Синдром Плюшкина: Патологическое НАКОПИТЕЛЬСТВО

Синдром Плюшкина – это заболевание, относящееся к патологическим компульсивным расстройствам, характеризующееся в накопительстве и хранении огромного количества предметов, в которых у больного нет необходимости

Синдром Плюшкина – это заболевание, относящееся к патологическим компульсивным расстройствам, характеризующееся в накопительстве и хранении огромного количества предметов, в которых у больного нет необходимости.

Синдром Месси

История данного термина

Заболевание названо в честь Плюшкина – героя из повести Гоголя «Мертвые души». Степан Плюшкин — один из самых ярких персонажей поэмы.

Это был старый помещик, который волочил к себе домой самый разный хлам и никак не желал с ним расставаться. В наши дни синдром Плюшкина известен также как синдром Месси (от английского «mess» — «беспорядок» или «messy» — «грязный»).

Каковы же причины и факторы, влияющие на возникновение данного расстройства?

На первое место выступают, как правило, личностные особенности человека. Чаще всего, накопительством страдают эмоционально зажатые, социально неадаптированные люди, а также личности, склонные к чрезмерной скупости, расчетливости и экономности – эти черты характера при сильном и постоянном их культивировании могут перерасти в синдром Плюшкина.

Так же к данному синдрому могут привести материальные проблемы, которые были в прошлом или существуют в данный момент жизни, так называемый негативный жизненный опыт.

Люди, которые пережили сильные финансовые трудности или те, кто застал времена дефицита, даже после изменения ситуации в лучшую сторону могут беречь и собирать вещи, продукты и прочее на «черный день».

Патологическое накопительство может быть вызвано и принятой в семье моделью воспитания, например, дети, у которых родители, либо другие члены семьи, страдают синдромом Плюшкина, соответственно, воспринимают такую модель поведения как нормальную.

Данное расстройство может иметь и биологическую составляющую, например, перенесение заболеваний, оказывающих влияние на мозг (атеросклероз), черепно- мозговые травмы.

Одним из факторов развития синдрома Плюшкина, могут быть жизненные потрясения, такие как смерть близких людей, развод, потеря имущества или бизнеса. С помощью накопительства больной пытается сохранить в памяти сентиментальные воспоминания о том, чего лишился.

Несколько лет назад группой американских ученых во главе с клиническим психологом Дэвидом Толином, была обнаружена взаимосвязь синдрома с дисфункцией некоторых областей коры головного мозга: с помощью функциональной МРТ выявлено, что у пациентов с синдромом Плюшкина крайне низкая активность в участках, ответственных за принятие решений.

Как же узнать есть ли у Вас синдром Плюшкина?

Юные коллекционеры

Все равно что: марки, вкладыши из-под жвачек или значки. Оказывается, люди, склонные к развитию синдрома Плюшкина, гораздо чаще, чем другие, коллекционировали что-либо в подростковом возрасте

Отсутствие личной гигиены

Люди, подверженные патологическому накопительству, не имеют желание приводить в порядок не только своё жилище, но и своё тело.

Сложности выбора

Оказавшись в ситуации, когда надо сделать выбор, все равно какой (выбрать блюдо из меню ресторана, цвет одежды, парфюм из ассортимента), люди с синдромом Плюшкина часто бывают нерешительными в ситуации выбора.

Воспоминания в вещах

Практически все свои воспоминания, люди с данным расстройством, хранят в материальном виде. Например, салфетка с первого свидания, шпажка для канапе, которые подавали на свадьбе, и так далее.

Новая жизнь- старым вещам

Сделать сумку из старенькой шторки? Разрезать старое платье на тряпки? Смастерить прихватку из старой простыни? Ведь так жалко выбрасывать старую вещь – вдруг из нее можно что-то сделать?

Способность дарить старым вещам новую жизнь – это похвально, но именно такие хозяюшки рискуют приобрести синдром Плюшкина.

Невозможность сосредоточить своё внимание

Выполняя какую-то работу, патологические накопители, постоянно отвлекаются и не могут полностью сосредоточиться на одном деле.

Группа риска- перфекционисты

Перфекционисты чаще, чем остальные, подвержены страсти к накоплению старых вещей!

Синдром Плюшкина, не смотря на некую юмористичность своего названия, имеет при этом крайне серьезные последствия: повышение вероятности возникновения пожара, риск травматизма, появление вредных насекомых, животных, грибковых инфекций в результате антисанитарных условий, отсутствие возможности соблюдать личную гигиену, что в комплексе с предыдущим фактором является толчком к появлению различных заболеваний.

Помимо перечисленных, есть ряд психологических проблем, требующих незамедлительного лечения: возникновение конфликтов в семье, материальные трудности из-за низкой производительности труда, изоляция от социума.

Психолог в помощь!

Психотерапия, должна быть направленна, прежде всего, на выявление причины, которая послужила толчком к накопительству. Это может быть, как сильная психическая травма, так и длительное пребывание в стрессовой ситуации.

Отношения психолога и клиента с расстройством патологического накопительства изначально должны иметь мягкий и доверительный характер, чтобы больной мог почувствовать себя уверенней и спокойнее.

Стоит попробовать обсудить с ним, как можно систематизировать некоторые из предметов, а от каких из них нужно избавиться. Это длительный, кропотливый труд, который требует огромного желания помочь, постоянного внимания и заботы со стороны близких людей.опубликовано econet

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