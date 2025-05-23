ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА НА СУДЬБУ

…Минимально. На судьбу, а также - на успех, на уровень удовлетворенности жизнью, на переживание счастья, на материальную обеспеченность и прочие радости.

…Минимально. На судьбу, а также - на успех, на уровень удовлетворенности жизнью, на переживание счастья, на материальную обеспеченность и прочие радости.

Известное выражение: «Раз ты такой умный, что ж ты такой бедный?» - априорно предполагает сочетание ума и успешности, выражаемой материальными благами, а отсутствие одного из элементов вроде бы подразумевает и отсутствие другого.

Я утверждаю, что высокий интеллект сам по себе, хоть и является ценным дополнением к другим полезным навыкам и качествам, в чистом виде ничего не дает для того, чтобы быть удовлетворенным жизнью и своим местом в ней.

Опишу ситуацию, как ее на данный момент понимаю я.

Разделим условно людей на три категории: люди с органическими повреждениями мозга, люди с психическими отклонениями и «все остальные».

Органическое повреждение мозга может быть результатом черепно-мозговой травмы, химического отравления (алкоголь, наркотики и прочее) или асфиксии (удушье в ситуации острой нехватки кислорода, например, при рождении), а также может быть связано и с каким-то соматическим заболеванием. Это не исправить.

Детей-«органиков» можно заметить уже в садике: им трудно учиться. В школе неподъемными оказываются точные науки: если на остальных они могут выехать при помощи титанических усилий родителей и постоянной зубрежки, то алгебра и геометрия выдают их с головой.

Их речь беднее, чем у сверстников, мышление примитивнее, ассоциативные связи скудны.

При старательных контролирующих родителях они будут ровно учиться на 3-4 (по 5ти бальной системе), потом их «поступят» в Вуз, и они даже, возможно, доучатся и получат профессию, в которой будут неконкурентоспособны. Интеллектуалами они не станут никогда.

Если их не мучить учебой, а позволить им развиваться в делании чего-то, скажем, «руками», поддерживать их увлечения и любить, - они могут быть и более успешны, и более счастливы.

Эти люди, при условии здорового принимающего воспитания становятся представителями той части рабочего класса, которая вполне довольна жизнью. У такого человека будет жена или муж, дети, хорошо оплачиваемая простая работа, с которой он/она прекрасно справляется, будут друзья, которые уважают, увлечения. Может добиться вполне приличного уровня жизни.

Скажу сразу: бывает так, что повреждение мозга есть, а отклонений в интеллекте нет. Видимо, это связано с зоной повреждения – но это вопрос к физиологам, я рассматриваю ситуацию с точки зрения психолога.

Люди с нарушениями психики

У них могут иметь место расстройства мышления, восприятия, эмоциональной сферы или волевой. Может быть нарушена память и/или внимание.

Бурное сочетание психологических, социальных и биологических факторов, влияющих на проявление психиатрического заболевания, затрудняет выделение начальных причин подобных нарушений.

Интеллект этих людей может быть как нормальным, так и низким или высоким. Они могут быть и гениями, поставившими свои отклонения себе же на службу, и просто сумасшедшими.

Что их явно отличает от других, - так это то, что они с трудом приспосабливаются к жизни в социуме.

Если у вас нет «органики» и психические процессы в норме – вы относитесь к группе «все остальные».

Все остальные люди изначально приблизительно равны: не умны и не глупы. И демонстрируемый ими отклоняющийся уровень интеллекта - не более, чем побочный эффект творческого приспособления ребенка к окружающей действительности.

Пример 1. Для того, чтобы получать внимание и принятие, мальчику приходилось выдавать умные идеи и глубокомысленные рассуждения, особенно восхищавшие маму, – и тогда он начинал «качать» интеллект.

Пример 2. Папа предпочитал видеть рядом «миленькую глупышку», и девушка стала на путь «я - блондинко», считая, что это верный способ понравиться мужчинам.

Возможных комбинаций «воспитание – интеллект» может быть несметное множество, не буду углубляться: думаю, вы знаете их не хуже меня.

В школе эти дети учатся по-разному: они могут получать то высокие, то низкие баллы, или средние. Или только высокие. Или только низкие. Расклад может быть любой. И это не более чем реакция на воспитательные мероприятия родителей или отношение (люблю – не люблю) к определенным учителям.

Часто в старших классах эти дети начинают понимать, что игры с родителями заканчиваются, и резко выравниваются – вплоть до золотых медалей, – и легко поступают в ВУЗ. Или им помогают поступить, а там уже они «хватают звезды».

Или уже на работе неожиданно становятся «выдающимися специалистами».

Т.е. обычно интеллект где-то обязательно «выстреливает» (что само по себе не делает человека ни счастливее, ни удовлетвореннее жизнью).

Бывают и исключения, когда «не выстреливает»: вполне можно заиграться «в блондинку» до полной беспомощности, в случае, если родители поддерживают только «кукольную» составляющую личности своего чада.

По большому счету, неважно во что играть. Все равно мера удовлетворенности жизнью будет зависеть от установок, убеждений и наших представлений о мире.

Например, сильно тормозящей установкой является страх показаться глупым.

Звучит это обычно так:

· Нет, я не буду просить. Боюсь сморозить глупость.

· Думаю, я буду глупо выглядеть, если поступлю так.

· Все подумают, что я – дурак.

· Никогда не прощу себе эту глупость, и больше никогда не стану обращаться к этим людям.

· Наверное, глупо так себя вести…

И т.п.

Друзья, если вы не относитесь к 1-ой и 2-ой группе (а вы не относитесь, если читаете этот текст и вам интересно), сколь бы глупо вы ни поступили, вы не переместитесь ни к более примитивным органикам, ни к «сумасшедшим».

А останавливать эти идеи вас будут ОЧЕНЬ сильно. Останавливать именно на пути удовлетворения важных потребностей, реализации желаний и поддержания своих настоящих интересов.

По сути, вы отказываетесь, в данном случае, от делания именно того, что может изменить вашу жизнь в лучшую сторону – из ложного страха показаться глупым, странным, навязчивым, слабым, смешным, занудным – т.е. таким, как все.

И пока вы стараетесь «выглядеть умно», такие же, как и вы люди уже просят кого-то о помощи, выражают свои эмоции, рискуют начать новое дело, задают примитивные вопросы учителям и специалистам, чтобы разобраться в непонятном...

Они просто следуют за своими интересами, потребностями и желаниями и, таким образом, делают свою жизнь все более насыщенной, удовлетворяющей и счастливой. Не потому, что они умнее или удачливее. А потому, что они не ограничены мифами о реальности.

Если вы сетуете на судьбу, если испытываете неудовлетворенность жизнью и своим местом в ней - дело не в интеллекте, не в способностях. Это значит, что вы не в ладах с реальностью.

Вам затруднительно осознать, где вы находитесь в этом мире, какими ресурсами обладаете, и как их использовать себе во благо.

И трудность – не в мире, как таковом. Осознавать мешают установки и ограничения, заставляющие вас оставаться на том месте, которое вас не устраивает.

Добро пожаловать в реальность!опубликовано econet

Автор: Виктория Пекарская

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