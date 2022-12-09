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ЖЕНЩИНА, которой МОЖНО ВСЕ

Источник: facebook.com 09 декабря 2022 5568
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Прочтите. Возможно, и вам ВСЕ МОЖНО...

ЖЕНЩИНА, которой МОЖНО ВСЕ

Женщина, которой можно все

-    А можно я съем пирожное?

-    Можно.   

-    Так ведь вечер уже?

-    Ешь.

-    А можно я не буду мыть посуду?

-    Не мой.

-    Так ведь всегда же мыла и спать не ложилась, пока на кухне не приберу.

-    Так, когда это было!

-    А можно я полежу на диване?

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-    Можно.

-    Так ведь уроки у детей нужно проверить?

-    Зачем? Это ведь их жизнь.

-    А можно я завтра не пойду на работу?

-    Можно.

-    А что там скажут?

-    А почему тебя это волнует?

-    Можно я на выходные не поеду к родителям?

-    Можно.

-    Так ведь старенькие уже. Продукты нужно привезти.

-    Ну придумай что-то.

-    А можно я в субботу пойду на класс танцев?

-    Можно.

ЖЕНЩИНА, которой МОЖНО ВСЕ

-    А потом в магазин. Ну хотя бы посмотреть?

-    Можно.

-   А можно я скажу Наташке, что он все-таки стерва?

-    Можно. Но что тебе это даст?

-    А можно…

-    Сколько тебе лет, деточка?

-    40.

-    Теперь тебе все можно!

Автор Елена Клименкова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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елена клименкова вдохновение жизнь женщина

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