Для многих из нас независимость является предметом нашей гордости. Но быть независимой и казаться независимой — это РАЗНЫЕ ВЕЩИ...

Для многих из нас независимость является предметом нашей гордости. Но быть независимой и казаться независимой — это разные вещи…

О маленькой принцессе

При работе с психологическими группами очень часто сталкиваешься с тем, что настоящие женские проявления столь явно пугают некоторых женщин, что они прячутся от них под панцирем мужской стороны своей личности.

Такие женщины нередко полагают, что у них преобладают мужские качества и энергии и это мешает им быть счастливыми в отношениях.



Они стараются посещать женские тренинги и воспитывать в себе женские качества, выражая свои пожелания и запросы фразой «Хочу стать женщиной», даже не понимая, что они подавляют свою настоящую суть как раз из-за природного переизбытка женственности.

Мужское начало, мужские проявления – это не их природа. Это «построенные» барьеры, панцирь, под которым прячется живая, ранимая детско-женская душа.



Демонстрируя миру и себе самой свою силу и уверенность, вы, по сути, очень зависимы. И, скорее всего, в вашей жизни была хотя бы одна связь, которая причинила вам невероятные страдания и от которой вам было не так-то просто освободиться, расстаться с мужчиной.



Если мужская сила и независимость – ваша природа, то вряд ли вы будете страдать в отношениях и уж тем более испытывать трудности с расставанием. И если хоть однажды у вас появились сомнения в нужности настоящего мужчины в вашей жизни, то вы без особых раздумий и сожалений выставите партнера за дверь.

Вот и получается, что мужские качества у вас не настоящие, а женские вы не осознаете.

Ваша женственность не имела возможности развиться. Она была подавлена, когда вы были беззащитной девочкой, и вы так и не сумели превратиться из маленькой принцессы в королеву, из ребенка — во взрослую и мудрую женщину.



Такой отказ от своей женской роли не сознателен, а, скорее, продиктован болью, с которой столкнулась детская душа. Боль для психики ребенка подобна первым заморозкам, которые губят начавшиеся распускаться почки.



Стараясь обрести женские качества, вы продолжаете лелеять в себе искусственную женщину, а искусственный мужчина уже взращен внутри вас. Искусственная женщина знает, как быть женственной, знает, как вести себя с мужчиной, но полученные знания не отвечают вашему истинному внутреннему состоянию. Искусственный мужчина все время противится вашим проявлениям, а ложная женщина не понимает, что она делает не так.

Какой же выход из этой ситуации

А выход в том, чтобы начать открывать в себе настоящую женщину.

Путь раскрытия в себе женственности лежит через встречу с маленьким, запуганным, стеснительным, обделенным любовью ребенком. Он проходит через проживания боли своей отверженности, покинутости и ненужности.

А начинается с признания своей зависимости. Именно в этом состоянии возможна встреча с маленьким внутренним ребенком, и просыпаются боль и страдания детства. Обратный же путь ведет от зависимости к настоящей свободе.

Ведь быть независимой и казаться независимой – это разные вещи.

И только после переживания ощущения зависимости и боли у вас появятся все шансы стать по-настоящему зрелой женщиной, с развитой интуицией, которая всегда подскажет как вести себя с мужчиной.

Истинные женские знания лежат в глубинах нашей души и сердца.

Но этот путь трудный, болезненный и долгий. К сожалению, открыть в себе настоящие женские качества можно только так. Я лично другого пути не знаю. Я сама прошла этой дорогой и поэтому могу говорить об этом с полной уверенностью.

На пути к свободе



Женственность… Это отношение к самой себе.

(Меган Фокс, актриса)



Чтобы разобраться со своей зависимостью, вам предстоит самое трудное – заново прожить те жизненные повороты, которые не удалось пройти в детстве.

Умение брать паузу

1. Первое, что вам необходимо сделать, это сказать себе «Стоп». Взять паузу. Если имеющиеся отношения вас порядком измотали, и что бы вы ни пытались сделать, они все равно становятся только хуже, значит, вам нужно перестать вообще что-либо делать в этом направлении. Сейчас вы тратите энергию и силу на бесполезные и бесперспективные проекты.

Перестаньте перекраивать свои отношения, объяснять что-либо мужчине, подстраиваться под него. Остановитесь в своем стремлении сохранить союз любой ценой.



Вы и сами толком не понимаете, нужны ли вам такие отношения и этот мужчина. Вы даже не знаете, любите ли вы его или просто привязались к нему и стали зависимой. Чтобы получить ответы на эти вопросы, надо остановиться. И подумать о себе и своей жизни.

Что у вас происходит в сфере работы? Все ли благополучно на этом поприще, вы добились того, к чему стремились? Работаете там, где хотелось? Если нет, то, что мешает вам достигнуть желаемого? Что необходимо для этого?

Хорошие ли у вас отношения с родителями? А с детьми? С подругами? Какие трудности в этих взаимодействиях? Не являются проблемы с мужчиной продолжением данных проблем?

В порядке ли у вас здоровье? Довольны ли вы своим внешним видом? Нравитесь ли вы самой себе? Если нет, то, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию?

Как вы проводите свое свободное время? Интересно ли? Есть ли что-то в вашей жизни, что приносит вам удовольствие?

Вам необходимо разобраться в противоречивых чувствах и конфликтах, которые раздирают вас изнутри. Нужно расставить жизненные приоритеты. Отделить главное от незначительного.

