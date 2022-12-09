Прочтите. Возможно, и вам ВСЕ МОЖНО...
Женщина, которой можно все
- А можно я съем пирожное?
- Можно.
- Так ведь вечер уже?
- Ешь.
- А можно я не буду мыть посуду?
- Не мой.
- Так ведь всегда же мыла и спать не ложилась, пока на кухне не приберу.
- Так, когда это было!
- А можно я полежу на диване?
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- Можно.
- Так ведь уроки у детей нужно проверить?
- Зачем? Это ведь их жизнь.
- А можно я завтра не пойду на работу?
- Можно.
- А что там скажут?
- А почему тебя это волнует?
- Можно я на выходные не поеду к родителям?
- Можно.
- Так ведь старенькие уже. Продукты нужно привезти.
- Ну придумай что-то.
- А можно я в субботу пойду на класс танцев?
- Можно.
- А потом в магазин. Ну хотя бы посмотреть?
- Можно.
- А можно я скажу Наташке, что он все-таки стерва?
- Можно. Но что тебе это даст?
- А можно…
- Сколько тебе лет, деточка?
- 40.
- Теперь тебе все можно!
Автор Елена Клименкова
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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