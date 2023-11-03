Привязанность – это не про количество заботы. Это понимание, что привязанность необходима ребёнку для здоровья так же, как витамин Д. Что привязанность – это состояние доверия. Не состояние “мама всё мне сделает“, не состояние “я никогда не плачу”, не состояние “я король”, не состояние “я без мамы не могу”.

Привязанность – это не про количество заботы. Это понимание, что привязанность необходима ребёнку для здоровья так же, как витамин Д.

Что привязанность – это состояние доверия. Не состояние “мама всё мне сделает“, не состояние “я никогда не плачу”, не состояние “я король”, не состояние “я без мамы не могу”.

Это состояние ребёнка “я могу маме довериться”.

Это значит, что мама – надёжная. Понятная. Крепкая. Уверенная. Родная. Прощающая. Взрослая. Сильная. Любящая.

Это есть суть доверия – а не мама-аниматор, мама-фея или мама-фокусник.

Привязанность – это то, что идёт после фразы “милый мой ребёнок… ты можешь мне довериться”.

Привязанность – это состояние доверия

Подставить своё вместо многоточия и посмотреть, зазвучит ли.

– Милый мой ребёнок, я считаю, что ты манипулируешь мной, и поэтому уйду, когда ты плачешь, ты можешь мне довериться.

– Милый мой ребёнок, я всё равно буду тебя обнимать, даже когда мне трудно выносить твои слёзы, я не брошу тебя одного, ты можешь мне довериться.

– Милый мой ребёнок, я буду тебе давать по наклейке за каждый раз, что ты мне поможешь, и по шоколадке за 5 наклеек, ты можешь мне довериться.

– Милый мой ребёнок, я не буду платить тебе за то, что люди делают для близких, моя помощь и твоя помощь не имеют цены в деньгах, мне тепло, когда ты помогаешь мне, и я всегда помогу тебе, ты можешь мне довериться.

– Милый мой ребёнок, ты не убрал в комнате, и поэтому я не пущу тебя на день рождения к другу, это всё ради тебя, ты можешь мне довериться.

– Милый мой ребёнок, ты не убрал в комнате, и мне грустно от этого. Это наш общий дом, и мне хочется, чтобы ты был его частью, ты можешь мне довериться.

– Милый ребёнок, я куплю тебе третью порцию конфет, если ты просишь, хотя внутри я против, но меня уже достало твоё нытьё, ты можешь мне довериться.

– Милый ребёнок, я не куплю тебе третью порцию конфет, хоть ты и очень зол на меня и тебе обидно, но так будет правильно, ты можешь мне довериться.

Нам выбирать, что звучит, а что нет.опубликовано econet

Автор Ольга Нечаева

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