Если отношения конфликтные, то лучше не придавать им очень большого значения. Ведь именно от них вам и надо эмоционально дистанцироваться. Взяв паузу и выбравшись из засасывающей воронки отношений, вы должны дождаться ясности в мыслях и чувствах. Навести порядок в своей голове и душе.

Вам необходимо искренне и честно оценить свою жизнь. Зацикливаясь на мужчине, не теряете ли вы себя? Не забываете ли вы о своих интересах и истинных желаниях?

Выход из эмоционально зависимых отношений не бывает простым.



Если вы находитесь в зависимых отношениях и страдаете от этого, то помните: это удивительная возможность начать взрослеть, расти и становится по-настоящему независимой женщиной, знающей себе цену, уважающей себя и мужчину.

Способность принимать боль



2. Научитесь принимать боль. Если мужчина делает вам больно, попробуйте не реагировать сразу в ответ. Возьмите паузу. Останьтесь наедине со своей болью. Не звоните подружке, не наливайте бокал вина, а постарайтесь десять минут побыть с болью.

Так вы соприкоснетесь с тем, что вытеснено и находится в ваших внутренних глубинах.

Непереносимость боли приводит к тому, что испытывая ее, вы тут же стремитесь вернуть ее мужчине. Ваш сосуд слишком мал, чтобы вместить то, что приходит. Вы незамедлительно выплескиваете его содержимое на виновника ваших переживаний.

Я не говорю, что нужно терпеть все выходки мужчины. Я имею в виду, что необходимо научиться принимать боль. А уже потом будете решать, терпеть ли вам или нет.

Если вы будете делать паузу между получением боли и ее отдачей обратно, то постепенно боль трансформируется сама и трансформирует вас. И на выходе она будет чем-то иным.

Чем? Никто не знает. Может быть, вы найдете нужные слова, а возможно, уйдете от мужчины или примите важное решение в своей жизни.

Переживание боли творит чудеса: вы взрослеете и становитесь сильнее.

Бездумная немедленная реакция не приводит ни к чему хорошему, она ведет к бессилию и ухудшению существующих отношений.

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Символичное расставание

3. Чтобы сохранить отношения, нужно символично расстаться. Это кажется полным абсурдом. Очень многие воспринимают такое предложение с опаской. Не понимая, зачем же надо расставаться, пусть даже условно, если хочется обратного.

Символичное расставание. Что это такое?

Когда вам кажется, что мужчина вас не любит, не уделяет достаточно времени и внимания, вы ощущаете себя ненужной.

И начинаете искать всяческие доказательства его любви, провоцировать партнера на проявление чувств.

В этом процессе вы вовлекаетесь в эмоциональную воронку, в которой вы лишены возможности объективно видеть ситуацию. Вы попадаете под влияние слабых мест своего бессознательного и начинаете действовать нелогично и неразумно.

При этом вы ругаете и осуждаете себя, а самое главное, чувствуете, что поступаете не совсем правильно, что можно было бы все «разрулить» по-другому. Правда, это понимание приходит после.

Так вот, символично расстаться – это значит выйти за пределы эмоциональной воронки.

Выбраться из нее. Это значит принять боль, которую причиняет вам мужчина, отказаться от перекладывания на него ответственности за свое эмоциональное состояние. Мол, это он виноват, что довел вас до такого состояния, когда вам плохо…

Не он, а только вы отвечаете за свое душевное состояние. Если вам плохо, следовательно, это дают о себе знать ваши проблемы и решать их нужно самим, не обвиняя и не вовлекая в процесс мужчину.

Не ожидайте от него тонкого заботливого материнского отношения и понимания. Помните: во-первых, он – мужчина, и глубокий мир чувств ему чужд, а во-вторых, рядом с вами он превращается в мальчика и ждет от вас такого же тонкого восприятия, прощения и принятия.

Поэтому не рассчитывайте на него. Вы не можете помочь друг другу, если оба нуждаетесь в материнской любви и безусловном принятии. Эмоционально расстаются, переживая боль расставания, с надеждой на лучшее.

Не прожив же боль, вы внутренне отстраняетесь, теряя чувствительность к происходящему.

И еще. Эмоциональное расставание – это оплакивание потери без утраты способности к сочувствию и состраданию. Ваша душа остается живой.

Символично расставаясь, вы обретаете возможность взгляда на отношения со стороны. Внутренне расстаться – это значит научиться жить так, как если бы мужчины не было в вашей жизни.

Перестать жалеть и испытывать вину

4. Вам нужно научиться справляться со своей жалостью и чувством вины по отношению к мужчине, детям, родителям.

Если вы периодически чувствуете острую жалость к кому-либо, то, вероятнее всего, вы заражены таким недугом, как зависимость.

Внутри вас живет бедный и несчастный ребенок, который нуждается в той самой жалости, которую вы испытываете к другим.

Очень трудно исцелиться от этого чувства, даже невозможно, до тех пор, пока вы не обнаружите его в своих глубинах. Только отпуская его, вы постепенно избавитесь от патологической жалости к людям, освободив место для здорового сострадания и сочувствия.

Первый признак того, что вы на правильном пути к исцелению – это выработка уверенности и способности говорить «нет».

Очень часто жалость парализует эту способность, и тогда вы не можете отказать близким людям. И как часто неумение говорить «нет» портит вам жизнь и создает трудности на жизненном пути.

Надеюсь, теперь вы будете меньше бояться своей зависимости в отношениях. В конце туннеля отчаяния покажется свет.

Помните: любая зависимость — это как точка отсчета, от которой начинается путь во взрослую, гармоничную жизнь.опубликовано econet

Автор Ирина Гаврилова Демпси

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