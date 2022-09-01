Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Дети
  4. Справочная таблица для родителей: ЧТО НОРМАЛЬНО, а ЧТО НЕТ в поведении ребенка?

Справочная таблица для родителей: ЧТО НОРМАЛЬНО, а ЧТО НЕТ в поведении ребенка?

Источник: katinyartseva.com 01 сентября 2022 6160
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

То, что в левой колонке – не всегда хорошо и приятно. Но наша жизнь состоит не только из радостей и хороших вещей.

Справочная таблица для родителей: ЧТО НОРМАЛЬНО, а ЧТО НЕТ в поведении ребенка?

Часто дети ставят нас в тупик своим поведением. Какое поведение можно считать нормальным, а на какое нужно обратить особое внимание.

Что нормально, а что нет в поведении ребенка? 

Клинический психолог Ирина Катин-Ярцева составила справочную таблицу для родителей и педагогов, которая существенно облегчит вам жизнь.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

То, что в левой колонке – не всегда хорошо и приятно. Но наша жизнь состоит не только из радостей и хороших вещей.

Есть и жизненные трудности, отличие которых от перечисленных в правой колонке в том, что с ними вы вполне можете справиться самостоятельно.

Проблемы из правой колонки – более серьезные, и требуют помощи.

Не всегда это значит, что с ребенком что-то не в порядке. Часто оказывается, что помощь нужна именно родителям.

Справочная таблица для родителей: ЧТО НОРМАЛЬНО, а ЧТО НЕТ в поведении ребенка?

опубликовано econet.ru 

© Ирина Катин-Ярцева

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

дети психология семья воспитание Ирина Катин-Ярцева

Еще от katinyartseva.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Обида – это злость на другого за то что он не ведёт себя в соответствии с нашими ожиданиями!
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.