до тех пор, пока вы ничего не делаете. Как только вы занялись делом, мнение остаётся одно. И вы его реализуете в деле.

По материалам семинара Юрия Мороза

Совместная жизнь, как и любое другое совместное дело, требует умения договариваться, вырабатывать мнение общее. А между тем, у каждого в голове роятся свои «тараканы», и каждому хочется, чтобы победили «тараканы» его.

Люди устроены просто: они хотят жить так, как привыкли. Как жили их родители, как делалось на их предыдущей работе, как было принято у них в песочнице… И ничего – ничего!!! – в своей жизни не менять.

В результате мнения сталкиваются, начинаются споры, ссоры, ругань – «тараканьи бои», по меткому выражению моей супруги. Иногда вплоть до разрыва отношений. В этой статье я предложу ряд рекомендаций, дающих возможность договориться.

Важное и неважное

Надо отличать одно от другого. Потому что было бы обидно, споря о неважном, потерять отношения. И даже портить их из-за неважного глупо.

Как определить, что важно, а что нет? Очень просто.

Важное – это то, что важнее отношений. Неважное – всё остальное. Точка.

Если вы готовы ради этого пойти на разрыв, это важно. Тогда вы найдёте аргументы, чтобы отстоять свою позицию. У вас будут силы на это. Плюс вы будете знать, что важное вы получите в любом случае. В этих отношениях или в других.

Когда речь идёт о важном, вы легко откажете или легко убедите в своей правоте.

Впрочем, лёгкость при таком раскладе тоже не важна.

А в неважном надо уступать. И чем ценнее для вас отношения, тем быстрее надо это делать. Потому что отношения важны, а это – нет.

Вот и уступайте наперегонки. Кто быстрее.

Кстати, если вы "накосячили", обидев человека из-за неважного, самое время извиниться. Да и вообще лучше извиняться всегда, когда заметили, что сделали человеку больно. Этим вы спасаете важное – отношения. Пусть и в ущерб неважному – праву не извиняться.

Цели и средства

Некоторые люди путают важное с неважным по одной простой причине: они не научились различать цели и средства. Цель может быть важна. Средство – нет.

Точнее, средство важно только тогда, когда оно единственное приводит к важной цели.

Но так бывает крайне редко.

Так что, если вы «упёрлись рогом» в какой-то принципиальный момент, спросите себя «А зачем мне именно это?», и окажется, что вы имели дело со средством, а не с целью. Вам нужна машина, или быстро и с комфортом добраться? Вам нужны цветы или уверенность в его любви? Вы хотите, чтобы кровать стояла в углу, или чтобы в комнате было просторно?

После получения ответа на вопрос «Зачем?» полезно спросить себя «А как ещё это можно получить?». И найти три-четыре альтернативных варианта.

Правота и результат

Люди любят быть правыми. Чтобы с ними соглашались. Чтоб подтверждали их правоту. Восхищались прозорливостью и интеллектом. И в погоней за правотой упускают результаты. Спорят с кондуктором, проезжая мимо своей остановки.

Убивают массу своего времени, чтобы доказать абсолютно незнакомым людям с другого континента свою правоту. Чтоб согласились, сволочи! Да и с близкими людьми сколько копий было сломано в попытках отстоять своё мнение!

Умные женщины давно решили эту проблему, пользуясь волшебной фразой «Да, дорогой! Как скажешь, любимый!», и получая за неё от своих мужчин всё, на что те были способны.

А с глупыми женщинами, которые не склонны говорить такое своим мужьям, работают не менее волшебные «Да, дорогая! Как скажешь, любимая!». Потому что они деградировали до уровня мужчин.

Жесткость и жестокость

Хорошо, момент принципиален. Надо отстаивать. Но что делают оглуплённые собственными эмоциями бойцы? Сначала они накручивают себя с помощью внутреннего – бессвязного и нелогичного – диалога, затем – наносят превентивные удары.

Упрёками – непонятно, в чём. Обидами – неясно, на что. Жесткими интонациями. Молчанием. Угрозами.

Вторая сторона и рада бы согласиться, но с чем??? Рада бы пойти на уступки, но в чём??? Мотивация есть, но к чему её приложить??? Сплошные вопросы. Собственно, этим и отличается воздействие дилетанта от воздействия профессионала.

Профессионал чётко знает, какого поведения он добивается от оппонента, и воздействует ровно до тех пор, пока не получит нужного результата. Дилетант может вообще не осознавать, чего это он орёт. Или не видеть, оставляемых его снарядами, воронок и продолжать долбить даже тогда, когда сопротивление давно сломлено. Знаете, кстати, чем отличается жесткость от жестокости?

Жестокость – удел дилетантов.

Соответственно, если уж вы решили применять жесткие методы воздействия, определитесь хотя бы, какую реакцию собеседника вы хотите вызвать. И зачем она вам, кстати. Тогда есть шанс и своё отстоять, и чужого лишку не порушить. А это полезно, если вы планируете продолжать отношения.

Открытость и болтливость

Давайте предполагать, что ваш партнёр не садист. Предположение, конечно, смелое, но если вы выбрали себе садиста, тогда вам нравятся мучения, и всё дальнейшее тоже верно. Просто в другом ключе. Но если рядом с вами человек, который не желает вам зла, то имеет смысл ему открываться.

Что это значит? Это значит говорить о своих переживаниях. Его слова, действие или бездействие отзываются в вас теми или иными переживаниями?

Расскажите ему об этом!

Если это приятные переживания, он узнает, как их доставить ещё и ещё раз. Если неприятные – возможно, он больше не будет так делать. Понимаете, большинство действий в отношениях производится «вслепую». Потому у результаты случайные. И часто – нежелательные.

Только не надо путать переживания и мысли!!! «Я чувствую, что ты не прав» – это не переживание – это трёп. «Когда ты так говоришь, у меня всё внутри сжимается» – это то, что нужно. Переживания невозможно думать, но о них можно рассказать.

Мысли – напротив – думать можно, но рассказывая о них, вы не приближаетесь к человеку. А близость в отношениях возможна только тогда, когда люди делятся своими переживаниями.

Я-высказывания

Подытоживая, остаётся посоветовать вам чаще говорить от своего имени: «Для меня важно», «Я хочу», «Я чувствую», «Я думаю» – вместо «Ты должен», «Ты не прав», «Ты же не можешь…». Именно в принципе Я-высказывания закодированы почти все предложенные мною рекомендации.

Если вы говорите от себя, а не про него, вы минимизируете риск заступить на чужую территорию. А значит вы даёте меньше поводов для конфликтов. И при этом вы начинаете чётче чувствовать территорию свою и сможете отстоять её при случае.

Желаю счастья в ваших отношениях! Вместе быть счастливыми проще. опубликовано econet

Автор Анвар Бакиров

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