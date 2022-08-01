Женщина, которая уже повсюду опоздала

Я никогда не опаздываю. Я просто не успеваю. Вы бы знали, как легко на душе, когда уже повсюду опоздала. Идешь себе куда-то и поёшь...
Она говорила:
— Я никогда не опаздываю. Я просто не успеваю. Вы бы знали, как легко на душе, когда уже повсюду опоздала. Идешь себе куда-то и поёшь.
А все шипят:
— Она уже повсюду опоздала.
На все экзамены.
Во все приемные.
Ко всем мостам.
Не просто опоздала. Но даже не успела.
А вдоль дороги прыгает, поет и не желает, видите.
А все должны смотреть ей вслед.
Вот эта. Вот она.
Та, что всюду опоздала.
А нам домой пора, чтобы узнать... чтобы узнать...
— Вы почему? Вы до каких? Как вам не стыдно так опаздывать? Вы уволены, идите.
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Она сказала:
— Я не опаздываю, я просто-напросто не успеваю. Но как хотите. Я уйду.
И так легко ей, и так чудесно стало той, что повсюду опоздала.
Идет вдоль дороги и поет, и все злорадно:
— Вот она! Вот эта опоздала!
На все экзамены.
Во все приемные.
Ко всем открытиям.
Ко всем началам.
Она позорно опоздала.
И даже не успела.
И даже не спешит.
И вот идет, представьте, и поет.
А все смотрят с завистью.
Что ей терять?
Она уже повсюду опоздала.
А нам еще к вечерним новостям...
Чтобы узнать... чтобы узнать...опубликовано econet.ru.
© Михаил Жванецкий
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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